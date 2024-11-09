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    «Бавария» забьет в Гамбурге больше трех мячей?

    «Санкт-Паули» — «Бавария». Ставка (к. 2.29) и прогноз на чемпионат Германии 9 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Бавария»
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    Гарри Кейн
    «Бавария» сыграет на выезде против «Санкт-Паули» в 10-м туре Бундеслиги. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Ноября 2024 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 17:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
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    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Санкт-Паули» набрал восемь очков в девяти матчах и занимает 15-е место в таблице Бундеслиги.

    Последние матчи: в прошлом туре «Санкт-Паули» одержал гостевую победу над «Хоффенхаймом» — 2:0.

    Санкт-Паули — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Перед этим клуб из Гамбурга уступил «Лейпцигу» (2:4) и вылетел из Кубка Германии.

    Не сыграют: Филипп Трой, Бен Фоль, Элиас Саад, Симон Цоллер и Сёрен Алерс.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: команда Александра Блессина периодически напоминает, что она готова как минимум к борьбе за выживание. В двух предыдущих матчах Бундеслиги «Санкт-Паули» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Вольфсбургом» и победив «Хоффенхайм». Для скромного клуба это очень серьезный успех.

    «Бавария»

    Турнирное положение: «Бавария» находится на первой строчке, набрав в девяти предыдущих турах 23 очка.

    Последние матчи: в среду «Бавария» одержала важнейшую домашнюю победу над «Бенфикой» (1:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

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  • Вчера

    • Октябрь Рекордмайстер завершил победами над «Бохумом» и «Майнцем». В первые дни ноября «Бавария» разбила «Унион Берлин».

    Не сыграют: Александр Павлович, Йосип Станишич и Хироки Ито.

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    Состояние команды: две недели назад «Бавария» с треском проиграла на поле «Барселоны» (1:4), но самое главное, что лидер Бундеслиги быстро пришел в себя.

    При этом в текущем сезоне у команды Венсана Компани еще ни разу не было проблем в матчах против середняков и аутсайдеров. Как раз в таких играх «Бавария» зачастую забивает больше трех мячей.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» еще ни разу не проигрывала в текущем сезоне Бундеслиги

    • «Бавария» забила 32 гола в девяти матчах Бундеслиги — 10 дома и 22 в гостях

    • «Санкт-Паули» в этом сезоне еще ни разу не побеждал дома в рамках Бундеслиги — две ничьи и два поражения

    • «Санкт-Паули» до сих пор не забил ни одного гола на своем поле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Санкт-Паули» в этом матче можно поставить за 10.00, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу «Баварии» — за 1.26.

    Прогноз: здесь всё просто, «Бавария» едет в Гамбург улучшать статистику. Скорее всего, фаворит снова порадует болельщиков ярким футболом. У обороны хозяев нет шансов против такого нападения.

    Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3,5 за 2.29.

    Прогноз: «веселье», скорее всего, начнется с первых минут. Многое станет понятно еще до перерыва.

    Ставка: тотал первого тайма больше 1,5 за 2.08.

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    «Санкт-Паули» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. «Бавария» забьет в Гамбурге больше трех мячей?
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