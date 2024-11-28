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    «Борац» — ЛАСК. Ставка (к. 3.52) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    «Борац» — «Ференцварош»
    «Борац» сыграет против команды ЛАСК в четвёртом туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Борац» — ЛАСК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Борац

  • Баня-Лука
    •  Борац 20:45 ЛАСК

    ЛАСК

  • Линц
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    «Борац»

    Турнирное положение: В турнирной таблице основного этапа Лиги конференций «Борац» занимает 19 место, которое дает право выйти в 1/16 финала еврокубках. На данный момент боснийский клуб набрал 4 очка после трех сыгранных матчей.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Борац» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (1:1). Боснийцам удалось уйти от поражения на 50-й минуте матча после того, как сербский форвард команды Джордже Деспотович забил спасительный гол. Во втором туре «Борац» на выезде с минимальным счётом выиграл у кипрского АПОЭЛа (1:0). Победный гол 63-й минуте забил австрийский полузащитник Стефан Савич.

    Борац — ЛАСК: коэффициенты букмекеров

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    И вот команда потерпела первое поражение в основной сетке еврокубка, проиграв в третьем туре «Викингуру» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В боснийской Премьер-лиге «Борац» занимает 3 место, набрав 32 очка.

    ЛАСК

    Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 30 месте, набрав два очка в трёх матчах.

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    • Последние матчи: ЛАСК начал еврокампанию с ничейного исхода в противостоянии с «Юргорденом» (2:2). Затем австрийцы потерпели фиаско в матче против «Олимпии» из Словении (0:2).

    В рамках третьего тура Лиги конференций ЛАСК разошёлся миром с бельгийским коллективом «Серкль Брюгге» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифцированных на матч нет.

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    Состояние команды: В чемпионате Австрии ЛАСК занимает 5 место с активом в 20 очков.

    Статистика для ставок

    • «Борац» выдаёт победную серию, которая состоит из трёх матчей

    • ЛАСК не проигрывает на протяжении 5 матчей: 3 победы и 2 ничьи

    • «Борац» и ЛАСК ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.52, а победа «Бораца» — в 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: ЛАСК чаще всего играет мирно со своими соперниками, можно рискнуть и сыграть в пользу ничьи в предстоящей встрече.

    Ставка: Ничья с коэффициентом 3.52.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что получится результативная игра.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Борац» — ЛАСК: прогноз, ставка (3.52), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на футбол. Соперники распишут мировую?
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