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    «Лидс» начнет без раскачки

    «Миллуолл» — «Лидс». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Лидс»
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    Патрик Бэмфорд
    6 ноября в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Лидс». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Миллуолл» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Ноября 2024 года

    Миллуолл

  • Лондон
    •  Миллуолл 22:45 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Львы» в текущем чемпионате выглядят довольно прилично. Ныне команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Миллуолл» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей в 13 поединках.

    Миллуолл — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Львы» нанесли поражение «Бёрнли» (1:0).

    При этом «Миллуолл» до того минимально одолел «Суонси». Да и в поединке с «Плимутом» команда также смогла победить (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: Джошуа Коберн — травмирован. Джо Брайан — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Миллуолл» всего лишь на 2 очка отстает от заветной топ-6. Вот только атака команды пока не особо преуспевает.

    Матчи с «Лидсом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Миллуолл» уступил 4 раза при одной виктории.

    Очевидно, что номинальные хозяева не будут отсиживаться в обороне. Да и в трех своих последних матчах «львы» оставляли свои владения сухими.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» активно сражается за повышение в классе. По итогам 13 туров команда находится на 2 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Лидс» в текущем чемпионате набрал 26 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает чуть реже 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла яркую викторию. «Лидс» уверенно переиграла «Плимут» (3:0).

    При этом до того команда не сумела переиграть «Бристоль Сити» (0:0). А вот встреча с «Уотфордом» завершилась победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Итан Ампаду, Илиян Груев, Ларжи Рамазани — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Лидс» находится в весьма приличных кондициях. Да и пропустила команда лишь 8 мячей в 13 поединках Чемпионшипа.

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    Зато команда не проигрывает уже почти 2 месяца. Да и по подбору игроков у «Лидса» априори не должно быть проблем с возвращением в АПЛ.

    При этом «Лидс» лишь на 3 очка отстает от «Сандерленда». Вот только лазарет команды все никак не может опустеть.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Лидс» способен еще прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Миллуолл» победил и не пропускал в 3 своих последних поединках

    • «Лидс» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Лидс» обыграл «львов» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Лидс» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях.

    Номинальные гости бьются за прямой выход в АПЛ, и наверняка сразу будут действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Лидса» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    «Миллуолл» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. «Лидс» начнет без раскачки
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