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    Малави — Буркина-Фасо. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Малави — Буркина-Фасо
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    Сборная Буркина-Фасо
    18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Малави и Буркина-Фасо. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Малави — Буркина-Фасо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 18 Ноября 2024 года

    Малави

  • Лилонгве
    •  Малави 16:00 Буркина-Фасо

    Буркина-Фасо

  • Уагадугу
    •

    Малави

    Турнирное положение: Малави в нынешнем отборе провалилась. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Малави в 5 турах квалификации разжилась всего одним баллом. Так что команда уже точно финиширует последней в своем квартете.

    Малави — Буркина-Фасо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним пунктом. Малавийцы расписали мировую с Бурунди (0:0).

    А вот до того Малави уступила Сенегалу (0:1). При этом чуть раньше команда была бита теми же сенегальцами (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Малавийцам уже ничего не нужно. Так что этот поединок станет для команды лишь битвой за престиж.

    Матчи с Буркина-Фасо для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Малави уступила 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться хлопнуть дверью напоследок. Вот только буркинцев команда еще ни разу не обыгрывала.

    Буркина-Фасо

    Турнирное положение: Буркинцы нынешний отбор проводят весьма удачно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Буркина-Фасо в 5 матчах группы отличилась 10 мячами в ворота соперников. При этом пропустила команда 4 раза.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть заветные баллы. Буркинцы уступили Сенегалу (0:1).

    До того команда уверенно одолела Бурунди (2:0). А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился разгромной викторией (4:1).

    Вообще же, Буркина-Фасо в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Буркинцы до последнего поражения выиграли трижды кряду. Да и 2 место от команды уже никуда не денется.

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    При этом Буркина-Фасо в среднем забивает 2 гола за матч. Так что взломать ненадежные тылы малавийцев команда точно постарается.

    Наверняка в этой встрече буркинцы будут максимально активно атаковать. Команда явно сильнее аутсайдера группы.

    Нет сомнений, что буркинцы предстанут не в самом оптимальном составе. Тем более, главная задача уже решена.

    Статистика для ставок

    • Буркина-Фасо до последней коллизии выиграла 3 раза кряду

    • Буркинцы еще ни разу не проигрывали Малави

    • Малавийцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.67.

    Прогноз: Малавийцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    Буркина-Фасо в последних своих поединках выглядела довольно уверенно, плюс атака команды смотрится выгодно.

    Ставка: Обе забьют за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.31

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    Малави — Буркина-Фасо: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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