16 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Балтика». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы отчаянно бьются за выживание в лучшей лиге мира. После 18 туров они занимают 12 место в турнирной таблице первой лиги.

При этом КАМАЗ в 18 поединках первенства настрелял 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 14 раз.

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Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Челнинцы не оставили шансов «Соколу» (3:1).

До того команда досадным образом уступила уфимцам (1:2). А вот поединок с «Сочи» завершился сенсационной минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Челнинцы победили в 3 своих последних домашних матчах. Ильдар Ахметзянов выдавливает максимум из имеющихся ресурсов.

Матчи с «балтийцами» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков КАМАЗ проиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что челнинцы намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только тягаться на равных с одним из лидеров будет непосильной задачей.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы ныне находятся на заметном подъеме. По итогам 18 туров первенства команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Балтика» не столь мощно действует в плане реализации. В 18 матчах команда настреляла 23 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Калининградцы на классе додавили «Нефтехимик» (2:1).

При этом до того команда уверенно расправилась с хабаровчанами (2:0). А вот кубковый поединок с «Уралом» был проигран (0:1).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Балтика» выиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Калининградцы выиграли в 5 своих последних матчах первенства. Причем в тех поединках команда Андрея Талалаева забивала не менее 2 мячей за матч.

При этом «Балтика» уже 9 лет не пропускает от КАМАЗа. Да и челнинцев команда обыграла в двух последних очных встречах.

Калининградцы нынче выглядят чуть ли не сильнее всех в лиге. Да и белорус Виталий Лисакович настрелял уже 5 мячей в текущем первенстве.

И уж точно номинальные гости будут агрессивно атаковать. Подопечные Талалаева явно намерены продлить свой впечатляющий победный сериал.

Статистика для ставок

Команда Талалаева победила в 5 своих последних матчах первенства

КАМАЗ выиграл в 3 своих последних домашних поединках

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.

Прогноз: «Балтийцы» сейчас на подъеме, и явно будут активны в атаке.

КАМАЗ в последних матчах явно прибавил, однако тягаться с одним из лидеров наверняка не потянет.

Ставка: Победа «Балтики» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42