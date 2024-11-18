18 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Малави и Буркина-Фасо. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Малави — Буркина-Фасо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Малави

Турнирное положение: Малави в нынешнем отборе провалилась. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Малави в 5 турах квалификации разжилась всего одним баллом. Так что команда уже точно финиширует последней в своем квартете.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась одним пунктом. Малавийцы расписали мировую с Бурунди (0:0).

А вот до того Малави уступила Сенегалу (0:1). При этом чуть раньше команда была бита теми же сенегальцами (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Малавийцам уже ничего не нужно. Так что этот поединок станет для команды лишь битвой за престиж.

Матчи с Буркина-Фасо для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Малави уступила 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться хлопнуть дверью напоследок. Вот только буркинцев команда еще ни разу не обыгрывала.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Буркинцы нынешний отбор проводят весьма удачно. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем Буркина-Фасо в 5 матчах группы отличилась 10 мячами в ворота соперников. При этом пропустила команда 4 раза.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть заветные баллы. Буркинцы уступили Сенегалу (0:1).

До того команда уверенно одолела Бурунди (2:0). А вот поединок с тем же оппонентом чуть ранее завершился разгромной викторией (4:1).

Вообще же, Буркина-Фасо в 5 своих последних матчах победила 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Буркинцы до последнего поражения выиграли трижды кряду. Да и 2 место от команды уже никуда не денется.

При этом Буркина-Фасо в среднем забивает 2 гола за матч. Так что взломать ненадежные тылы малавийцев команда точно постарается.

Наверняка в этой встрече буркинцы будут максимально активно атаковать. Команда явно сильнее аутсайдера группы.

Нет сомнений, что буркинцы предстанут не в самом оптимальном составе. Тем более, главная задача уже решена.

Статистика для ставок

Буркина-Фасо до последней коллизии выиграла 3 раза кряду

Буркинцы еще ни разу не проигрывали Малави

Малавийцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.31 и 1.67.

Прогноз: Малавийцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

Буркина-Фасо в последних своих поединках выглядела довольно уверенно, плюс атака команды смотрится выгодно.

Ставка: Обе забьют за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31