ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей Эрик Тен ХагХроника пикирующего Тен Хага. Почему голландец потерпел неудачу в «МЮ» Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Ворвется ли «Осасуна» в зону еврокубков?

    «Осасуна» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Ла Лига, 2 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анте Будимир
    2 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Вальядолид». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Ноября 2024 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 16:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрала 18 очков и занимает восьмую строчку.

    Команда по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, а также на два пункта — от зоны Лиги чемпионов (четвертое место).

    Осасуна — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Ла Лиги «Осасуна» на чужом поле обыграла «Реал Сосьедад» (2:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию баскского коллектива в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмирован — Рубен Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Осасуна» выиграла трижды при двух ничьих и одном поражении.

    Это свидетельствует о средней форме хозяев, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них хорошие шансы на три очка.

    Анте Будимир — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с пятью голами.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 11-ти стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

    Команда занимает 19-ю строчку в зоне вылета, отставая от безопасной 17-й позиции на два балла, а также опережая последнюю в таблице «Валенсию» на один пункт.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 октября
  • Зиркзе не хочет играть в АПЛ, Лукку ждет повышение в «Ювентус», Консейсау станет бьянконери
  • 28/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на второй раунд Кубка Испании, клуб на чужом поле разгромно обыграл «Астур» (4:1).

    Перед этим коллектив в рамках 11-го тура испанского чемпионата прроиграл в домашних стенах «Вильярреалу» с результатом 1:2.

    Не сыграют: травмированы — Сесар де ла Хос, Хуанми Латаса, Озкаджар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух из трех последних матчей (в рамках Ла Лиги и Кубка Испании) «Вальядолид» дважды выиграл и один раз проиграл.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это свидетельствует о неплохой форме гостей, тем не менее, в поединке против превосходящего классом соперника, еще и на чужом поле, ему будет сложно увезти хотя бы один балл.

    Селим Амалла, Рауль Моро и Мамаду Силла — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Осасуны» забивали обе команды

    • в семи последних матчей «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Вальядолида» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.80, победа «Вальядолида» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи последних матчах «Вальядолида».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.60

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вахш — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истаравшан — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Согдиана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осасуна» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Ворвется ли «Осасуна» в зону еврокубков?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры