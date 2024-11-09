9 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после 12-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 11 очков и находится на 15-м месте.

Команда на четыре балла отстает от нынешнего соперника, а также на два очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура «Леганес» на чужом поле потерпел поражение от «Жироны» (3:4).

Перед этим коллектив одержал победу, когда в рамках первого раунда Кубка Испании оказался сильнее заштатный «Сьюдад де Люсена» (2:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Поросо, Алле, Саенс, Раба, Диего Гарсия, Наим Гарсия, дисквалифицирован — Нейю.

Состояние команды: в восьми последних играх (в разных турнирах, включая одну товарищескую встречу) «Леганес» проиграл лишь дважды при трех победах и трех ничьих.

Это свидетельствует о неплохой, как для коллектива из нижней половины таблицы, форме, что вместе с фактором домашнего поля позволяет ему рассчитывать по крайней мере на ничью.

Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с четырьмя голами.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 12-ти стартовых туров испанского первенства набрала 15 очков.

Команда находится в нижней половине турнирной таблицы и занимает 13-ю строчку, опережая зону вылета, которая начинается с 18-го места, на шесть баллов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на 12-й тур Ла Лиги, андалузский клуб на своем поле проиграл «Реал Сосьедаду» (0:2).

Перед этим коллектив в рамках первого раунда Кубка Испании разгромно обыграл в чужих стенах «Лас Розас» с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированы — Хесус Навас, Идумбо, Ньюланд, Баде, Ньянзу, Эджуке, Сауль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех из пяти последних матчей (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Севилья» выиграла при двух поражениях.

Это свидетельствует о неплохой форме гостей, тем не менее, в поединке против конкурента, еще и на чужом поле, ему будет непросто увезти домой три очка.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Леганеса» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Леганеса» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Севилья» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.95, победа «Леганеса» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.55 и 1.50.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Леганеса».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.80