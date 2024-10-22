22 октября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Уотфорд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» в нынешнем сезоне явно намерены вернуться в АПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Лидс» в 10 матчах настрелял всего 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: в минувшем туре Чемпионшипа команда сумела разжиться тремя очками. Поединок с «Шеффилд Юнайтед» принес викторию (2:0).

А вот до того «Лидс» не смог переиграть «Сандерленд» (2:2). Да и поединок с «Норвичем» принес лишь ничейный результат (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 10 мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Итан Ампаду, Илиян Груев — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Павлины» находятся в 2 очка от первого места. Команда явно норовит как можно скорее подняться в дуэт авангардистов.

Поединки против «Уотфорда» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Лидс» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что «павлины» будет максимально активно атаковать. Да и не проигрывает команда уже в 5 матчах кряду.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» рассчитывают на попадание в топ-6. На текущий момент команда находится на 8 месте.

Причем «Уотфорд» в 10 стартовых турах Чемпионшипа набрал 16 очков. При этом «шершни» пропустили в свои ворота уже 17 мячей.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Уотфорд» разгромно уступил «Лутон Тауну» (0:3).

До того команда сумела переиграть «Мидлсбро» (2:1). А вот чуть ранее «шершни» по всем статьям уступили «Престону» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: Даниэль Бахманн, Франсиско Сьерральта — травмированы.

Состояние команды: «Шершни» довольно крепки, однако не блещут пресловутой стабильностью. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

При этом «Уотфорд» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Неплохой сезон выдает Эдо Кайембе. В нынешнем чемпионате на его счету уже 4 результативных выстрела.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Вот только «Лидс» команда не может обыграть уже 8 лет.

Статистика для ставок

«Уотфорд» проиграл в 5 своих последних выездных матчах

«Лидс» не проигрывает 5 матчей кряду

«Павлины» пропускают в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Шершни» имеют огромнейшие проблемы в плане надежности своих тылов.

«Лидс» смотрится живее соперника, да и «Уотфорд» крайне слабо играет на чужих полях.

Ставка: Фора «Лидса» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63