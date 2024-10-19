В рамках 8-го тура чемпионата Англии «Ипсвич» примет «Эвертон». Поединок пройдет 19 октября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» идет в таблице рядом с зоной вылета. Команда находится на 17-й позиции.

У клуба 4 очка по итогам семи встреч. В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ипсвич» еще ни разу не побеждал.

Последние матчи: В октябре «Ипсвич» провел один матч. Команда разочаровала своих фанатов. Было зафиксировано поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:4.

В сентябре «Ипсвич» подписал три мировые кряду. Клуб сыграл вничью с «Брайтоном», «Саутгемптоном» и «Астон Виллой».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ипсвич», скорее всего, в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Фанаты заждались первой победы в АПЛ. Пока были только ничьи и поражения.

Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Но у «Ипсвича» шансов на победу немного больше. В прошлом сезоне клуб выступал в Чемпионшипе.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» располагается на 16-м месте. В активе «ирисок» 5 очков по итогам семи игр.

В чемпионате Англии-2024/25 «Эвертон» одержал одну победу. Также у команды две ничьи и четыре поражения.

Последние матчи: В октябре «Эвертон» встречался с «Ньюкаслом». Матч закончился вничью 0:0.

До этого в сентябре «Эвертон» из трех встреч проиграл одну. «Ириски» в гостях уступили «Астон Вилле» (2:3).

Состояние команды: «Эвертону» нужно срочно прибавлять. Сейчас игра команды оставляет желать лучшего.

В семи встречах АПЛ «Эвертон» победил только раз. 28 сентября дома удалось одолеть «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

Последний матч команды провели в далеком 2002 году. Тогда «Эвертон» дома уступил «Ипсвичу» со счетом 1:2.

Статистика для ставок

В октябре «Ипсвич» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:4

В семи матчах чемпионата Англии-2024/25 «Эвертон» победил только раз

Последнюю встречу команды провели в 2002 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ипсвича» — 2.48, победа «Эвертона» — 2.95, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.

Прогноз: У «Ипсвича» отличная возможность наконец-то завоевать три очка. Команде по силам выиграть в домашнем матче.

Ставка: победа «Ипсвича» за 2.48.

Прогноз: еще одна ставка, что в предстоящем матче одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

Ставка: обе команды не забьют за 2.30.