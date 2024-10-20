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    «Канарейкам» очков не видать?!

    «Нант» — «Ницца». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ницца»
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    «Нант»
    20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Ницца». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Октября 2024 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 18:00 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
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    «Нант»

    Турнирное положение: «Канарейки» начали чемпионат не столь ярко. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 10 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Нант» не столь результативно атакует, отличившись всего лишь 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

    Нант — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Нант» по всем статьям проиграл «Лиону» (0:2).

    Чуть раньше команда подписала мировую с «Сент-Этьеном» (2:2). Да и встреча с «Анже» принесла один зачетный балл (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Нант» настрелял 7 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Дуглас Аугусто, Маркус Коко — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Канарейки» нынче находятся в некотором кризисе. Команда не побеждала в 4 последних поединках.

    Матчи против «Ниццы» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Нант» победил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «канарейки» обыгрывали «Ниццу».

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» в чемпионате стартовала достаточно скромно. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Ницца» успела забить 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Ницца» добыла один балл в поединке с ПСЖ (1:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Лацио» (1:4) в Лиге Европы. Зато поединок с «Лансом» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ницца» добыла 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Гаэтан Лаборде, Танги Ндомбеле — травмированы. Данте — дисквалифицирован.

    Состояние команды: главной проблемой «Ниццы» является пресловутая нестабильность результатов. В четырех своих последних матчах команда не побеждала.

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    При этом «Ницца» имеет весьма крепкий по именам состав. Вот только оптимальную обойму по разным причинам собрать все никак не удается.

    При этом команда уже 2 года не обыгрывают «канареек». Зато последняя ничья с чемпионом явно прибавит энтузиазма!

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде подняться поближе к зоне еврокубков.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не побеждали в 4 своих последних поединках

    • «Ницца» уже 2 года не обыгрывает «канареек»

    • «Ницца» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: «Ницца» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Гости имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Ниццы» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Нант» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. «Канарейкам» очков не видать?!
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