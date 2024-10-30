30 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Удинезе». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: «Венеция» по итогам девяти поединков итальянского первенства набрала пять очков и находится в зоне вылета.

Команда пребывает на предпоследней, 19-й позиции, отставая от безопасной 17-й строчки на три балла, а также опережая последний в таблице «Лечче» по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А коллектив на чужом поле сыграли вничью с «Монцей» (2:2).

Эта мировая прервала серию поражений клуба в три поединка, которые также пришлись на итальянское первенство.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмирован — Бьяркасон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу чемпионов, «Венеция» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, что не позволяет ему рассчитывать не то, что на победу, а хотя бы на ничью, даже если учесть фактор своего поля.

Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 16 очков и имеет разницу голов +1.

Команда находится на пятой строчке в зоне еврокубков, отставая по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также на два балла опережая седьмое место вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства «Зебры» на своем поле обыграли «Кальяри» (2:0).

Этот успех позволил коллективу реабилитироваться за поражение, которое он потерпел на выезде в непростой дуэли с «Миланом» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Эккеленкамп, Атта, Товен, Кристенсен, Деулофеу, Алексис Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (в рамках первенства и Кубка страны) «Удинезе» выиграл трижды при двух поражениях.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что с учетом явного перевеса в классе позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Венеция» проиграла

в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Удинезе» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех из шести последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников, результативность матчей хозяев поля обещает стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Венеции».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10