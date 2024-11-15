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    Сумеют ли костариканцы переиграть Панаму?

    Коста-Рика — Панама. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коста-Рика — Панама
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    Жоэль Кэмпбелл
    15 ноября в 1/4 финала плей-офф дивизиона А Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют Коста-Рика и Панама. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коста-Рика — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Костариканцы нынешнюю Лигу наций проводят уверенно. Команда находится на 1 месте в своей группе.

    При этом Коста-Рика в 4 стартовых турах к разжилась 8 пунктами. Причем в свои ворота команда пропустила всего 1 мяч.

    Последние матчи: минувший тур Лиги наций костариканцы также запишут себе в актив. Команда дома переиграла Гватемалу (3:0).

    При этом чуть ранее костариканцы расписали мировую с Суринамом (1:1). А вот до того Коста-Рика подписала мировую с Гватемалой (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Коста-Рика разжилась тремя победами. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Костариканцы не проигрывали в 5 своих последних поединках. Да и в атаке команда выглядит вполне прилично.

    Матчи с панамцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Коста-Рика неизменно проигрывала сопернику.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут рисковать. Вот только последняя виктория над Панамой случилась еще 2 года назад.

    Панама

    Турнирное положение: Эта команда достаточно крепка, вот только стабильностью не блещет. Панамцы чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем Панама проиграла в 3 своих последних матчах. Более того, из них отличилась команда всего в одной встрече.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова разочаровала. Панама уступила канадцам (1:2).

    До того команда вчистую уступила сборной США (0:2). А вот колумбийцам панамцы уступили по всем статьям (0:5).

    Вообще же, Панама в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе панамцы выглядят бледновато. При этом Панама забивает с огромной натугой.

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    При этом панамцы обыграли костариканцев в 5 последних очных поединках. Причем в двух последних матчах команда забивала по 3 мяча.

    Имея довольно крепкий состав, Панама уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Да и костариканцам команда уже давненько не проигрывает.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Панамцы способны выдать отдельный качественный поединок.

    Статистика для ставок

    • Костариканцы не проигрывали в 5 своих последних матчах

    • Панама проиграла в 3 своих последних поединках

    • Коста-Рика в 5 последних очных встречах проигрывала панамцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: Костариканцы нынче выглядят сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.

    Номинальные гости в своих последних матчах выглядели не лучшим образом, да и с реализацией у команды имеются проблемы.

    Ставка: Победа Коста-Рики за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    Коста-Рика — Панама: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли костариканцы переиграть Панаму?
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