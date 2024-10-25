25 октября в 22-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Навбахор» — «Металлург» Бекабад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Навбахор»

Турнирное положение: «Навбахор» проваливает нынешний чемпионат. После 21 тура команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Навбахор» в 21 поединке настрелял лишь 26 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

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Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Поединок с ферганским «Нефтчи» принес лишь ничью (2:2).

До того команда сумела минимально одолеть «Динамо» Самарканд. Да и в финале Кубка Узбекистана «Навбахор» в серии пенальти уступил «Андижану».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Навбахор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Навбахор» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Причем только в одном из них команда победила.

Матчи с «металлургами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Навбахор» победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать аутсайдера команда обязана при любой диспозиции.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлурги» нынешний сезон проводят ужаснее некуда. По итогам 21 тура чемпионата команда находится на 14 месте.

Причем «Металлург» Бекабад не столь уверенно действует в плане реализации. В 21 матче команда отправила всего 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. Дома она расписала сухой паритет с «Андижаном».

До того команда минимально уступила «Кузылкуму». Зато «Пахтакор» был сенсационно обыгран со счетом 3:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Металлург» Бекабад имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 26 мячей в 21 матче.

При этом «Металлург» Бекабад на 7 очков отстает от спасительной 12 позиции. Так что команде срочно нужно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

«Металлурги» уже 5 лет не могут одолеть «Навбахор». Да и в нынешней диспозиции команде явно придется больше обороняться.

И уж точно номинальные гости будут цепляться за драгоценные очки. Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.

Статистика для ставок

«Металлурги» в среднем забивают менее гола за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Навбахор» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 8.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.12 и 1.67.

Прогноз: «Навбахор» ныне выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.

«Металлурги» пока твердо стоят на вылет, да и с реализацией у команды имеются проблемы.

Ставка: Фора «Навбахора» -1.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12