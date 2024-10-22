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    «Лидс» не заметит «шершней»

    «Лидс» — «Уотфорд». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Уотфорд»
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    Вильфрид Ньонто
    22 октября в 11-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Уотфорд». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Октября 2024 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 21:45 Уотфорд

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Павлины» в нынешнем сезоне явно намерены вернуться в АПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

    При этом «Лидс» в 10 матчах настрелял всего 17 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 7 раз.

    Лидс — Уотфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре Чемпионшипа команда сумела разжиться тремя очками. Поединок с «Шеффилд Юнайтед» принес викторию (2:0).

    А вот до того «Лидс» не смог переиграть «Сандерленд» (2:2). Да и поединок с «Норвичем» принес лишь ничейный результат (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 10 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Итан Ампаду, Илиян Груев — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Павлины» находятся в 2 очка от первого места. Команда явно норовит как можно скорее подняться в дуэт авангардистов.

    Поединки против «Уотфорда» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Лидс» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «павлины» будет максимально активно атаковать. Да и не проигрывает команда уже в 5 матчах кряду.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Шершни» рассчитывают на попадание в топ-6. На текущий момент команда находится на 8 месте.

    Причем «Уотфорд» в 10 стартовых турах Чемпионшипа набрал 16 очков. При этом «шершни» пропустили в свои ворота уже 17 мячей.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Уотфорд» разгромно уступил «Лутон Тауну» (0:3).

    До того команда сумела переиграть «Мидлсбро» (2:1). А вот чуть ранее «шершни» по всем статьям уступили «Престону» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уотфорд» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Даниэль Бахманн, Франсиско Сьерральта — травмированы.

    Состояние команды: «Шершни» довольно крепки, однако не блещут пресловутой стабильностью. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

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    При этом «Уотфорд» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

    Неплохой сезон выдает Эдо Кайембе. В нынешнем чемпионате на его счету уже 4 результативных выстрела.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Вот только «Лидс» команда не может обыграть уже 8 лет.

    Статистика для ставок

    • «Уотфорд» проиграл в 5 своих последних выездных матчах

    • «Лидс» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Павлины» пропускают в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Шершни» имеют огромнейшие проблемы в плане надежности своих тылов.

    «Лидс» смотрится живее соперника, да и «Уотфорд» крайне слабо играет на чужих полях.

    Ставка: Фора «Лидса» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    «Лидс» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на футбол. «Лидс» не заметит «шершней»
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