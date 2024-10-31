Аль-Иттихад
Аль-Ахли
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в текущем чемпионате выступает довольно уверенно. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Иттихад» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз в 8 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. «Аль-Иттихад» переиграл «Аль-Рияд» (1:0).
При этом «Аль-Иттихад» после того в Кубке Короля переиграл «Аль Жандал» (2:0). А вот немногим ранее была обыграна «Аль-Кадисия» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» имеет прекрасный подбор игроков, но от лидера пока отстает. Зато победная серия составляет уже 6 матчей.
Матчи с «Аль-Ахли» проходят для команды традиционно сложно. «Аль-Иттихад» в 5 последних очных встречах выиграл 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Отлично вписался в игру команды алжирец Уссем Ауар, на счету которого уже 5 забитых мячей.
«Аль-Ахли» Джидда
Турнирное положение: «Аль-Ахли» в нынешнем чемпионате сражается за попадание в топ-3. Правда, по итогам 9 туров команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Ахли» Джидда в текущем чемпионате набрал всего 11 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает немногим более гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела победить. «Аль-Ахли» Джидда дома подписал мировую с «Аль-Ахдудом» (1:1).
При этом до того команда нанесла поражение «Аль-Раяну» (2:1). Да и встреча с «Аль-Халиджем» принесла ей успех (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» Джидда выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Ахли» Джидда нынче выглядит довольно монолитно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.
Плюс оборона команды действует относительно надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 8 раз.
При этом «Аль-Ахли» Джидда явно мотивирован подтянуться к группе лидеров. Состав у команды в самый раз для решения высоких задач!
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и пора бы Айвену Тони поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Аль-Ахли» Джидда уже 2 года не проигрывает «Аль-Иттихаду»
- «Аль-Иттихад» победил в 6 своих последних матчах
- «Аль-Ахли» не проигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.12Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.00Престон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.05Брайтон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Хозяева сражаются за лидерство в чемпионате, и уж точно будут активны в атаке.
Гости не особенно стабильны, да и «Аль-Иттихад» явно намерен продолжить свой победный сериал.
Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50