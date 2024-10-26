26 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Алавес». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 10-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 13 очков и занимает девятую строчку.

Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, а также на три пункта опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» на чужом поле проиграл «Мальорке» (0:1).

Эта неудача сбила победный импульс мадридского коллектива после того, как в рамках испанского первенства он на выезде обыграл «Вальядолид» (2:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Мумин, Эспино, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, а с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них хорошие шансы на три очка.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» после 10-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков.

Команда занимает 14-ю строчку вне зоны вылета, опережая ее на два балла, а также отставая от нынешнего соперника на три пункта.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на Ла Лигу, клуб на своем поле потерпел поражение от «Вальядолида» (2:3).

Перед этим баски также проиграли, но при этом — разгромно, уступив лидеру испанского чемпионата «Барселоне» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированы — Уго Новоа, Седлар, дисквалифицированы — Кике Гарсия, Абкар.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» потерпел поражение.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, которым будет сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно на чужом поле против фаворита.

Кике Гарсия и Тони Мартинес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Алавеса» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Алавес» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Алавеса» — в 4.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.

Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в пяти последних матчах хозяева выиграли лишь раз, их класс, да еще и на своем поле, должен оказаться решающим фактором.

Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Алавеса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50