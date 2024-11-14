14 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Оман и Палестина. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Оман — Палестина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Оман

Турнирное положение: Оман после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал лишь три очка.

Оман занимает четвертую позицию в группе вне зоны выхода в следующий раунд, отставая от второй, проходной строчки, которую занимает Иордания, и третьего Ирака на четыре балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле крупно проиграла Иордании (0:4).

Перед этим в третьем туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах одержал разгромную победу над Кувейтом с результатом 4:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Оман выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Налицо явно не лучшая форма хозяев, тем не менее, явное преимущество в классе вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать не просто не три очка, а разгромную победу.

Абдулрахман Аль-Мушаифри — лучший бомбардир команды отборе на мундиаль-2026 с двумя голами.

Палестина

Турнирное положение: Палестина после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрала только два балла.

Палестина занимает последнюю, шестую позицию в группе, отставая на один балл от зоны следующего раунда отбора (четвертое место) и по дополнительным показателям от четвертого Омана.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на своем поле разошлась миром с Кувейтом (2:2).

Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда отбора на чемпионат мира в чужих стенах с минимальным счетом проиграла Ираку (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из пяти последних поединков, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Палестина потерпела поражение.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов даже на ничью, особенно против соперника, который превосходит их в классе, да еще и не его поле.

Вессам Абу Али — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Омана забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Омана забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей Палестина проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Оман — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.30, успех Палестины — в 4.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

Вместе с тем, в трех из четырех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей Омана.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30