Финляндия
Греция
Финляндия
Турнирное положение: У финнов зачетных пунктов в активе в текущем розыгрыше Лиги наций нет и они уже точно останутся последними и понизятся в классе.
Сборная Финляндии проиграла все пять предыдущих игр данного соревнования, забив всего лишь два гола при 11 пропущенных.
Финляндия — Греция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад «суоми» потерпели гостевое фиаско со счетом 0:1 от сборной Ирландии. А прошлом месяце они уступили тем же ирландцем на своей поле 1:2, а также проиграли со счетом 1:3 Англии в родных стенах.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: К данному поединку сборная Финляндии подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписала одну мировую и шесть встреч проиграла. Причем пять из них в пяти предыдущих своих встречах. Победить же финны смогли всего лишь раз за предыдущие восемь поединков и шесть раз уступили за это время. Однако только в трех случаях 8-матчевого отрезка они не смогли забить.
Греция
Турнирное положение: С 12 зачетными пунктами греки занимают второе место в своем квартете, проигрывая лишь по разнице мячей первой Англии.
Сборная Греции смогла отпраздновать четыре виктории и потерпела одно фиаско, забила девять мячей при четырех пропущенных.
Последние матчи: В преддверии этого поединка «эллины» потерпели крупное домашнее фиаско от англичан со счетом 0:3, которое лишило их первой строки в таблице и прервало серию побед в данном турнире, состоящую на тот момент из четырех. В прошлом месяце они одолели в гостях Англию 2:1 и Ирландию на своем поле 2:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В отрезке предыдущих своих шести поединков во всех турнирах сборная Греции проиграла лишь в одном случае, уступив накануне дома 0:3 Англии. В остальных же пяти поединках данного периода времени греки только побеждали. Причем во всех этих встречах они пропустили лишь один гол, да и тот от англичан на «Уэмбли».
Статистика для ставок
- В этом турнире греки разгромили финнов на своем поле со счетом 3:0
- На своем поле Финляндия обыграла Грецию в четырех из пяти предыдущих игр при одной ничьей
- Пять из семи минувших очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Греция — 2.10, победа Финляндия — 4.00, ничья — 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.48 и 1.55 соответственно.
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Прогноз: Проигрышем от англичан в прошлом туре греки практически лишились шансов на первую строку и прямой билет в элитный дивизион. Так что в этом поединке вряд ли будут всеми силами играть на победу. Да и к тому же на поле финнов они выступают крайне неудачно в последнее время. В общем, предлагает ставить здесь с Х на хозяев.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.81.
Прогноз: А более рискованная ставка здесь будет на победу финнов, ведь они зачастую дома раннее обыгрывали греков, которые к тому же вполне смогут не восстановиться после тяжелой игры с Англией.
Ставка: победа Финляндии 4.00.