2 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Вальядолид». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрала 18 очков и занимает восьмую строчку.

Команда по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, а также на два пункта — от зоны Лиги чемпионов (четвертое место).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Ла Лиги «Осасуна» на чужом поле обыграла «Реал Сосьедад» (2:0).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию баскского коллектива в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмирован — Рубен Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Осасуна» выиграла трижды при двух ничьих и одном поражении.

Это свидетельствует о средней форме хозяев, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них хорошие шансы на три очка.

Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета, отставая от безопасной 17-й позиции на два балла, а также опережая последнюю в таблице «Валенсию» на один пункт.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на второй раунд Кубка Испании, клуб на чужом поле разгромно обыграл «Астур» (4:1).

Перед этим коллектив в рамках 11-го тура испанского чемпионата прроиграл в домашних стенах «Вильярреалу» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Сесар де ла Хос, Хуанми Латаса, Озкаджар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух из трех последних матчей (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Вальядолид» дважды выиграл и один раз проиграл.

Это свидетельствует о неплохой форме гостей, тем не менее, в поединке против превосходящего классом соперника, еще и на чужом поле, ему будет сложно увезти хотя бы один балл.

Селим Амалла, Рауль Моро и Мамаду Силла — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Осасуны» забивали обе команды

в семи последних матчей «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вальядолида» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа «Вальядолида» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи последних матчах «Вальядолида».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60