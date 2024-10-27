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    «Деревенские» добудут три очка

    «Хайденхайм» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    27 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Октября 2024 года

    Хайденхайм

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    •  Хайденхайм 21:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
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    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» выступает на своем уровне. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хайденхайм» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

    Хайденхайм — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Хайденхайм» уступил «Боруссии» М (2:3).

    При этом «Хайденхайм» после того переиграл «Пафос» в Лиге конференций (1:0). А вот немногим ранее команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хайденхайм» в 7 турах набрал всего 9 зачетных баллов. При этом стабильности результатов нет даже в первом приближении.

    Матчи с «деревенскими» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Хайденхайм» при 2 викториях уступил 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание Крамарича.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» только-только выбрались из опасной зоны. По итогам 7 туров команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Хоффенхайм» в текущем чемпионате набрал всего 7 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома «деревенские» переиграли «Бохум» (3:1).

    При этом после того команда уступила «Порту» (1:4) в Лиге Европы. Да и ничья со «Штутгартом» (1:1) вполне сойдет за позитивный результат.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Гриша Промель — травмирован.

    Состояние команды: «Хоффенхайм» нынче крайне нестабилен. Зато Андрей Крамарич в своем репертуаре, забив уже 5 мячей в Бундеслиге.

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    Плюс оборона команды действует крайне неудачно. В 7 матчах нынешнего чемпионата «деревенские» пропустили 17 мячей.

    При этом «Хоффенхайм» слишком зависима от формы своего лидера атак. Зато «Хайденхайму» команда не проигрывает уже 3 года.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Крамарич и компания явно намерены оторваться от опасной зоны.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

    • «Хайденхайм» не обыгрывает «деревенских» уже 3 года

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Хоффенхайм» в последних матчах явно прибавил в созидательном плане.

    «Деревенские» явно намерены отдалиться от опасной зоны, и уж точно будут агрессивно атаковать.

    Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.63

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    «Хайденхайм» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. «Деревенские» добудут три очка
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