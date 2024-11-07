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    «Рейнджеры» не дадут себя в обиду

    «Олимпиакос» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Рейнджерс»
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    Джеймс Тавернье
    7 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Олимпиакос

  • Пирей
    •  Олимпиакос 20:45 Глазго Рейнджерс

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: Греки уж точно пободаются за попадание в топ-8 основного раунда Лиге Европы. Нынче команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Олимпиакос» в трех стартовых турах набрал 6 зачетных пунктов. Вот только в этих поединках греки забили всего 4 мяча.

    Олимпиакос — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Олимпиакос» переиграл «Пансеррайкос» (2:1).

    При этом «Олимпиакос» чуть ранее минимально одолел «Афины Каллифею». А вот поединок с «Астерасом» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Андреас Нтой, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Марко Стаменич, Виллиан, Юсуф Языджи — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В своем чемпионате «Оли» находится на 4 месте турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет всего 3 очка.

    С «рейнджерами» греки пересекались всего один раз. Год назад в товарищеском поединке «Олимпиакос» уверенно расправился с шотландцами (3:1).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активны у ворот соперника. Вот только есть одна проблема: лазарет греков нынче переполнен.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Рейнджерс» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. При этом в Лиге Европы команда находится на 11 месте.

    Причем «Рейнджерс» в Лиге Европы набрал 6 очков. В 3 поединках второго по статусу турнира Старого Света команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Рейнджерс» сумел переиграть «Мотеруэлл» (2:1).

    При этом до того команда с таким же счетом уступила «Абердину». А вот встреча с «Сент-Мирреном» завершилась победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рейнджерс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Рабби Матондо — травмирован.

    Состояние команды: глазвегианцы ныне крайне нестабильны. В чемпионате Шотландии команда не преуспевает.

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    При этом средняя результативность «рейнджеров» в Лиге Европы составляет 2 гола за матч. А вот пропускает команда чуть чаще гола за матч.

    Зато «Рейнджерс» явно поднял себе настроение, выйдя в финал Кубка шотландской лиги. Да и в Лиге Европы команда будет сражаться за попадание в восьмерку.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Да и греков «рейнджеры» точно не боятся!

    Статистика для ставок

    • «Олимпиакос» выиграл в 2 своих последних поединках

    • Шотландцы в Лиге Европы в среднем забивают 2 гола за матч

    • Форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби в Лиге Европы забил 3 мяча из 4 командных

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 4.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

    Прогноз: «Рейнджерс» явно не слабее греков, и уж точно будет цепляться за очки.

    «Олимпиакос» в Лиге Европы не столь результативен, плюс слишком зависит от формы своего лидера атак.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.73

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    «Олимпиакос» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» не дадут себя в обиду
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