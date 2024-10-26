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    Приблизится ли «Райо» к зоне еврокубков?

    «Райо Вальекано» — «Алавес». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Ла Лига, 26 октября 2024 года

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    Хорхе де Фрутос
    26 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Алавес». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Октября 2024 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 17:15 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 10-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 13 очков и занимает девятую строчку.

    Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, а также на три пункта опережает своего нынешнего соперника.

    Райо Вальекано — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» на чужом поле проиграл «Мальорке» (0:1).

    Эта неудача сбила победный импульс мадридского коллектива после того, как в рамках испанского первенства он на выезде обыграл «Вальядолид» (2:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Мумин, Эспино, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» проиграл лишь раз при двух победах и трех ничьих.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, а с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них хорошие шансы на три очка.

    Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 10-ти стартовых поединков испанского первенства набрал 10 очков.

    Команда занимает 14-ю строчку вне зоны вылета, опережая ее на два балла, а также отставая от нынешнего соперника на три пункта.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на Ла Лигу, клуб на своем поле потерпел поражение от «Вальядолида» (2:3).

    Перед этим баски также проиграли, но при этом — разгромно, уступив лидеру испанского чемпионата «Барселоне» с результатом 0:3.

    Не сыграют: травмированы — Уго Новоа, Седлар, дисквалифицированы — Кике Гарсия, Абкар.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» потерпел поражение.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей, которым будет сложно не то, что выиграть, а даже сыграть вничью, особенно на чужом поле против фаворита.

    Кике Гарсия и Тони Мартинес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Райо Вальекано» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Алавеса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Алавес» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Алавеса» — в 4.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.55.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости проиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в пяти последних матчах хозяева выиграли лишь раз, их класс, да еще и на своем поле, должен оказаться решающим фактором.

    Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Алавеса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.50

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    «Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Райо» к зоне еврокубков?
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