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    Увезет ли «Олимпиакос» победу из Швеции?

    «Мальмё» — «Олимпиакос». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мальмё» — «Олимпиакос»
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    Коштинья («Олимпиакос»)
    24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Мальмё» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мальмё» — «Олимпиакос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Мальмё

  • Мальмё
    •  Мальмё 22:00 Олимпиакос

    Олимпиакос

  • Пирей
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    «Мальмё»

    Турнирное положение: «Мальмё» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 19-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке континентального турнира проиграл на своем поле шотландскому «Рейнджерс» (0:2), после чего во втором туре на выезде обыграла «Карабах» (2:1).

    Мальмё — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 27-го тура шведского чемпионата «Мальмё» на чужом поле сыграла вничью с «Вестеросом» (1:1).

    В шведской лиге коллектив за три тура до конца ее розыгрыша находится на первой позиции, а с учетом отрыва в восемь очков от второго «Хаммарбю» находится в одной победе от завоевания титула.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Мальмё» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, хотя соперник все же превосходит его в классе.

    Эрик Ботейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: «Олимпиакос» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 15-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места) за выход в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке европейского турнира уступила на выезде французскому «Лиону» (0:2), после чего во втором туре дома разгромила португальскую «Брагу» (3:0).

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках греческого первенства «Олимпиакос» на своем поле разошелся миром с «Левадиакосом» со счетом 2:2.

    Коллектив в своей национальной лиге по итогам восьми туров занимает четвертую позицию в зоне чемпионского раунда, на два балла отставая от лидера «Ариса».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Олимпиакос» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который все же уступает ему в классе.

    Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Мальмё» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Мальмё» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Мальмё» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.13

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    «Мальмё» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Олимпиакос» победу из Швеции?
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