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    «Вильярреал» — «Хетафе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Ла Лига, 20 октября 2024 года

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    Рауль Альбиоль («Вильярреал»)
    20 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Хетафе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 19:30 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал 17 очков и занимает четвертую строчку.

    Команда на семь очков отстает от лидера «Барселоны», на четыре — от второго в таблице «Реала», а также по дополнительным показателям от «Атлетико», который находится на третьем месте.

    Вильярреал — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги «Вильярреал» на чужом поле проиграл «Реалу» (0:2).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Логан Коста, Пино, Денис Суарес, Айозе Перес, Камвала, Фойт, Педраса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Вильярреал» выиграл три раза при двух поражениях.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, а с учетом явного преимущества в классе и фактора своего поля у них отличные шансы на три очка.

    Айозе Перес, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с шестью голами.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

    Команда занимает 16-ю строчку вне зоны вылета, опережая ее на два балла, а также опережая 17-й в таблице «Леганес» лишь по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошлась в рамках Ла Лиги, клуб на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

    Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два матча, которые пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Ла Лиги), «Хетафе» проиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Это свидетельствует о способности гостей не проиграть и увезти домой ничью, тем более что этот результат фиксировался в шести из 10-ти их последних поединков Ла Лиги.

    Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали больше 2,5 голов

    • в восьми из девяти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Хетафе» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.80, победа «Хетафе» — в 4.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

    И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков фаворита обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их шести из девяти последних матчей.

    Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Вильярреал» «Атлетико»?
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