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    Финляндия — Греция. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, Лига наций, 17 ноября 2024 года

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    В заключительном шестом туре групповой стадии Лиги наций дивизиона Б сборная Финляндии на своем поле примет национальную команду Греции. Игра состоится 17 ноября и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Греция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 17 Ноября 2024 года

    Финляндия

  • Хельсинки
    •  Финляндия 20:00 Греция

    Греция

  • Афины
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    Финляндия

    Турнирное положение: У финнов зачетных пунктов в активе в текущем розыгрыше Лиги наций нет и они уже точно останутся последними и понизятся в классе.

    Сборная Финляндии проиграла все пять предыдущих игр данного соревнования, забив всего лишь два гола при 11 пропущенных.

    Финляндия — Греция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «суоми» потерпели гостевое фиаско со счетом 0:1 от сборной Ирландии. А прошлом месяце они уступили тем же ирландцем на своей поле 1:2, а также проиграли со счетом 1:3 Англии в родных стенах.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данному поединку сборная Финляндии подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписала одну мировую и шесть встреч проиграла. Причем пять из них в пяти предыдущих своих встречах. Победить же финны смогли всего лишь раз за предыдущие восемь поединков и шесть раз уступили за это время. Однако только в трех случаях 8-матчевого отрезка они не смогли забить.

    Греция

    Турнирное положение: С 12 зачетными пунктами греки занимают второе место в своем квартете, проигрывая лишь по разнице мячей первой Англии.

    Сборная Греции смогла отпраздновать четыре виктории и потерпела одно фиаско, забила девять мячей при четырех пропущенных.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «эллины» потерпели крупное домашнее фиаско от англичан со счетом 0:3, которое лишило их первой строки в таблице и прервало серию побед в данном турнире, состоящую на тот момент из четырех. В прошлом месяце они одолели в гостях Англию 2:1 и Ирландию на своем поле 2:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: В отрезке предыдущих своих шести поединков во всех турнирах сборная Греции проиграла лишь в одном случае, уступив накануне дома 0:3 Англии. В остальных же пяти поединках данного периода времени греки только побеждали. Причем во всех этих встречах они пропустили лишь один гол, да и тот от англичан на «Уэмбли».

    Статистика для ставок

    • В этом турнире греки разгромили финнов на своем поле со счетом 3:0

    • На своем поле Финляндия обыграла Грецию в четырех из пяти предыдущих игр при одной ничьей

    • Пять из семи минувших очных встреч данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Греция — 2.10, победа Финляндия — 4.00, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.48 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Проигрышем от англичан в прошлом туре греки практически лишились шансов на первую строку и прямой билет в элитный дивизион. Так что в этом поединке вряд ли будут всеми силами играть на победу. Да и к тому же на поле финнов они выступают крайне неудачно в последнее время. В общем, предлагает ставить здесь с Х на хозяев.

    Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.81.

    Прогноз: А более рискованная ставка здесь будет на победу финнов, ведь они зачастую дома раннее обыгрывали греков, которые к тому же вполне смогут не восстановиться после тяжелой игры с Англией.

    Ставка: победа Финляндии 4.00.

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    Финляндия — Греция: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли финны набрать первые очки?
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