Малави
Буркина-Фасо
Малави
Турнирное положение: Малави в нынешнем отборе провалилась. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Малави в 5 турах квалификации разжилась всего одним баллом. Так что команда уже точно финиширует последней в своем квартете.
Малави — Буркина-Фасо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним пунктом. Малавийцы расписали мировую с Бурунди (0:0).
А вот до того Малави уступила Сенегалу (0:1). При этом чуть раньше команда была бита теми же сенегальцами (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Малавийцам уже ничего не нужно. Так что этот поединок станет для команды лишь битвой за престиж.
Матчи с Буркина-Фасо для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Малави уступила 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться хлопнуть дверью напоследок. Вот только буркинцев команда еще ни разу не обыгрывала.
Буркина-Фасо
Турнирное положение: Буркинцы нынешний отбор проводят весьма удачно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем Буркина-Фасо в 5 матчах группы отличилась 10 мячами в ворота соперников. При этом пропустила команда 4 раза.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть заветные баллы. Буркинцы уступили Сенегалу (0:1).
До того команда уверенно одолела Бурунди (2:0). А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился разгромной викторией (4:1).
Вообще же, Буркина-Фасо в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Буркинцы до последнего поражения выиграли трижды кряду. Да и 2 место от команды уже никуда не денется.
При этом Буркина-Фасо в среднем забивает 2 гола за матч. Так что взломать ненадежные тылы малавийцев команда точно постарается.
Наверняка в этой встрече буркинцы будут максимально активно атаковать. Команда явно сильнее аутсайдера группы.
Нет сомнений, что буркинцы предстанут не в самом оптимальном составе. Тем более, главная задача уже решена.
Статистика для ставок
- Буркина-Фасо до последней коллизии выиграла 3 раза кряду
- Буркинцы еще ни разу не проигрывали Малави
- Малавийцы в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.67.
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Прогноз: Малавийцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.
Буркина-Фасо в последних своих поединках выглядела довольно уверенно, плюс атака команды смотрится выгодно.
Ставка: Обе забьют за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.31