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    Одолеет ли «Вест Хэм» «Эвертон»?

    «Вест Хэм» — «Эвертон». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Эвертон»
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    Джаррод Боуэн
    «Вест Хэм» примет на своем поле «Эвертон» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 18:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 10-ти туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине таблицы, на 14-й позиции.

    Команда на шесть очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, а также на два балла своего нынешнего соперника.

    Вест Хэм — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле потерпел разгром от «Ноттингем Форест» (0:3).

    Это поражение стало для «Лесников» вторым в поединках, которые пришлись на английское первенство. Ранее дома они обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Фюллькруг, дисквалифицированы — Альварес и Кудус.

    Состояние команды: в девяти последних поединках в разных турнирах «Вест Хэм» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, особенно в матче против конкурента, да еще и на своем поле.

    Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» после 10-ти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.

    Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, отставая на два очка от своего нынешнего соперника и опережая на четыре пункта зону вылета.

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  • 06/11/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура АПЛ «Ириски» в чужих стенах минимально проиграли «Саутгемптону» (0:1).

    Перед этим мерсисайдцы в предыдущем туре английской Премьер-лиги на своем поле сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Дукуре, Броя, Шермити, Гарнер, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Эвертон» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

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    Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, что является задачей-минимум в поединке против конкурента в борьбе за выживание.

    Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Вест Хэма» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Эвертона» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.40, победа «Эвертона» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей фаворита игры должна стать здесь решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.08

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    «Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Вест Хэм» «Эвертон»?
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