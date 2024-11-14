Австралия на своем поле сыграет против Саудовской Аравии в 5-м туре третьего этапа отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Матч состоится 14 ноября и начнется в 12:10 по мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Саудовская Аравия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австралия

Турнирное положение: по итогам четырех проведенных туров на данном этапе сборная Австралии набрала пять баллов и идет второй в своей группе.

Команда отпраздновала одну викторию, два раза сыграл вничью и раз уходила с поля поверженной, разница забитых и пропущенных составляет 4:3.

Последние матчи: «Соккеруз» на старте данного этапа отбора сенсационно дома уступили со счетом 0:1 Бахрейну и расписали гостевую мировую с Индонезией 0:0. А в октябрьских поединках они в родных стенах смогли обыграть Китай 3:1 и сыграли вничью 1:1 на выезде с Японией.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У австралийцев только одно фиаско в основное время за предыдущие 17 встреч в различных турнирах. И эта неудача случилась с ними как раз на данной стадии отбора. В остальных же 16 играх данного периода они расписали четыре мировых исхода и 12 раз выходили победителями. И за весь этот 17-матчевый отрезок Австралия только дважды уходила с поля без забитого мяча.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Национальная команда Саудовской Аравии также имеет на своем счету пять зачетных пунктов, но идет на третьей строке.

«Соколы» выиграли один матч из четырех, раз уступили и дважды расписали мировые, забили три гола при четырех пропущенных.

Последние матчи: Саудиты начали данный раунд квалификации с домашней мировой против Индонезии 1:1 и гостевой виктории над сборной Китая 2:1. В прошлом месяце они сперва дома уступили со счетом 0:2 Японии, после чего также на своем поле поделили очки с Бахрейном 0:0.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: В отрезке десяти последних проведенных матчей во всех турнирах сборная Саудовской Аравии смогла победить только в трех из них. причем в каждом случае в официальных играх. Также за данный промежуток поединков «зеленые» пять раз играли вничью и всего лишь два матча проиграли. И в этот отрезок они трижды уходили с поля без забитого мяча.

Статистика для ставок

Австралия дома еще не проигрывала саудитам, дважды выиграв при одной ничьей

Всего между собой они провели восемь игр, четыре из которых выиграли австралийцы, дважды победила Саудовская Аравия и дважды была ничья

И пять из восьми этих противостояний носили верховой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.88, победа Саудовской Аравии — 4.23, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.04 и 1.71 соответственно.

Прогноз: Ставим здесь на викторию Австралии, которая удачно играет дома против саудитов. Да и к тому же на данном этапе смотрится получше, чем гости.

Ставка: победа Австралии за 1.88.

Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится результативным, ведь в пяти из восьми очных встреч эти команды играли на ТБ 2,5.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.04.