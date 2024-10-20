20 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Хетафе». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал 17 очков и занимает четвертую строчку.

Команда на семь очков отстает от лидера «Барселоны», на четыре — от второго в таблице «Реала», а также по дополнительным показателям от «Атлетико», который находится на третьем месте.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги «Вильярреал» на чужом поле проиграл «Реалу» (0:2).

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Логан Коста, Пино, Денис Суарес, Айозе Перес, Камвала, Фойт, Педраса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Вильярреал» выиграл три раза при двух поражениях.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, а с учетом явного преимущества в классе и фактора своего поля у них отличные шансы на три очка.

Айозе Перес, который травмирован — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с шестью голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

Команда занимает 16-ю строчку вне зоны вылета, опережая ее на два балла, а также опережая 17-й в таблице «Леганес» лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая прошлась в рамках Ла Лиги, клуб на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два матча, которые пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Ла Лиги), «Хетафе» проиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это свидетельствует о способности гостей не проиграть и увезти домой ничью, тем более что этот результат фиксировался в шести из 10-ти их последних поединков Ла Лиги.

Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Вильярреала» забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Хетафе» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.80, победа «Хетафе» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.80.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их восьми последних домашних поединках.

И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков фаворита обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их шести из девяти последних матчей.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.45