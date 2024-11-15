Коста-Рика
Турнирное положение: Костариканцы нынешнюю Лигу наций проводят уверенно. Команда находится на 1 месте в своей группе.
При этом Коста-Рика в 4 стартовых турах к разжилась 8 пунктами. Причем в свои ворота команда пропустила всего 1 мяч.
Последние матчи: минувший тур Лиги наций костариканцы также запишут себе в актив. Команда дома переиграла Гватемалу (3:0).
При этом чуть ранее костариканцы расписали мировую с Суринамом (1:1). А вот до того Коста-Рика подписала мировую с Гватемалой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Коста-Рика разжилась тремя победами. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Костариканцы не проигрывали в 5 своих последних поединках. Да и в атаке команда выглядит вполне прилично.
Матчи с панамцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Коста-Рика неизменно проигрывала сопернику.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут рисковать. Вот только последняя виктория над Панамой случилась еще 2 года назад.
Панама
Турнирное положение: Эта команда достаточно крепка, вот только стабильностью не блещет. Панамцы чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем Панама проиграла в 3 своих последних матчах. Более того, из них отличилась команда всего в одной встрече.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова разочаровала. Панама уступила канадцам (1:2).
До того команда вчистую уступила сборной США (0:2). А вот колумбийцам панамцы уступили по всем статьям (0:5).
Вообще же, Панама в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе панамцы выглядят бледновато. При этом Панама забивает с огромной натугой.
При этом панамцы обыграли костариканцев в 5 последних очных поединках. Причем в двух последних матчах команда забивала по 3 мяча.
Имея довольно крепкий состав, Панама уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Да и костариканцам команда уже давненько не проигрывает.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Панамцы способны выдать отдельный качественный поединок.
Статистика для ставок
- Костариканцы не проигрывали в 5 своих последних матчах
- Панама проиграла в 3 своих последних поединках
- Коста-Рика в 5 последних очных встречах проигрывала панамцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.05Франция — Израиль: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.15Армения — Фарерские острова: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Костариканцы нынче выглядят сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.
Номинальные гости в своих последних матчах выглядели не лучшим образом, да и с реализацией у команды имеются проблемы.
Ставка: Победа Коста-Рики за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15