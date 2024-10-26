СКА-Хабаровск
Черноморец
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане постепенно выбираются из низов таблицы. После 15 туров команда занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «СКА-Хабаровск» в 15 поединках настрелял 18 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 25 раз.
СКА-Хабаровск — Черноморец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Хабаровчане расписали паритет с «Уралом» (3:3).
До того команда не дала себя обыграть «Ротору» (1:1). А вот ничья с кризисной «Уфой» (3:3) вряд ли сойдет за положительный исход.
Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Армейцы» не проигрывали в 4 своих последних матчах. Причем в 3 последних поединках команда подписывала мировые.
Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что хабаровчане на родной арене будут нестись вперед. Да и оппонент в последних матчах чуть сбавил обороты.
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Морякам» вполне по силам побороться за выход в стыки. По итогам 15 туров первенства команда находится на 5 месте в турнирной таблице.
Причем «Черноморец» Нв весьма неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах команда отправила 21 мяч в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла 2 драгоценных очка. Дома она не смогла одолеть «Нефтехимик» (0:0).
При этом до того «моряки» разгромили «Уфу» (3:0). А вот набирающей ход «Алании» команда уступила по всем статьям (0:2).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Черноморец» Нв выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Черноморец» Нв имеет заметные проблемы в обороне. В свои ворота команда пропустила 15 мячей в 15 матчах.
При этом «Черноморец» Нв лишь на 2 очка отстает от зоны стыков. Да и в 2 своих последних матчах новороссийцы не пропустили ни разу.
Хабаровчанам команда не проигрывает уже 4 года. Да и в нынешней диспозиции «моряки» просто обязаны брать три очка.
И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент осенью слишком затянул с ничьими.
Статистика для ставок
- Хабаровчане не проигрывали в 4 своих последних матчах
- «Моряки» не пропускали в 2 своих последних поединках
- «Черноморец» Нв не проигрывал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.
- 1.76Эспаньол — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Лестер — Ноттингем Форест: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Санта-Клара — Жил Висенте: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Черноморец» ныне смотрится предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.
«Моряки» весьма неплохо атакуют, да и хабаровчане не блещут пресловутой стабильностью.
Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.42