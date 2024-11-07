Датский «Копенгаген» дома сыграет против турецкого «Истанбула» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Истанбул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занимает 25 строчку в турнирной таблице, набрав одно очко.

Последние матчи: «Копенгагену» на своём поле не удалось набрать очков, так как клуб потерпел неудачу в поединке против «Ягеллонии» (1:2). Во втором туре датчане обменялись голами с испанским «Бетисом» и набрали первое очко в турнирной таблице.

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Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Фальк, Эльюнусси и Мелинг.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Дании: В турнирной таблице внутреннего первенства «Копенгаген» занимает 3 место, набрав 26 очков.

«Истанбул»

Турнирное положение: Турецкий «Истанбул» занимает 33 место в Лиге конференций без набранных очков.

Последние матчи: В стартовых играх Лиги конференций «Истанбул» потерпел поражения в матчах против «Рапида» (1:2) и «Истанбула» (1:5).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды в чемпионате Турции: В чемпионате Турции «Истанбул» занимает 8 место, набрав 20 очков.

Статистика для ставок

В 2020 «Копенгаген» и «Истанбул» сыграли в Лиге Европы

«Копенгаген» выиграл у «Истанбула» (3:0)

«Истанбул» добился победы над «Копенгагеном» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.27, а победа «Истанбула» — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.05 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.85.