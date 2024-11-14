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    Австралия оторвется от Саудовской Аравии в таблице?

    Австралия — Саудовская Аравия. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Саудовская Аравия
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    Сборная Австралии
    Австралия на своем поле сыграет против Саудовской Аравии в 5-м туре третьего этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Матч состоится 14 ноября и начнется в 12:10 по мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Саудовская Аравия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Австралия

    Турнирное положение: по итогам четырех проведенных туров на данном этапе сборная Австралии набрала пять баллов и идет второй в своей группе.

    Команда отпраздновала одну викторию, два раза сыграл вничью и раз уходила с поля поверженной, разница забитых и пропущенных составляет 4:3.

    Последние матчи: «Соккеруз» на старте данного этапа отбора сенсационно дома уступили со счетом 0:1 Бахрейну и расписали гостевую мировую с Индонезией 0:0. А в октябрьских поединках они в родных стенах смогли обыграть Китай 3:1 и сыграли вничью 1:1 на выезде с Японией.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У австралийцев только одно фиаско в основное время за предыдущие 17 встреч в различных турнирах. И эта неудача случилась с ними как раз на данной стадии отбора. В остальных же 16 играх данного периода они расписали четыре мировых исхода и 12 раз выходили победителями. И за весь этот 17-матчевый отрезок Австралия только дважды уходила с поля без забитого мяча.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Национальная команда Саудовской Аравии также имеет на своем счету пять зачетных пунктов, но идет на третьей строке.

    «Соколы» выиграли один матч из четырех, раз уступили и дважды расписали мировые, забили три гола при четырех пропущенных.

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    • Последние матчи: Саудиты начали данный раунд квалификации с домашней мировой против Индонезии 1:1 и гостевой виктории над сборной Китая 2:1. В прошлом месяце они сперва дома уступили со счетом 0:2 Японии, после чего также на своем поле поделили очки с Бахрейном 0:0.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В отрезке десяти последних проведенных матчей во всех турнирах сборная Саудовской Аравии смогла победить только в трех из них. причем в каждом случае в официальных играх. Также за данный промежуток поединков «зеленые» пять раз играли вничью и всего лишь два матча проиграли. И в этот отрезок они трижды уходили с поля без забитого мяча.

    Статистика для ставок

    • Австралия дома еще не проигрывала саудитам, дважды выиграв при одной ничьей

    • Всего между собой они провели восемь игр, четыре из которых выиграли австралийцы, дважды победила Саудовская Аравия и дважды была ничья

    • И пять из восьми этих противостояний носили верховой характер

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.88, победа Саудовской Аравии — 4.23, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.04 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь на викторию Австралии, которая удачно играет дома против саудитов. Да и к тому же на данном этапе смотрится получше, чем гости.

    Ставка: победа Австралии за 1.88.

    Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится результативным, ведь в пяти из восьми очных встреч эти команды играли на ТБ 2,5.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.04.

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    Австралия — Саудовская Аравия: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Австралия оторвется от Саудовской Аравии в таблице?
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