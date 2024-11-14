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    Удержит ли Оман свои позиции в отборе на ЧМ-2026?

    Оман — Палестина. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 14 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026
    Прогноз и ставки на Оман — Палестина
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    Абдулрахман Аль-Мушаифри
    14 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Оман и Палестина. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Палестина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оман

    Турнирное положение: Оман после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал лишь три очка.

    Оман занимает четвертую позицию в группе вне зоны выхода в следующий раунд, отставая от второй, проходной строчки, которую занимает Иордания, и третьего Ирака на четыре балла.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле крупно проиграла Иордании (0:4).

    Перед этим в третьем туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах одержал разгромную победу над Кувейтом с результатом 4:0.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Оман выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Налицо явно не лучшая форма хозяев, тем не менее, явное преимущество в классе вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать не просто не три очка, а разгромную победу.

    Абдулрахман Аль-Мушаифри — лучший бомбардир команды отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.

    Палестина

    Турнирное положение: Палестина после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрала только два балла.

    Палестина занимает последнюю, шестую позицию в группе, отставая на один балл от зоны следующего раунда отбора (четвертое место) и по дополнительным показателям от четвертого Омана.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на своем поле разошлась миром с Кувейтом (2:2).

    Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда отбора на чемпионат мира в чужих стенах с минимальным счетом проиграла Ираку (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из пяти последних поединков, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Палестина потерпела поражение.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно против соперника, который превосходит их в классе, да еще и не его поле.

    Вессам Абу Али — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Омана забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Омана забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей Палестина проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Оман — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.30, успех Палестины — в 4.50.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей Омана.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.30

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    Оман — Палестина: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Удержит ли Оман свои позиции в отборе на ЧМ-2026?
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