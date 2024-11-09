Леганес
Севилья
«Леганес»
Турнирное положение: «Леганес» после 12-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 11 очков и находится на 15-м месте.
Команда на четыре балла отстает от нынешнего соперника, а также на два очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.
Леганес — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура «Леганес» на чужом поле потерпел поражение от «Жироны» (3:4).
Перед этим коллектив одержал победу, когда в рамках первого раунда Кубка Испании оказался сильнее заштатный «Сьюдад де Люсена» (2:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Поросо, Алле, Саенс, Раба, Диего Гарсия, Наим Гарсия, дисквалифицирован — Нейю.
Состояние команды: в восьми последних играх (в разных турнирах, включая одну товарищескую встречу) «Леганес» проиграл лишь дважды при трех победах и трех ничьих.
Это свидетельствует о неплохой, как для коллектива из нижней половины таблицы, форме, что вместе с фактором домашнего поля позволяет ему рассчитывать по крайней мере на ничью.
Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» после 12-ти стартовых туров испанского первенства набрала 15 очков.
Команда находится в нижней половине турнирной таблицы и занимает 13-ю строчку, опережая зону вылета, которая начинается с 18-го места, на шесть баллов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 12-й тур Ла Лиги, андалузский клуб на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» (0:2).
Перед этим коллектив в рамках первого раунда Кубка Испании разгромно обыграл в чужих стенах «Лас Розас» с результатом 3:0.
Не сыграют: травмированы — Хесус Навас, Идумбо, Ньюланд, Баде, Ньянзу, Эджуке, Сауль, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех из пяти последних матчей (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Севилья» выиграла при двух поражениях.
Это свидетельствует о неплохой форме гостей, тем не менее, в поединке против конкурента, еще и на чужом поле, ему будет непросто увезти домой три очка.
Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Леганеса» забивали обе команды
- в пяти последних матчах «Леганеса» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Севилья» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.95, победа «Леганеса» — в 2.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.
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Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Леганеса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80