29 октября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Болонья». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам девяти стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков, уступая нынешнему сопернику по дополнительным показателям.

Команда находится в нижней половине турнирной таблицы на 14-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на пять пунктов отставая от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А сардинцы на чужом поле потерпели поражение от «Удинезе» (0:2).

Перед этим клуб в домашних стенах в рамках восьмого тура итальянской лиги одержал победу над «Торино» с результатом 3:2.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Паволетти, Янкто, Макумбу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А и Кубок Италии, «Кальяри» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, что позволяет ему рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, особенно если учесть не лучшую форму соперника, а также фактор своего поля.

Рэзван Марин и Роберто Пикколи — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с двумя голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» по итогам восьми стартовых туров итальянского первенства набрала девять очков — столько же у его нынешнего соперника.

Команда находится в нижней половине турнирной таблицы на 12-й позиции, опережая на три балла зону вылета, а также на пять пунктов отставая от зоны еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов «россоблу» на чужом поле потерпели поражение от «Астон Виллы» (0:2).

Эта неудача прервала ничейную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство. Ранее клуб разошелся миром с «Дженоа» (2:2) и «Пармой» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Эбишер, Камбьяги, Ликояннис, Эрлич, Эль-Аззузи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (в рамках Серии А и Лиги чемпионов) «Болонья» ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

Словом, у коллектива не лучшая форма, которая не позволяет ему рассчитывать на победу, особенно на чужом поле против соперника, который в последнее время демонстрирует отличные результаты.

Сантьяго Кастро — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Кальяри» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Болонья» сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.35, победа «Кальяри» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последней домашней игре — против «Торино» (3:2).

При этом в трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Кальяри» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.05