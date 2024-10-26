26 октября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Черноморец» Нв. Начало игры — в 09:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Черноморец» Нв, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане постепенно выбираются из низов таблицы. После 15 туров команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «СКА-Хабаровск» в 15 поединках настрелял 18 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 25 раз.

СКА-Хабаровск — Черноморец: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.493.152.94Бонус€600

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Хабаровчане расписали паритет с «Уралом» (3:3).

До того команда не дала себя обыграть «Ротору» (1:1). А вот ничья с кризисной «Уфой» (3:3) вряд ли сойдет за положительный исход.

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Армейцы» не проигрывали в 4 своих последних матчах. Причем в 3 последних поединках команда подписывала мировые.

Матчи с «моряками» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «СКА-Хабаровск» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что хабаровчане на родной арене будут нестись вперед. Да и оппонент в последних матчах чуть сбавил обороты.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Морякам» вполне по силам побороться за выход в стыки. По итогам 15 туров первенства команда находится на 5 месте в турнирной таблице.

Причем «Черноморец» Нв весьма неплохо действует в плане реализации. В 15 матчах команда отправила 21 мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потеряла 2 драгоценных очка. Дома она не смогла одолеть «Нефтехимик» (0:0).

При этом до того «моряки» разгромили «Уфу» (3:0). А вот набирающей ход «Алании» команда уступила по всем статьям (0:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Черноморец» Нв выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Черноморец» Нв имеет заметные проблемы в обороне. В свои ворота команда пропустила 15 мячей в 15 матчах.

При этом «Черноморец» Нв лишь на 2 очка отстает от зоны стыков. Да и в 2 своих последних матчах новороссийцы не пропустили ни разу.

Хабаровчанам команда не проигрывает уже 4 года. Да и в нынешней диспозиции «моряки» просто обязаны брать три очка.

И уж точно номинальные гости будут максимально активно атаковать. Да и оппонент осенью слишком затянул с ничьими.

Статистика для ставок

Хабаровчане не проигрывали в 4 своих последних матчах

«Моряки» не пропускали в 2 своих последних поединках

«Черноморец» Нв не проигрывал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.54.

Прогноз: «Черноморец» ныне смотрится предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

«Моряки» весьма неплохо атакуют, да и хабаровчане не блещут пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42