27 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов «Селтик» на своем поле сыграет против «Брюгге». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Селтик»

Турнирное положение: «Селтик» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 15-е место в зоне плей-офф с отставанием в два очка от топ-8, которая выводит в 1/8 финала.

Команда набрала семь баллов, дома обыграв «Слован» Братислава (5:1) и «РБ Лейпциг» (3:1), а также на выезде проиграв «Боруссии» Дортмунд (1:7) и сыграв вничью с «Аталантой» (0:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках шотландского первенства «Селтик» на чужом поле разгромил «Хартс» (4:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 12-ти поединков находится на первой позиции, опережая на три очка своего ближайшего преследователя — «Абердин».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Селтик» выиграл и не знает поражений 10 поединков кряду (восемь побед и три ничьи).

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, а также то, что соперник примерно соответствует их уровню.

Николас-Геррит Кюн и Дайдзэн Маэда — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 22-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места) и с отставанием в три балла от зоны 1/8 финала.

Команда набрала три очка после того, как в первых тура проиграла дома «Боруссии» Дортмунд (0:3) и на выезде «Милану» (1:3), а также обыграла на выезде «Штурм» Грац (1:0) и на своем поле «Астон Виллу» (1:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках бельгийского первенства «Брюгге» на своем поле попросту уничтожил «Сент-Трюйден» (7:0).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает вторую строчку, отставая на шесть баллов от лидера «Генка», а также опережая на один пункт третий «Антверпен».

Не сыграют: травмированы — Сиге, Майер, Нильссон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на три очка, то по крайней мере на ничью, тем не менее, соперник — в таком же порядке и при этом сыграет дома.

Три гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Селтик» выиграл

в шести последних матчах «Брюгге» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Брюгге» хотя бы одна команда не забивала.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.75, победа «Брюгге» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в шести последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их 17-ти из 18-ти последних домашних поединков.

И хотя хозяева не проиграли шесть последних матчей, их ожидает крайне непростой выезд.

Ставка: «Селтик» победит за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Селтик» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.35