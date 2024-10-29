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    Обойдет ли «Кальяри» «Болонью»?

    «Кальяри» — «Болонья». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Болонья»
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    Николас Виола («Болонья»)
    29 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Болонья». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Октября 2024 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 20:30 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков, уступая нынешнему сопернику по дополнительным показателям.

    Команда находится в нижней половине турнирной таблицы на 14-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на пять пунктов отставая от зоны еврокубков.

    Кальяри — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А сардинцы на чужом поле потерпели поражение от «Удинезе» (0:2).

    Перед этим клуб в домашних стенах в рамках восьмого тура итальянской лиги одержал победу над «Торино» с результатом 3:2.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Паволетти, Янкто, Макумбу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Кубок Италии, «Кальяри» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника, а также фактор своего поля.

    Рэзван Марин и Роберто Пикколи — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала девять очков — столько же у его нынешнего соперника.

    Команда находится в нижней половине турнирной таблицы на 12-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на пять пунктов отставая от зоны еврокубков.

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  • 22/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов «россоблу» на чужом поле потерпели поражение от «Астон Виллы» (0:2).

    Эта неудача прервала ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство. Ранее клуб разошелся миром с «Дженоа» (2:2) и «Пармой» (0:0).

    Не сыграют: травмированы — Эбишер, Камбьяги, Ликояннис, Эрлич, Эль-Аззузи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Болонья» ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

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    Словом, у коллектива не лучшая форма, которая не позволяет ему рассчитывать на победу, особенно на чужом поле против соперника, который в последнее время демонстрирует отличные результаты.

    Сантьяго Кастро — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Кальяри» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Болонья» сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Кальяри» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последней домашней игре — против «Торино» (3:2).

    При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

    Ставка: «Кальяри» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.05

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    «Кальяри» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Кальяри» «Болонью»?
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