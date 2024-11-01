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    Хозяева завоюют три очка?

    «Лутон Таун» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    1 ноября в 13-м туре Чемпионшипа сыграют «Лутон Таун» и «Вест Бромвич». Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Вест Бромвич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Ноября 2024 года

    Лутон Таун

  • Лутон
    •  Лутон Таун 23:00 Вест Бромвич

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» находится в зоне вылета. У команды 11 очков по итогам 12 матчей.

    «Лутон Таун» одержал три победы, дважды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    Лутон Таун — Вест Бромвич: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В октябре «Лутон Таун» провел пять матчей. Три поединка команда проиграла.

    Выиграть в текущем месяце удалось только один раз. 19 октября «Лутон Таун» разгромил «Уотфорд» со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лутону» нужно срочно улучшать ситуацию. Клуб находится в зоне вылета. Если прогресса не будет, команда рискует понизиться в классе.

    В последних четырех домашних матчах «Лутон Таун» уступил лишь однажды. 23 октября был неудачный поединок с «Сандерлендом». «Лутон Таун» проиграл в родных стенах со счетом 1:2.

    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: «Вест Бромвич» идет в топ-5. У клуба 20 очков по итогам 12 встреч.

    В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» в Чемпионшипе потерпел два поражения. Также у команды по пять побед и ничьих.

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    • Последние матчи: «Вест Бромвич» в октябре ни разу не победил. Тем не менее, команда проиграла только однажды.

    У «Вест Бромвича» четырехматчевая ничейная серия. В этих встречах команда один гол забила и один мяч пропустила. Будет ли снова игра на ТМ 2.5?

    Состояние команды: «Вест Бромвич» располагается в топ-5. Клуб претендует на повышение в классе. Отставание от лидирующего «Сандерленда» составляет 8 баллов.

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    В гостях «Вест Бромвич» не выигрывает с 15 сентября. Тогда клуб на выезде разгромил «Портсмут» со счетом 3:0.

    Между собой команды последний раз играли 14 января 2023 года. «Лутон» на своем поле уступил «Вест Бромвичу» со счетом 2:3.

    Статистика для ставок

    • В октябре «Лутон Таун» из пяти матчей проиграл три

    • В гостях «Вест Бромвич» не выигрывает с 15 сентября

    • 14 января 2023 года «Лутон» на своем поле уступил «Вест Бромвичу» со счетом 2:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лутон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.40, победа «Вест Бромвича» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: «Лутону» нужно исправлять ситуацию. На своем поле команда, скорее всего, завоюет три очка.

    Ставка: победа «Лутона» за 2.50.

    Прогноз: еще один прогноз, что обе команды проявят себя в атаке и смогут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.01

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    «Лутон Таун» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева завоюют три очка?
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