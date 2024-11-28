Серкль Брюгге
Хартс
«Серкль Брюгге»
Турнирное положение: «Серкль Брюгге» опустился с 12 на 15 место в турнирной таблици Лиги конференций. После 3 турах бельгийский клуб набрал 4 очка.
Последние матчи: В 1 туре основного этапа еврокубка бельгийцы отгрузили в ворота швейцарского «Санкт-Галлена» 6 мячей, пропустив в собственные лишь 2 гола.
Серкль Брюгге — Хартс: коэффициенты букмекеров
Во втором туре Лиги конференций «Серкль Брюгге» уступил исландскому «Викингуру» (1:3), а в третьем разошёлся миром с австрийским клубом ЛАСК (0:0).
Не сыграют: Из-за травмы колена команде не сможет помочь Варлесон.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Серкль-Брюгге» занимает во внутреннем первенстве 14 место, набрав 15 баллов.
«Хартс»
Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Хартс» занимает 12 место с активом в 6 очков.
Последние матчи: В первом туре еврокубка «Хартс» переиграл минское «Динамо» (2:1), а затем шотландцы одержали победу в игре против кипрской «Омонии» (2:0).
Шотландцы также допустили осечку в третьем туре Лиги конференций, проиграв немецкому клубу «Хайденхайм» (0:2).
Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете команды находится австралийский форвард Калем Ньювенхов. На больничной койке также лежит защитник Досман из Коста-Рики.
Состояние команды: После матчей 14 тура «Хартс» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимает 11 место с активом в 9 очков.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия «Хартса» составляет три матча
- Проигрышная серия «Серкль Брюгге» составляет два матча
- «Серкль Брюгге» и «Хартс» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Серкль Брюгге» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.94, а победа «Хартс» — в 4.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 2.03.
- 1.90Ливерпуль — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.20Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В среднем за игру команды обеих команд забивают как правило один мяч. Так что можно сыграть на результативности матча.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков коэффициентом 1.92.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.72.