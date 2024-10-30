Венеция
Удинезе
«Венеция»
Турнирное положение: «Венеция» по итогам девяти поединков итальянского первенства набрала пять очков и находится в зоне вылета.
Команда пребывает на предпоследней, 19-й позиции, отставая от безопасной 17-й строчки на три балла, а также опережая последний в таблице «Лечче» по дополнительным показателям.
Венеция — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А коллектив на чужом поле сыграли вничью с «Монцей» (2:2).
Эта мировая прервала серию поражений клуба в три поединка, которые также пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: травмирован — Бьяркасон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу чемпионов, «Венеция» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, что не позволяет ему рассчитывать не то, что на победу, а хотя бы на ничью, даже если учесть фактор своего поля.
Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.
«Удинезе»
Турнирное положение: «Удинезе» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 16 очков и имеет разницу голов +1.
Команда находится на пятой строчке в зоне еврокубков, отставая по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также на два балла опережая седьмое место вне зоны еврокубков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства «Зебры» на своем поле обыграли «Кальяри» (2:0).
Этот успех позволил коллективу реабилитироваться за поражение, которое он потерпел на выезде в непростой дуэли с «Миланом» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Эккеленкамп, Атта, Товен, Кристенсен, Деулофеу, Алексис Санчес, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (в рамках первенства и Кубка страны) «Удинезе» выиграл трижды при двух поражениях.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что с учетом явного перевеса в классе позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Венеция» проиграла
- в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Удинезе» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех из шести последних домашних поединков.
И хотя в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников, результативность матчей хозяев поля обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Венеции».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10