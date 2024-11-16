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    Команда Талалаева продолжит побеждать!

    КАМАЗ — «Балтика». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Балтика»
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    Андрей Талалаев
    16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Балтика». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 16 Ноября 2024 года

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •  КамАЗ 17:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы отчаянно бьются за выживание в лучшей лиге мира. После 18 туров они занимают 12 место в турнирной таблице первой лиги.

    При этом КАМАЗ в 18 поединках первенства настрелял 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 14 раз.

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    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Челнинцы не оставили шансов «Соколу» (3:1).

    До того команда досадным образом уступила уфимцам (1:2). А вот поединок с «Сочи» завершился сенсационной минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Челнинцы победили в 3 своих последних домашних матчах. Ильдар Ахметзянов выдавливает максимум из имеющихся ресурсов.

    Матчи с «балтийцами» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ проиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что челнинцы намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только тягаться на равных с одним из лидеров будет непосильной задачей.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы ныне находятся на заметном подъеме. По итогам 18 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Балтика» не столь мощно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Калининградцы на классе додавили «Нефтехимик» (2:1).

    При этом до того команда уверенно расправилась с хабаровчанами (2:0). А вот кубковый поединок с «Уралом» был проигран (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Балтика» выиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Калининградцы выиграли в 5 своих последних матчах первенства. Причем в тех поединках команда Андрея Талалаева забивала не менее 2 мячей за матч.

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    При этом «Балтика» уже 9 лет не пропускает от КАМАЗа. Да и челнинцев команда обыграла в двух последних очных встречах.

    Калининградцы нынче выглядят чуть ли не сильнее всех в лиге. Да и белорус Виталий Лисакович настрелял уже 5 мячей в текущем первенстве.

    И уж точно номинальные гости будут агрессивно атаковать. Подопечные Талалаева явно намерены продлить свой впечатляющий победный сериал.

    Статистика для ставок

    • Команда Талалаева победила в 5 своих последних матчах первенства

    • КАМАЗ выиграл в 3 своих последних домашних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.

    Прогноз: «Балтийцы» сейчас на подъеме, и явно будут активны в атаке.

    КАМАЗ в последних матчах явно прибавил, однако тягаться с одним из лидеров наверняка не потянет.

    Ставка: Победа «Балтики» за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.42

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    КАМАЗ — «Балтика»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Команда Талалаева продолжит побеждать!
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