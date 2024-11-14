Австралия
Турнирное положение: по итогам четырех проведенных туров на данном этапе сборная Австралии набрала пять баллов и идет второй в своей группе.
Команда отпраздновала одну викторию, два раза сыграл вничью и раз уходила с поля поверженной, разница забитых и пропущенных составляет 4:3.
Последние матчи: «Соккеруз» на старте данного этапа отбора сенсационно дома уступили со счетом 0:1 Бахрейну и расписали гостевую мировую с Индонезией 0:0. А в октябрьских поединках они в родных стенах смогли обыграть Китай 3:1 и сыграли вничью 1:1 на выезде с Японией.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: У австралийцев только одно фиаско в основное время за предыдущие 17 встреч в различных турнирах. И эта неудача случилась с ними как раз на данной стадии отбора. В остальных же 16 играх данного периода они расписали четыре мировых исхода и 12 раз выходили победителями. И за весь этот 17-матчевый отрезок Австралия только дважды уходила с поля без забитого мяча.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Национальная команда Саудовской Аравии также имеет на своем счету пять зачетных пунктов, но идет на третьей строке.
«Соколы» выиграли один матч из четырех, раз уступили и дважды расписали мировые, забили три гола при четырех пропущенных.
Последние матчи: Саудиты начали данный раунд квалификации с домашней мировой против Индонезии 1:1 и гостевой виктории над сборной Китая 2:1. В прошлом месяце они сперва дома уступили со счетом 0:2 Японии, после чего также на своем поле поделили очки с Бахрейном 0:0.
Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: В отрезке десяти последних проведенных матчей во всех турнирах сборная Саудовской Аравии смогла победить только в трех из них. причем в каждом случае в официальных играх. Также за данный промежуток поединков «зеленые» пять раз играли вничью и всего лишь два матча проиграли. И в этот отрезок они трижды уходили с поля без забитого мяча.
Статистика для ставок
- Австралия дома еще не проигрывала саудитам, дважды выиграв при одной ничьей
- Всего между собой они провели восемь игр, четыре из которых выиграли австралийцы, дважды победила Саудовская Аравия и дважды была ничья
- И пять из восьми этих противостояний носили верховой характер
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Австралии — 1.88, победа Саудовской Аравии — 4.23, ничья — 3.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.04 и 1.71 соответственно.
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Прогноз: Ставим здесь на викторию Австралии, которая удачно играет дома против саудитов. Да и к тому же на данном этапе смотрится получше, чем гости.
Ставка: победа Австралии за 1.88.
Прогноз: И также не исключаем, что поединок получится результативным, ведь в пяти из восьми очных встреч эти команды играли на ТБ 2,5.
Ставка: ТБ 2,5 за 2.04.