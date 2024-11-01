Лутон Таун
Вест Бромвич
«Лутон Таун»
Турнирное положение: «Лутон Таун» находится в зоне вылета. У команды 11 очков по итогам 12 матчей.
«Лутон Таун» одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.
Лутон Таун — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В октябре «Лутон Таун» провел пять матчей. Три поединка команда проиграла.
Выиграть в текущем месяце удалось только один раз. 19 октября «Лутон Таун» разгромил «Уотфорд» со счетом 3:0.
Состояние команды: «Лутону» нужно срочно улучшать ситуацию. Клуб находится в зоне вылета. Если прогресса не будет, команда рискует понизиться в классе.
В последних четырех домашних матчах «Лутон Таун» уступил лишь однажды. 23 октября был неудачный поединок с «Сандерлендом». «Лутон Таун» проиграл в родных стенах со счетом 1:2.
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: «Вест Бромвич» идет в топ-5. У клуба 20 очков по итогам 12 встреч.
В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» в Чемпионшипе потерпел два поражения. Также у команды по пять побед и ничьих.
Последние матчи: «Вест Бромвич» в октябре ни разу не победил. Тем не менее, команда проиграла только однажды.
У «Вест Бромвича» четырехматчевая ничейная серия. В этих встречах команда один гол забила и один мяч пропустила. Будет ли снова игра на ТМ 2.5?
Состояние команды: «Вест Бромвич» располагается в топ-5. Клуб претендует на повышение в классе. Отставание от лидирующего «Сандерленда» составляет 8 баллов.
В гостях «Вест Бромвич» не выигрывает с 15 сентября. Тогда клуб на выезде разгромил «Портсмут» со счетом 3:0.
Между собой команды последний раз играли 14 января 2023 года. «Лутон» на своем поле уступил «Вест Бромвичу» со счетом 2:3.
Статистика для ставок
- В октябре «Лутон Таун» из пяти матчей проиграл три
- В гостях «Вест Бромвич» не выигрывает с 15 сентября
- 14 января 2023 года «Лутон» на своем поле уступил «Вест Бромвичу» со счетом 2:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лутон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Вест Бромвича» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.80.
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Прогноз: «Лутону» нужно исправлять ситуацию. На своем поле команда, скорее всего, завоюет три очка.
Ставка: победа «Лутона» за 2.50.
Прогноз: еще один прогноз, что обе команды проявят себя в атаке и смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.01