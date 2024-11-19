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    Остудит ли Япония пыл Китая?

    Китай — Япония. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Япония
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    Такуми Минамино
    19 ноября в матче шестого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Китай и Япония. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Китай — Япония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Китай

    Турнирное положение: Китай после пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал шесть очков.

    Китай занимает четвертую позицию в зоне выхода в следующий раунд отбора на мундиаль, по дополнительным показателям уступая зоне выхода в финальную часть турнира — второго места.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле с минимальным результатом обыграла Бахрейн (1:0).

    Перед этим в четвертом туре этой же стадии квалификации на ЧМ-2026 коллектив в домашних стенах также одержал победу — над Индонезией с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Китай выиграл после пяти матчей без побед в разных турнирах.

    Это означает, что у хозяев неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, они все же уступают сопернику в классе.

    Чжан Юйнин — лучший бомбардир команды в отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.

    Япония

    Турнирное положение: Япония по итогам пяти туров группового раунда квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала 13 баллов.

    Япония занимает первую позицию, на семь очков опережая третью строчку, которая уже напрямую не выводит в финальную часть мундиаля, хотя и позволяет сыграть в плей-офф.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на чужом поле разгромила Индонезию (4:0).

    Перед этим коллектив в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 в домашних стенах разошелся миром с Австралией (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на мундиаль, Япония выиграла восемь раз при одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество «Самураев» в своем классе.

    Такуми Минамино и Хидэмаса Морита — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Китая забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей Китая забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Японии забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.13. Ничья — в 8.50, успех Китая — в 20.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.40 и 2.95.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей Китая забивали меньше 3,5 голов, большая результативность поединков Японии обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

    Ставка: Япония победит и тотал больше 3,5 голов за 2.12

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    Китай — Япония: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Остудит ли Япония пыл Китая?
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