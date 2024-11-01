1 ноября в 13-м туре Чемпионшипа сыграют «Лутон Таун» и «Вест Бромвич». Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» находится в зоне вылета. У команды 11 очков по итогам 12 матчей.

«Лутон Таун» одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

Последние матчи: В октябре «Лутон Таун» провел пять матчей. Три поединка команда проиграла.

Выиграть в текущем месяце удалось только один раз. 19 октября «Лутон Таун» разгромил «Уотфорд» со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лутону» нужно срочно улучшать ситуацию. Клуб находится в зоне вылета. Если прогресса не будет, команда рискует понизиться в классе.

В последних четырех домашних матчах «Лутон Таун» уступил лишь однажды. 23 октября был неудачный поединок с «Сандерлендом». «Лутон Таун» проиграл в родных стенах со счетом 1:2.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич» идет в топ-5. У клуба 20 очков по итогам 12 встреч.

В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» в Чемпионшипе потерпел два поражения. Также у команды по пять побед и ничьих.

Последние матчи: «Вест Бромвич» в октябре ни разу не победил. Тем не менее, команда проиграла только однажды.

У «Вест Бромвича» четырехматчевая ничейная серия. В этих встречах команда один гол забила и один мяч пропустила. Будет ли снова игра на ТМ 2.5?

Состояние команды: «Вест Бромвич» располагается в топ-5. Клуб претендует на повышение в классе. Отставание от лидирующего «Сандерленда» составляет 8 баллов.

В гостях «Вест Бромвич» не выигрывает с 15 сентября. Тогда клуб на выезде разгромил «Портсмут» со счетом 3:0.

Между собой команды последний раз играли 14 января 2023 года. «Лутон» на своем поле уступил «Вест Бромвичу» со счетом 2:3.

Статистика для ставок

В октябре «Лутон Таун» из пяти матчей проиграл три

В гостях «Вест Бромвич» не выигрывает с 15 сентября

14 января 2023 года «Лутон» на своем поле уступил «Вест Бромвичу» со счетом 2:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лутон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Вест Бромвича» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.80.

Прогноз: «Лутону» нужно исправлять ситуацию. На своем поле команда, скорее всего, завоюет три очка.

Ставка: победа «Лутона» за 2.50.

Прогноз: еще один прогноз, что обе команды проявят себя в атаке и смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.01