Осасуна
Вальядолид
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрала 18 очков и занимает восьмую строчку.
Команда по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, а также на два пункта — от зоны Лиги чемпионов (четвертое место).
Осасуна — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Ла Лиги «Осасуна» на чужом поле обыграла «Реал Сосьедад» (2:0).
Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию баскского коллектива в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Рубен Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Осасуна» выиграла трижды при двух ничьих и одном поражении.
Это свидетельствует о средней форме хозяев, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них хорошие шансы на три очка.
Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.
Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета, отставая от безопасной 17-й позиции на два балла, а также опережая последнюю в таблице «Валенсию» на один пункт.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на второй раунд Кубка Испании, клуб на чужом поле разгромно обыграл «Астур» (4:1).
Перед этим коллектив в рамках 11-го тура испанского чемпионата прроиграл в домашних стенах «Вильярреалу» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Сесар де ла Хос, Хуанми Латаса, Озкаджар, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух из трех последних матчей (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Вальядолид» дважды выиграл и один раз проиграл.
Это свидетельствует о неплохой форме гостей, тем не менее, в поединке против превосходящего классом соперника, еще и на чужом поле, ему будет сложно увезти хотя бы один балл.
Селим Амалла, Рауль Моро и Мамаду Силла — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Осасуны» забивали обе команды
- в семи последних матчей «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Вальядолида» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа «Вальядолида» — в 4.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи последних матчах «Вальядолида».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60