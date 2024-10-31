ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брэндон МореноМорено встретится с Альбази, Льюис против Диницы. Анонс карда UFC Edmonton Винисиус ЖуниорКарнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча» РодриИсторическая победа Родри: опорный полузащитник затмил даже самых ярких нападающих
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Аль-Иттихад» переиграть «Аль-Ахли»?

    «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» Джидда. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 31 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» Джидда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рияд Марез
    31 октября в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» Джидда. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» Джидда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 31 Октября 2024 года

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 21:00 Аль-Ахли

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в текущем чемпионате выступает довольно уверенно. Ныне команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Иттихад» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 раз в 8 поединках.

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. «Аль-Иттихад» переиграл «Аль-Рияд» (1:0).

    При этом «Аль-Иттихад» после того в Кубке Короля переиграл «Аль Жандал» (2:0). А вот немногим ранее была обыграна «Аль-Кадисия» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» имеет прекрасный подбор игроков, но от лидера пока отстает. Зато победная серия составляет уже 6 матчей.

    Матчи с «Аль-Ахли» проходят для команды традиционно сложно. «Аль-Иттихад» в 5 последних очных встречах выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Отлично вписался в игру команды алжирец Уссем Ауар, на счету которого уже 5 забитых мячей.

    «Аль-Ахли» Джидда

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» в нынешнем чемпионате сражается за попадание в топ-3. Правда, по итогам 9 туров команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахли» Джидда в текущем чемпионате набрал всего 11 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает немногим более гола за матч.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 октября
  • Зиркзе не хочет играть в АПЛ, Лукку ждет повышение в «Ювентус», Консейсау станет бьянконери
  • 28/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела победить. «Аль-Ахли» Джидда дома подписал мировую с «Аль-Ахдудом» (1:1).

    При этом до того команда нанесла поражение «Аль-Раяну» (2:1). Да и встреча с «Аль-Халиджем» принесла ей успех (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» Джидда выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахли» Джидда нынче выглядит довольно монолитно. Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Плюс оборона команды действует относительно надежно. В 8 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 8 раз.

    При этом «Аль-Ахли» Джидда явно мотивирован подтянуться к группе лидеров. Состав у команды в самый раз для решения высоких задач!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и пора бы Айвену Тони поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахли» Джидда уже 2 года не проигрывает «Аль-Иттихаду»

    • «Аль-Иттихад» победил в 6 своих последних матчах

    • «Аль-Ахли» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

    Прогноз: Хозяева сражаются за лидерство в чемпионате, и уж точно будут активны в атаке.

    Гости не особенно стабильны, да и «Аль-Иттихад» явно намерен продолжить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Фис — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Шинник — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрейпер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фрайбург — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эмполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венеция — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» Джидда: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Аль-Иттихад» переиграть «Аль-Ахли»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры