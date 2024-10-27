27 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» выступает на своем уровне. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Хайденхайм» уступил «Боруссии» М (2:3).

При этом «Хайденхайм» после того переиграл «Пафос» в Лиге конференций (1:0). А вот немногим ранее команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайм» в 7 турах набрал всего 9 зачетных баллов. При этом стабильности результатов нет даже в первом приближении.

Матчи с «деревенскими» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Хайденхайм» при 2 викториях уступил 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание Крамарича.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» только-только выбрались из опасной зоны. По итогам 7 туров команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» в текущем чемпионате набрал всего 7 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома «деревенские» переиграли «Бохум» (3:1).

При этом после того команда уступила «Порту» (1:4) в Лиге Европы. Да и ничья со «Штутгартом» (1:1) вполне сойдет за позитивный результат.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Гриша Промель — травмирован.

Состояние команды: «Хоффенхайм» нынче крайне нестабилен. Зато Андрей Крамарич в своем репертуаре, забив уже 5 мячей в Бундеслиге.

Плюс оборона команды действует крайне неудачно. В 7 матчах нынешнего чемпионата «деревенские» пропустили 17 мячей.

При этом «Хоффенхайм» слишком зависима от формы своего лидера атак. Зато «Хайденхайму» команда не проигрывает уже 3 года.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Крамарич и компания явно намерены оторваться от опасной зоны.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» в среднем забивает почти 2 мяча за матч

«Хайденхайм» не обыгрывает «деревенских» уже 3 года

«Хоффенхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайденхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Хоффенхайм» в последних матчах явно прибавил в созидательном плане.

«Деревенские» явно намерены отдалиться от опасной зоны, и уж точно будут агрессивно атаковать.

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.63