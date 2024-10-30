Бундеслига. «Бавария» побеждает, «Лейпциг» не отстаёт

«Бавария» и «Лейпциг» идут без поражений в немецкой Бундеслиге. За лидерами продолжает погоню действующий чемпион «Байер». В зоне вылета находятся «Санкт-Пули», «Хольштайн Киль» и «Бохум».

Изменения в турнирной таблице

Действующий чемпион Германии «Байер» поднялся на одну строчку вверх, заняв 3 строчку. Выше поднялся «Унион», который теперь занимает 4 место. Две строчки в турнирной таблице потерял «Фрайбург», который теперь занимает 5 позицию.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Штутгарт» улучшил положение, поднявшись с 10 на 8 место, опередив такие команды, как «Вердер» (9 место) и «Хайденхайм» (10 место).

Двоевластие

По 20 очков в турнирной таблице набрали «Бавария» и «Лейпциг». В рамках минувшего тура немецкая машина нанесла сокрушительное поражение «Бохуму» (5:0).

В составе «Баварии» по голу забили Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Гари Кейн, Лерой Сане и Кингсли Коман.

«Лейпциг» добился успеха в домашнем матче против «Фрайбурга» (3:1). За победителей голами отметились Лои Опенда, Лутсхарел Гертрюйда и Вилли Орбан.

Группа преследователей

На третьем месте расположился «Байер», который остаёт от «Баварии» и «Лейпцига» на 5 очков. В 8 туре немецкого чемпионата «фармацевты» сыграли вничью с «Вердером» (2:2) и набрали 15 очков.

Столько же баллов набрал «Унион» (занимает 4 место в Бундеслиге), который обменялся голами с «Айнтрахтом» (1:1).

«Байер» globallookpress.com

В пятерке сильнейших расположился «Фрайбург», у которого также, как у «Униона» и «Байера», набрано 15 очков.

Тур № 9

Чемпион Германии «Байер» следующий матч на внутренней арене проведёт в пятницу, 1 ноября. Клуб из Леверкузена дома сыграет против «Штутгарта».

В субботу, 2 ноября свои матчи в чемпионате сыграют лидеры: «Бавария» примет «Унион», а «Лейпциг» отправится в гости к дортмундской «Боруссии».

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Матчи 9-го тура чемпионата Германии пройдут с 1 по 3 ноября.