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    Останется ли «Удинезе» в зоне еврокубков?

    «Венеция» — «Удинезе». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Удинезе»
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    Лоренцо Лукка
    30 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Удинезе». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2024 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 20:30 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: «Венеция» по итогам девяти поединков итальянского первенства набрала пять очков и находится в зоне вылета.

    Команда пребывает на предпоследней, 19-й позиции, отставая от безопасной 17-й строчки на три балла, а также опережая последний в таблице «Лечче» по дополнительным показателям.

    Венеция — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А коллектив на чужом поле сыграли вничью с «Монцей» (2:2).

    Эта мировая прервала серию поражений клуба в три поединка, которые также пришлись на итальянское первенство.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмирован — Бьяркасон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство и Лигу чемпионов, «Венеция» не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, что не позволяет ему рассчитывать не то, что на победу, а хотя бы на ничью, даже если учесть фактор своего поля.

    Йоэль Похьянпало — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: «Удинезе» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал 16 очков и имеет разницу голов +1.

    Команда находится на пятой строчке в зоне еврокубков, отставая по дополнительным показателям от зоны Лиги чемпионов, а также на два балла опережая седьмое место вне зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура итальянского первенства «Зебры» на своем поле обыграли «Кальяри» (2:0).

    Этот успех позволил коллективу реабилитироваться за поражение, которое он потерпел на выезде в непростой дуэли с «Миланом» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Эккеленкамп, Атта, Товен, Кристенсен, Деулофеу, Алексис Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (в рамках первенства и Кубка страны) «Удинезе» выиграл трижды при двух поражениях.

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    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что с учетом явного перевеса в классе позволяет ему рассчитывать на победу, пусть даже на чужом поле.

    Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Венеция» проиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Венеции» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Удинезе» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Венеция» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.30, победа «Удинезе» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех из шести последних домашних поединков.

    И хотя в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников, результативность матчей хозяев поля обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Венеции».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Венеция» — «Удинезе»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Удинезе» в зоне еврокубков?
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