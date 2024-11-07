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    Соперники сыграют по верхам?

    «Копенгаген» — «Истанбул». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 ноября 2024 года

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    «Копенгаген»
    Датский «Копенгаген» дома сыграет против турецкого «Истанбула» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Истанбул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 23:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
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    «Копенгаген»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 25 строчку в турнирной таблице, набрав одно очко.

    Последние матчи: «Копенгагену» на своём поле не удалось набрать очков, так как клуб потерпел неудачу в поединке против «Ягеллонии» (1:2). Во втором туре датчане обменялись голами с испанским «Бетисом» и набрали первое очко в турнирной таблице.

    Копенгаген — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Дании: В турнирной таблице внутреннего первенства «Копенгаген» занимает 3 место, набрав 26 очков.

    «Истанбул»

    Турнирное положение: Турецкий «Истанбул» занимает 33 место в Лиге конференций без набранных очков.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: В стартовых играх Лиги конференций «Истанбул» потерпел поражения в матчах против «Рапида» (1:2) и «Истанбула» (1:5).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды в чемпионате Турции: В чемпионате Турции «Истанбул» занимает 8 место, набрав 20 очков.

    Статистика для ставок

    • В 2020 «Копенгаген» и «Истанбул» сыграли в Лиге Европы

    • «Копенгаген» выиграл у «Истанбула» (3:0)

    • «Истанбул» добился победы над «Копенгагеном» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.27, а победа «Истанбула» — в 5.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.

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    «Копенгаген» — «Истанбул»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по верхам?
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