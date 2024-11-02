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    Три очка для «Хайденхайма»?

    «Хольштайн» — «Хайденхайм». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хольштайн» — «Хайденхайм»
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    «Хайденхайм»
    2 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Ноября 2024 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 17:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Хольштайн» обречен на борьбу за выживание. Ныне команда располагается на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хольштайн» в среднем забивает меньше чуть чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила уже 23 мяча в 8 турах Бундеслиги.

    Хольштайн — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова проиграла. «Хольштайн» уступила «Штутгарту» (1:2).

    При этом «Хольштайн» после того вылетел из Кубка Германии. Команда по всем статьям уступила «Кёльну» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Александер Бернхардссон, Льюис Холтби — травмированы. Янн-Фите Арп — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: клуб из Киля набрал всего лишь 2 очка. Да и по игре команда смотрится откровенно убого.

    Матчи с «Хайденхаймом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Хольштайн» выиграл 1 раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только оборона слишком часто дает сбои.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» нынче ходит в середняках Бундеслиги. По итогам 8 туров команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хайденхайм» лишь на 4 очка отстает от топ-6. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 5 зачетных пунктов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. «Хайденхайм» подписал мировую с «Хоффенхаймом» (0:0).

    При этом после того команда в Кубке Германии уступила «Герте» (1:2). А вот в Лиге конференций она минимально одолела «Пафос».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хайденхайм» выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Хайденхайм» не блещет стабильностью результатов. В 2 своих последних поединках команда не побеждала.

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    Плюс оборона команды действует относительно надежно. В 8 матчах текущего чемпионата она дала результативный сбой 11 раз.

    При этом «Хайденхайм» никак не может охватить борьбу на нескольких фронтах. Глубины состава команде сильно не хватает.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Плюс защитные тылы соперника слишком часто совершают сбои.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • «Хольштайн» в среднем пропускает почти 3 гола за матч

    • «Хольштайн» проиграл в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят явно сильнее одного из аутсайдеров чемпионата.

    «Хольштайн» имеет серьезные проблемы с надежностью своих тылов, да и последние результаты команды явно хромают.

    Ставка: Победа «Хайденхайма» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Хольштайн» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Хайденхайма»?
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