20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Ницца». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» начали чемпионат не столь ярко. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 10 строчке турнирной таблицы.

При этом «Нант» не столь результативно атакует, отличившись всего лишь 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Нант» по всем статьям проиграл «Лиону» (0:2).

Чуть раньше команда подписала мировую с «Сент-Этьеном» (2:2). Да и встреча с «Анже» принесла один зачетный балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Нант» настрелял 7 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Дуглас Аугусто, Маркус Коко — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Канарейки» нынче находятся в некотором кризисе. Команда не побеждала в 4 последних поединках.

Матчи против «Ниццы» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Нант» победил 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «канарейки» обыгрывали «Ниццу».

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» в чемпионате стартовала достаточно скромно. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Ницца» успела забить 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Ницца» добыла один балл в поединке с ПСЖ (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Лацио» (1:4) в Лиге Европы. Зато поединок с «Лансом» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Гаэтан Лаборде, Танги Ндомбеле — травмированы. Данте — дисквалифицирован.

Состояние команды: главной проблемой «Ниццы» является пресловутая нестабильность результатов. В четырех своих последних матчах команда не побеждала.

При этом «Ницца» имеет весьма крепкий по именам состав. Вот только оптимальную обойму по разным причинам собрать все никак не удается.

При этом команда уже 2 года не обыгрывают «канареек». Зато последняя ничья с чемпионом явно прибавит энтузиазма!

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде подняться поближе к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 4 своих последних поединках

«Ницца» уже 2 года не обыгрывает «канареек»

«Ницца» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Ницца» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Гости имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20