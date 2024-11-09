«Бавария» сыграет на выезде против «Санкт-Паули» в 10-м туре Бундеслиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» набрал восемь очков в девяти матчах и занимает 15-е место в таблице Бундеслиги.

Последние матчи: в прошлом туре «Санкт-Паули» одержал гостевую победу над «Хоффенхаймом» — 2:0.

Перед этим клуб из Гамбурга уступил «Лейпцигу» (2:4) и вылетел из Кубка Германии.

Не сыграют: Филипп Трой, Бен Фоль, Элиас Саад, Симон Цоллер и Сёрен Алерс.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: команда Александра Блессина периодически напоминает, что она готова как минимум к борьбе за выживание. В двух предыдущих матчах Бундеслиги «Санкт-Паули» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Вольфсбургом» и победив «Хоффенхайм». Для скромного клуба это очень серьезный успех.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» находится на первой строчке, набрав в девяти предыдущих турах 23 очка.

Последние матчи: в среду «Бавария» одержала важнейшую домашнюю победу над «Бенфикой» (1:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Октябрь Рекордмайстер завершил победами над «Бохумом» и «Майнцем». В первые дни ноября «Бавария» разбила «Унион Берлин».

Не сыграют: Александр Павлович, Йосип Станишич и Хироки Ито.

Состояние команды: две недели назад «Бавария» с треском проиграла на поле «Барселоны» (1:4), но самое главное, что лидер Бундеслиги быстро пришел в себя.

При этом в текущем сезоне у команды Венсана Компани еще ни разу не было проблем в матчах против середняков и аутсайдеров. Как раз в таких играх «Бавария» зачастую забивает больше трех мячей.

Статистика для ставок

«Бавария» еще ни разу не проигрывала в текущем сезоне Бундеслиги

«Бавария» забила 32 гола в девяти матчах Бундеслиги — 10 дома и 22 в гостях

«Санкт-Паули» в этом сезоне еще ни разу не побеждал дома в рамках Бундеслиги — две ничьи и два поражения

«Санкт-Паули» до сих пор не забил ни одного гола на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Санкт-Паули» в этом матче можно поставить за 10.00, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу «Баварии» — за 1.26.

Прогноз: здесь всё просто, «Бавария» едет в Гамбург улучшать статистику. Скорее всего, фаворит снова порадует болельщиков ярким футболом. У обороны хозяев нет шансов против такого нападения.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 2.29.

Прогноз: «веселье», скорее всего, начнется с первых минут. Многое станет понятно еще до перерыва.

Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2.08.