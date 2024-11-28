«Борац» сыграет против команды ЛАСК в четвёртом туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Борац»

Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занимает 19 место, которое дает право выйти в 1/16 финала еврокубках. На данный момент боснийский клуб набрал 4 очка после трех сыгранных матчей.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Борац» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (1:1). Боснийцам удалось уйти от поражения на 50-й минуте матча после того, как сербский форвард команды Джордже Деспотович забил спасительный гол. Во втором туре «Борац» на выезде с минимальным счётом выиграл у кипрского АПОЭЛа (1:0). Победный гол 63-й минуте забил австрийский полузащитник Стефан Савич.

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И вот команда потерпела первое поражение в основной сетке еврокубка, проиграв в третьем туре «Викингуру» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В боснийской Премьер-лиге «Борац» занимает 3 место, набрав 32 очка.

ЛАСК

Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 30 месте, набрав два очка в трёх матчах.

Последние матчи: ЛАСК начал еврокампанию с ничейного исхода в противостоянии с «Юргорденом» (2:2). Затем австрийцы потерпели фиаско в матче против «Олимпии» из Словении (0:2).

В рамках третьего тура Лиги конференций ЛАСК разошёлся миром с бельгийским коллективом «Серкль Брюгге» (0:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифцированных на матч нет.

Состояние команды: В чемпионате Австрии ЛАСК занимает 5 место с активом в 20 очков.

Статистика для ставок

«Борац» выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей

ЛАСК не проигрывает на протяжении 5 матчей: 3 победы и 2 ничьи

«Борац» и ЛАСК ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.52, а победа «Бораца» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

Прогноз: ЛАСК чаще всего играет мирно со своими соперниками, можно рискнуть и сыграть в пользу ничьи в предстоящей встрече.

Ставка: Ничья с коэффициентом 3.52.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что получится результативная игра.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.