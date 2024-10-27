27 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: сейчас «Вест Хэм» идет лишь на 15-м месте в таблице АПЛ с 8 очками.

Последние матчи: в 8-м туре молотобойцы уступили в гостях «Тоттенхэму» со счетом 1:4.

Открыв счет в начале матча после точного удара Кудуса, «Вест Хэму» потом прилетело четыре безответных мяча от получивших пощечину «шпор». При этом игра команды Лопетеги смотрелась не настолько слабее, а два гола они сами придумали на ровном месте.

Ранее была разгромная домашняя победа над «Ипсвичем» (4:1) и ничья с «Брентфордом» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Кудус, травма у Фюллькруга.

Состояние команды: пока работа Хулена Лопетеги во главе «Вест Хэма» оставляет немало сомнений. Он неплохо стартовал, но сейчас команда показывает не лучший футбол, особенно много совершает не вынужденных ошибок в обороне. Есть проблемы и в атаке, в этом сезоне уже не так хороши лидеры Лукас Пакета и Джаррод Боуэн.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» располагается в таблице АПЛ лишь на 12-м месте с 11 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 8-м туре подопечные Эрика тен Хага одержали волевую победу дома над «Брентфордом». Первый тайм манкунианцы проиграли, но после перерыва пришли в себя и усилиями Гарначо и Хейлунна взяли три очка. «МЮ» был гораздо ближе к победе, чем «пчелы» и создал намного больше опасных моментов.

В Лиге Европы «МЮ» в гостях сыграл вничью с «Фенербахче», а ранее в АПЛ сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0).

Не сыграют: травмированы Мейну, Магуайр, Маласия, Шоу, Йоро, Маунт и Энтони.

Состояние команды: продолжаются разговоры об увольнении Эрика тен Хага, но после победы над «Брентфордом» они немного стихнут до следующих неудач. У «МЮ» серьезные проблемы с составом, на лавке почти некем усилить состав и тренерскому штабу приходится подтягивать дублеров. Сама игра у команды очень нестабильна даже в течение матча. В атаке же пока ни Хейлунн, ни Рэшфорд, ни Зиркзее не начнут постоянно забивать.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне игра в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 2:0

Матч в Лондоне выиграл уже «Вест Хэм» (2:0)

В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вест Хэма» дают 3,0, а на «Манчестер Юнайтед» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 3 и тотал больше 3 идут по равной линии за 1,90.

Прогноз: матчи «МЮ» всегда проходят максимально непредсказуемо в последнее время, но тут должна сказаться усталость состава от плотного графика. Также Лопетеги должен в первую очередь постараться наладить игру в обороне своей команды и постарается играть не так высоко, как обычно. Над испанцем самим нависла угроза возможной отставки после не лучшего старта сезона, поэтому рисковать он вряд ли станет, понимая, что быстрая атака «МЮ» может наказать.

Ставка: тотал меньше 3 за 1,90.

Прогноз: сейчас соперники примерно одного уровня и можно попробовать рискнуть.

Ставка: ничья за 3,60.