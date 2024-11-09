«Вест Хэм» примет на своем поле «Эвертон» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 10-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы, на 14-й позиции.

Команда на шесть очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на два балла своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Ноттингем Форест» (0:3).

Это поражение стало для «Лесников» вторым в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее дома они обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, дисквалифицированы — Альварес и Кудус.

Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Вест Хэм» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, особенно в матче против конкурента, да еще и на своем поле.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» после 10-ти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.

Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, отставая на два очка от своего нынешнего соперника и опережая на четыре пункта зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура АПЛ «Ириски» в чужих стенах минимально проиграли «Саутгемптону» (0:1).

Перед этим мерсисайдцы в предыдущем туре английской Премьер-лиги на своем поле сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Дукуре, Броя, Шермити, Гарнер, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертон» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, что является задачей-минимум в поединке против конкурента в борьбе за выживание.

Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Вест Хэма» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Эвертона» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей фаворита игры должна стать здесь решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08