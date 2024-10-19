Манчестер Юнайтед
Брентфорд
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Ипсвич» идет в таблице рядом с зоной вылета. Команда находится на 17-й позиции.
У клуба 4 очка по итогам семи встреч. В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ипсвич» еще ни разу не побеждал.
Манчестер Юнайтед — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В октябре «Ипсвич» провел один матч. Команда разочаровала своих фанатов. Было зафиксировано поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:4.
В сентябре «Ипсвич» подписал три мировые кряду. Клуб сыграл вничью с «Брайтоном», «Саутгемптоном» и «Астон Виллой».
Состояние команды: «Ипсвич», скорее всего, в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Фанаты заждались первой победы в АПЛ. Пока были только ничьи и поражения.
Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Но у «Ипсвича» шансов на победу немного больше. В прошлом сезоне клуб выступал в Чемпионшипе.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» располагается на 16-м месте. В активе «ирисок» 5 очков по итогам семи игр.
В чемпионате Англии-2024/25 «Эвертон» одержал одну победу. Также у команды две ничьи и четыре поражения.
Последние матчи: В октябре «Эвертон» встречался с «Ньюкаслом». Матч закончился вничью 0:0.
До этого в сентябре «Эвертон» из трех встреч проиграл одну. «Ириски» в гостях уступили «Астон Вилле» (2:3).
Состояние команды: «Эвертону» нужно срочно прибавлять. Сейчас игра команды оставляет желать лучшего.
В семи встречах АПЛ «Эвертон» победил только раз. 28 сентября дома удалось одолеть «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
Последний матч команды провели в далеком 2002 году. Тогда «Эвертон» дома уступил «Ипсвичу» со счетом 1:2.
Статистика для ставок
- В октябре «Ипсвич» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:4
- В семи матчах чемпионата Англии-2024/25 «Эвертон» победил только раз
- Последнюю встречу команды провели в 2002 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ипсвича» — 2.48, победа «Эвертона» — 2.95, ничья — 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.
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Прогноз: У «Ипсвича» отличная возможность наконец-то завоевать три очка. Команде по силам выиграть в домашнем матче.
Ставка: победа «Ипсвича» за 2.48.
Прогноз: еще одна ставка, что в предстоящем матче одна из команд уйдет с поля без забитого гола.
Ставка: обе команды не забьют за 2.30.