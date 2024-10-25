Навбахор
Металлург Бекабад
«Навбахор»
Турнирное положение: «Навбахор» проваливает нынешний чемпионат. После 21 тура команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Навбахор» в 21 поединке настрелял лишь 26 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 24 раза.
Навбахор — Металлург Бекабад: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Поединок с ферганским «Нефтчи» принес лишь ничью (2:2).
До того команда сумела минимально одолеть «Динамо» Самарканд. Да и в финале Кубка Узбекистана «Навбахор» в серии пенальти уступил «Андижану».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Навбахор» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Навбахор» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Причем только в одном из них команда победила.
Матчи с «металлургами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Навбахор» победил 2 раза при 3 паритетах.
Нет сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать аутсайдера команда обязана при любой диспозиции.
«Металлург» Бекабад
Турнирное положение: «Металлурги» нынешний сезон проводят ужаснее некуда. По итогам 21 тура чемпионата команда находится на 14 месте.
Причем «Металлург» Бекабад не столь уверенно действует в плане реализации. В 21 матче команда отправила всего 17 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не сумела победить. Дома она расписала сухой паритет с «Андижаном».
До того команда минимально уступила «Кузылкуму». Зато «Пахтакор» был сенсационно обыгран со счетом 3:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Металлург» Бекабад имеет серьезные проблемы в плане реализации. А вот пропустила команда 26 мячей в 21 матче.
При этом «Металлург» Бекабад на 7 очков отстает от спасительной 12 позиции. Так что команде срочно нужно побеждать и ждать осечек от конкурентов.
«Металлурги» уже 5 лет не могут одолеть «Навбахор». Да и в нынешней диспозиции команде явно придется больше обороняться.
И уж точно номинальные гости будут цепляться за драгоценные очки. Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.
Статистика для ставок
- «Металлурги» в среднем забивают менее гола за матч
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Навбахор» не проигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 8.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.12 и 1.67.
- 2.00Карабах — Аякс: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.10Крылья Советов — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.91ТНС — Астана: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Навбахор» ныне выглядит предпочтительнее соперника, и явно будет активно атаковать.
«Металлурги» пока твердо стоят на вылет, да и с реализацией у команды имеются проблемы.
Ставка: Фора «Навбахора» -1.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12