ХИК сыграет против «Олимпии» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ХИК — «Олимпия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ХИК

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций финский ХИК занимает 23 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: В матче первого тура ЛК финский ХИК уступил швейцарскому коллективу «Лугано» (0:3). В рамках второго игрового дня команда из Финляндии выиграла у минского «Динамо» (1:0).

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Не сыграют: В лазарете команды находятся финские игроки Хальме и Ост.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: ХИКу удалось прервать четырёхматчевую проигрышную серию.

«Олимпия»

Турнирная таблица: После матчей второго тура «Олимпия» занимает 17 место в турнирной таблице Лиги конференций, клуб из Словении набрал первые 3 очка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Олимпия» потерпела поражение в матче против немецкого клуба «Хайденхайм» (1:2). Однако затем клуб из Любляны подправил турнирное положение, выиграв у австрийского ЛАСКа (2:0).

Не сыграют: Не сможет помочь «Олимпии» хорватский нападающий Антонио Марин, у хорватского нападающего травмировано колено.

Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 31 очко. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке и параллельно выступает в основной сетке Лиги конференций.

Статистика для ставок

ХИК прервал четырёхматчевую проигрышную серию

Выигрышная серия «Олимпии» составляет 5 матчей

ХИК и «Олимпия» играли в 2018 году в Лиге Европы (3:0 — победа «Олимпии» дома, 4:1 — победа «Олимпии» в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.56, а победа ХИКа — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.82.

Прогноз: У «Олимпии» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как финский ХИК на данный момент испытвает большие трудности с реализацией моментов.

Ставка: Фора «Олимпии» (-1) с коэффициентом 2.71.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.