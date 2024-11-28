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    «Серкль Брюгге» — «Хартс». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Серкль Брюгге» — «Хартс»
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    «Цюрих» — «Хартс»
    «Серкль Брюгге» дома сыграет против команды «Хартс» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Серкль Брюгге» — «Хартс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
    •  Серкль Брюгге 20:45 Хартс

    Хартс

  • Эдинбург
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    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: «Серкль Брюгге» опустился с 12 на 15 место в турнирной таблици Лиги конференций. После 3 турах бельгийский клуб набрал 4 очка.

    Последние матчи: В 1 туре основного этапа еврокубка бельгийцы отгрузили в ворота швейцарского «Санкт-Галлена» 6 мячей, пропустив в собственные лишь 2 гола.

    Серкль Брюгге — Хартс: коэффициенты букмекеров

    Во втором туре Лиги конференций «Серкль Брюгге» уступил исландскому «Викингуру» (1:3), а в третьем разошёлся миром с австрийским клубом ЛАСК (0:0).

    Не сыграют: Из-за травмы колена команде не сможет помочь Варлесон.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Серкль-Брюгге» занимает во внутреннем первенстве 14 место, набрав 15 баллов.

    «Хартс»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 12 место с активом в 6 очков.

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    • Последние матчи: В первом туре еврокубка «Хартс» переиграл минское «Динамо» (2:1), а затем шотландцы одержали победу в игре против кипрской «Омонии» (2:0).

    Шотландцы также допустили осечку в третьем туре Лиги конференций, проиграв немецкому клубу «Хайденхайм» (0:2).

    Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.

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    Состояние команды: После матчей 14 тура «Хартс» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимает 11 место с активом в 9 очков.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Хартса» составляет три матча

    • Проигрышная серия «Серкль Брюгге» составляет два матча

    • «Серкль Брюгге» и «Хартс» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.94, а победа «Хартс» — в 4.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: В среднем за игру команды обеих команд забивают как правило один мяч. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков коэффициентом 1.92.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.72.

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    «Серкль Брюгге» — «Хартс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Кто одержит вторую победу подряд?
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