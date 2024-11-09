Вест Хэм
Эвертон
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 10-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы, на 14-й позиции.
Команда на шесть очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на два балла своего нынешнего соперника.
Вест Хэм — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Ноттингем Форест» (0:3).
Это поражение стало для «Лесников» вторым в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее дома они обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, дисквалифицированы — Альварес и Кудус.
Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Вест Хэм» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, особенно в матче против конкурента, да еще и на своем поле.
Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» после 10-ти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.
Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, отставая на два очка от своего нынешнего соперника и опережая на четыре пункта зону вылета.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура АПЛ «Ириски» в чужих стенах минимально проиграли «Саутгемптону» (0:1).
Перед этим мерсисайдцы в предыдущем туре английской Премьер-лиги на своем поле сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Дукуре, Броя, Шермити, Гарнер, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертон» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.
Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, что является задачей-минимум в поединке против конкурента в борьбе за выживание.
Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Вест Хэма» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Эвертона» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей фаворита игры должна стать здесь решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08