ХИК
Олимпия Любляна
ХИК
Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций финский ХИК занимает 23 место, набрав 3 очка.
Последние матчи: В матче первого тура ЛК финский ХИК уступил швейцарскому коллективу «Лугано» (0:3). В рамках второго игрового дня команда из Финляндии выиграла у минского «Динамо» (1:0).
ХИК — Олимпия Любляна: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете команды находятся финские игроки Хальме и Ост.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: ХИКу удалось прервать четырёхматчевую проигрышную серию.
«Олимпия»
Турнирная таблица: После матчей второго тура «Олимпия» занимает 17 место в турнирной таблице Лиги конференций, клуб из Словении набрал первые 3 очка.
Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Олимпия» потерпела поражение в матче против немецкого клуба «Хайденхайм» (1:2). Однако затем клуб из Любляны подправил турнирное положение, выиграв у австрийского ЛАСКа (2:0).
Не сыграют: Не сможет помочь «Олимпии» хорватский нападающий Антонио Марин, у хорватского нападающего травмировано колено.
Состояние команды: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 31 очко. Команда из Любляны лидирует в чемпионской гонке и параллельно выступает в основной сетке Лиги конференций.
Статистика для ставок
- ХИК прервал четырёхматчевую проигрышную серию
- Выигрышная серия «Олимпии» составляет 5 матчей
- ХИК и «Олимпия» играли в 2018 году в Лиге Европы (3:0 — победа «Олимпии» дома, 4:1 — победа «Олимпии» в гостях)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.56, а победа ХИКа — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.82.
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Прогноз: У «Олимпии» есть прекрасная возможность одержать победу над соперником, так как финский ХИК на данный момент испытвает большие трудности с реализацией моментов.
Ставка: Фора «Олимпии» (-1) с коэффициентом 2.71.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.