Райо Вальекано
Алавес
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 10-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 13 очков и занимает девятую строчку.
Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, а также на три пункта опережает своего нынешнего соперника.
Райо Вальекано — Алавес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» на чужом поле проиграл «Мальорке» (0:1).
Эта неудача сбила победный импульс мадридского коллектива после того, как в рамках испанского первенства он на выезде обыграл «Вальядолид» (2:1).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Мумин, Эспино, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.
Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, а с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них хорошие шансы на три очка.
Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» после 10-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков.
Команда занимает 14-ю строчку вне зоны вылета, опережая ее на два балла, а также отставая от нынешнего соперника на три пункта.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на Ла Лигу, клуб на своем поле потерпел поражение от «Вальядолида» (2:3).
Перед этим баски также проиграли, но при этом — разгромно, уступив лидеру испанского чемпионата «Барселоне» с результатом 0:3.
Не сыграют: травмированы — Уго Новоа, Седлар, дисквалифицированы — Кике Гарсия, Абкар.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» потерпел поражение.
Это свидетельствует о плохой форме гостей, которым будет сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно на чужом поле против фаворита.
Кике Гарсия и Тони Мартинес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Алавеса» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Алавес» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Алавеса» — в 4.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.
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Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.
И хотя в пяти последних матчах хозяева выиграли лишь раз, их класс, да еще и на своем поле, должен оказаться решающим фактором.
Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Алавеса».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50