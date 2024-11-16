КамАЗ
Балтика
КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы отчаянно бьются за выживание в лучшей лиге мира. После 18 туров они занимают 12 место в турнирной таблице первой лиги.
При этом КАМАЗ в 18 поединках первенства настрелял 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 14 раз.
КамАЗ — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Челнинцы не оставили шансов «Соколу» (3:1).
До того команда досадным образом уступила уфимцам (1:2). А вот поединок с «Сочи» завершился сенсационной минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челнинцы победили в 3 своих последних домашних матчах. Ильдар Ахметзянов выдавливает максимум из имеющихся ресурсов.
Матчи с «балтийцами» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ проиграл 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что челнинцы намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только тягаться на равных с одним из лидеров будет непосильной задачей.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы ныне находятся на заметном подъеме. По итогам 18 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Балтика» не столь мощно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Калининградцы на классе додавили «Нефтехимик» (2:1).
При этом до того команда уверенно расправилась с хабаровчанами (2:0). А вот кубковый поединок с «Уралом» был проигран (0:1).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Балтика» выиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы выиграли в 5 своих последних матчах первенства. Причем в тех поединках команда Андрея Талалаева забивала не менее 2 мячей за матч.
При этом «Балтика» уже 9 лет не пропускает от КАМАЗа. Да и челнинцев команда обыграла в двух последних очных встречах.
Калининградцы нынче выглядят чуть ли не сильнее всех в лиге. Да и белорус Виталий Лисакович настрелял уже 5 мячей в текущем первенстве.
И уж точно номинальные гости будут агрессивно атаковать. Подопечные Талалаева явно намерены продлить свой впечатляющий победный сериал.
Статистика для ставок
- Команда Талалаева победила в 5 своих последних матчах первенства
- КАМАЗ выиграл в 3 своих последних домашних поединках
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.84.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.
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Прогноз: «Балтийцы» сейчас на подъеме, и явно будут активны в атаке.
КАМАЗ в последних матчах явно прибавил, однако тягаться с одним из лидеров наверняка не потянет.
Ставка: Победа «Балтики» за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.42