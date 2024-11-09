ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Бенфика»Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры Конор МакгрегорПровал Альдо против Макгрегора и еще 5 громких апсетов в полулегком весе UFC Эден АзарОт Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Севилья» в топ-10?

    «Леганес» — «Севилья». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Ла Лига, 9 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леганес Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Севилья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доди Лукебакио
    9 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2024 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 23:00 Севилья

    Севилья

  • Севилья
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после 12-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 11 очков и находится на 15-м месте.

    Команда на четыре балла отстает от нынешнего соперника, а также на два очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.

    Леганес — Севилья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура «Леганес» на чужом поле потерпел поражение от «Жироны» (3:4).

    Перед этим коллектив одержал победу, когда в рамках первого раунда Кубка Испании оказался сильнее заштатный «Сьюдад де Люсена» (2:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Поросо, Алле, Саенс, Раба, Диего Гарсия, Наим Гарсия, дисквалифицирован — Нейю.

    Состояние команды: в восьми последних играх (в разных турнирах, включая одну товарищескую встречу) «Леганес» проиграл лишь дважды при трех победах и трех ничьих.

    Это свидетельствует о неплохой, как для коллектива из нижней половины таблицы, форме, что вместе с фактором домашнего поля позволяет ему рассчитывать по крайней мере на ничью.

    Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

    «Севилья»

    Турнирное положение: «Севилья» после 12-ти стартовых туров испанского первенства набрала 15 очков.

    Команда находится в нижней половине турнирной таблицы и занимает 13-ю строчку, опережая зону вылета, которая начинается с 18-го места, на шесть баллов.

  • Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • Миллиард для Винисиуса, любовная драма Икарди и будущее Родри
  • 04/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 12-й тур Ла Лиги, андалузский клуб на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» (0:2).

    Перед этим коллектив в рамках первого раунда Кубка Испании разгромно обыграл в чужих стенах «Лас Розас» с результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированы — Хесус Навас, Идумбо, Ньюланд, Баде, Ньянзу, Эджуке, Сауль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех из пяти последних матчей (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Севилья» выиграла при двух поражениях.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это свидетельствует о неплохой форме гостей, тем не менее, в поединке против конкурента, еще и на чужом поле, ему будет непросто увезти домой три очка.

    Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Леганеса» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Леганеса» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Севилья» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.95, победа «Леганеса» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Леганеса».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касымпаша — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эльче — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лечче — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уотфорд — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леганес» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Севилья» в топ-10?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры