15 ноября в 1/4 финала плей-офф дивизиона А Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют Коста-Рика и Панама. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коста-Рика — Панама, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Коста-Рика

Турнирное положение: Костариканцы нынешнюю Лигу наций проводят уверенно. Команда находится на 1 месте в своей группе.

При этом Коста-Рика в 4 стартовых турах к разжилась 8 пунктами. Причем в свои ворота команда пропустила всего 1 мяч.

Последние матчи: минувший тур Лиги наций костариканцы также запишут себе в актив. Команда дома переиграла Гватемалу (3:0).

При этом чуть ранее костариканцы расписали мировую с Суринамом (1:1). А вот до того Коста-Рика подписала мировую с Гватемалой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Коста-Рика разжилась тремя победами. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Костариканцы не проигрывали в 5 своих последних поединках. Да и в атаке команда выглядит вполне прилично.

Матчи с панамцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Коста-Рика неизменно проигрывала сопернику.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут рисковать. Вот только последняя виктория над Панамой случилась еще 2 года назад.

Панама

Турнирное положение: Эта команда достаточно крепка, вот только стабильностью не блещет. Панамцы чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем Панама проиграла в 3 своих последних матчах. Более того, из них отличилась команда всего в одной встрече.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова разочаровала. Панама уступила канадцам (1:2).

До того команда вчистую уступила сборной США (0:2). А вот колумбийцам панамцы уступили по всем статьям (0:5).

Вообще же, Панама в 5 своих последних матчах победила 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе панамцы выглядят бледновато. При этом Панама забивает с огромной натугой.

При этом панамцы обыграли костариканцев в 5 последних очных поединках. Причем в двух последних матчах команда забивала по 3 мяча.

Имея довольно крепкий состав, Панама уж точно не собирается отсиживаться в тылах. Да и костариканцам команда уже давненько не проигрывает.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Панамцы способны выдать отдельный качественный поединок.

Статистика для ставок

Костариканцы не проигрывали в 5 своих последних матчах

Панама проиграла в 3 своих последних поединках

Коста-Рика в 5 последних очных встречах проигрывала панамцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: Костариканцы нынче выглядят сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.

Номинальные гости в своих последних матчах выглядели не лучшим образом, да и с реализацией у команды имеются проблемы.

Ставка: Победа Коста-Рики за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15