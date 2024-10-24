Мальмё
Олимпиакос
«Мальмё»
Турнирное положение: «Мальмё» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 19-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала (9-24 места).
Команда в стартовом поединке континентального турнира проиграл на своем поле шотландскому «Рейнджерс» (0:2), после чего во втором туре на выезде обыграла «Карабах» (2:1).
Мальмё — Олимпиакос: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 27-го тура шведского чемпионата «Мальмё» на чужом поле сыграла вничью с «Вестеросом» (1:1).
В шведской лиге коллектив за три тура до конца ее розыгрыша находится на первой позиции, а с учетом отрыва в восемь очков от второго «Хаммарбю» находится в одной победе от завоевания титула.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Мальмё» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, хотя соперник все же превосходит его в классе.
Эрик Ботейм — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
«Олимпиакос»
Турнирное положение: «Олимпиакос» после двух туров основного раунда Лиги Европы занимает 15-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места) за выход в 1/8 финала.
Команда в стартовом поединке европейского турнира уступила на выезде французскому «Лиону» (0:2), после чего во втором туре дома разгромила португальскую «Брагу» (3:0).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках греческого первенства «Олимпиакос» на своем поле разошелся миром с «Левадиакосом» со счетом 2:2.
Коллектив в своей национальной лиге по итогам восьми туров занимает четвертую позицию в зоне чемпионского раунда, на два балла отставая от лидера «Ариса».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Олимпиакос» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Такая форма позволяет коллективу рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно против соперника, который все же уступает ему в классе.
Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Мальмё» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Мальмё» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса» хотя бы одна команда не забивала.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Мальмё» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 2.00.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса».
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.13