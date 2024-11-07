7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: Греки уж точно пободаются за попадание в топ-8 основного раунда Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Олимпиакос» в трех стартовых турах набрал 6 зачетных пунктов. Вот только в этих поединках греки забили всего 4 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Олимпиакос» переиграл «Пансеррайкос» (2:1).

При этом «Олимпиакос» чуть ранее минимально одолел «Афины Каллифею». А вот поединок с «Астерасом» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Андреас Нтой, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Марко Стаменич, Виллиан, Юсуф Языджи — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В своем чемпионате «Оли» находится на 4 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет всего 3 очка.

С «рейнджерами» греки пересекались всего один раз. Год назад в товарищеском поединке «Олимпиакос» уверенно расправился с шотландцами (3:1).

Очевидно, что номинальные хозяева будут активны у ворот соперника. Вот только есть одна проблема: лазарет греков нынче переполнен.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 11 месте.

Причем «Рейнджерс» в Лиге Европы набрал 6 очков. В 3 поединках второго по статусу турнира Старого Света команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Рейнджерс» сумел переиграть «Мотеруэлл» (2:1).

При этом до того команда с таким же счетом уступила «Абердину». А вот встреча с «Сент-Мирреном» завершилась победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рейнджерс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Рабби Матондо — травмирован.

Состояние команды: глазвегианцы ныне крайне нестабильны. В чемпионате Шотландии команда не преуспевает.

При этом средняя результативность «рейнджеров» в Лиге Европы составляет 2 гола за матч. А вот пропускает команда чуть чаще гола за матч.

Зато «Рейнджерс» явно поднял себе настроение, выйдя в финал Кубка шотландской лиги. Да и в Лиге Европы команда будет сражаться за попадание в восьмерку.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и греков «рейнджеры» точно не боятся!

Статистика для ставок

«Олимпиакос» выиграл в 2 своих последних поединках

Шотландцы в Лиге Европы в среднем забивают 2 гола за матч

Форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби в Лиге Европы забил 3 мяча из 4 командных

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

Прогноз: «Рейнджерс» явно не слабее греков, и уж точно будет цепляться за очки.

«Олимпиакос» в Лиге Европы не столь результативен, плюс слишком зависит от формы своего лидера атак.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.73