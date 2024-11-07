Копенгаген
Истанбул Башакшехир
«Копенгаген»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 25 строчку в турнирной таблице, набрав одно очко.
Последние матчи: «Копенгагену» на своём поле не удалось набрать очков, так как клуб потерпел неудачу в поединке против «Ягеллонии» (1:2). Во втором туре датчане обменялись голами с испанским «Бетисом» и набрали первое очко в турнирной таблице.
Копенгаген — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Дании: В турнирной таблице внутреннего первенства «Копенгаген» занимает 3 место, набрав 26 очков.
«Истанбул»
Турнирное положение: Турецкий «Истанбул» занимает 33 место в Лиге конференций без набранных очков.
Последние матчи: В стартовых играх Лиги конференций «Истанбул» потерпел поражения в матчах против «Рапида» (1:2) и «Истанбула» (1:5).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды в чемпионате Турции: В чемпионате Турции «Истанбул» занимает 8 место, набрав 20 очков.
Статистика для ставок
- В 2020 «Копенгаген» и «Истанбул» сыграли в Лиге Европы
- «Копенгаген» выиграл у «Истанбула» (3:0)
- «Истанбул» добился победы над «Копенгагеном» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.27, а победа «Истанбула» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.05 соответственно.
- 1.77Интер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82ПСЖ — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.03Зенит — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.
Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.