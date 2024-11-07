«Викингур» сыграет против «Бораца» в третьем туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Борац», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирная таблица: После 2-го тура основного этапа исландский «Викингур» занимает 22 место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав 3 очка.

Последние матчи: После поражения в матче с кипрской «Омонией» (0:4) футболисты «Викингура» смогли одержать первую в основном этапе еврокубка. Исландцы на своём поле переиграли «Серкль Брюгге» (3:1).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Викингур» одержал две победы, сыграл один раз вничью и два раза проиграл.

«Борац»

Турнирное положение: У «Бораца» в основном этапе Лиги конференций дела идут лучше, чем у «Викингура». Боснийский клуб набрал 4 очка после двух сыгранных туров и занимает 11 место в турнирной таблице.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Борац» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» (1:1). Боснийцам удалось уйти от поражения на 50-й минуте матча после того, как сербский форвард команды Джордже Деспотович забил спасительный гол.

Во втором туре «Борац» на выезде с минимальным счётом выиграл у кипрского АПОЭЛа (1:0). Победный гол 63-й минуте забил австрийский полузащитник Стефан Савич.

Не сыграют: Выбыл из строя вратарь «Бораца» Никола Четкович, кипер травмировал колено.

Состояние команды: «Борац» в последних 9 матчах одержал 7 победы и 2 игры сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Викингур» одержал 2 победы в последних 5 матчах

«Борац» не проигрывает на протяжении 9 матчей

«Борац» и «Викингур» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Викингур» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.48, а победа «Бораца» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Борац» хоть и не фаворит в паре, но выдает мощную беспроигрышную серию, у которое есть большая вероятность продлиться. Ставим на то, что боснийцы не проиграют.

Ставка: «Борац» не проиграет с коэффициентом 1.77.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что получится результативная игра.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.