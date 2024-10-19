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    «Ипсвич» — «Эвертон». Ставка (к. 2.48) и прогноз на чемпионат Англии, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Эвертон»
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    «Ипсвич»
    В рамках 8-го тура чемпионата Англии «Ипсвич» примет «Эвертон». Поединок пройдет 19 октября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
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    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» идет в таблице рядом с зоной вылета. Команда находится на 17-й позиции.

    У клуба 4 очка по итогам семи встреч. В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ипсвич» еще ни разу не побеждал.

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    Последние матчи: В октябре «Ипсвич» провел один матч. Команда разочаровала своих фанатов. Было зафиксировано поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:4.

    В сентябре «Ипсвич» подписал три мировые кряду. Клуб сыграл вничью с «Брайтоном», «Саутгемптоном» и «Астон Виллой».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Ипсвич», скорее всего, в нынешнем сезоне будет бороться за выживание. Фанаты заждались первой победы в АПЛ. Пока были только ничьи и поражения.

    Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Но у «Ипсвича» шансов на победу немного больше. В прошлом сезоне клуб выступал в Чемпионшипе.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» располагается на 16-м месте. В активе «ирисок» 5 очков по итогам семи игр.

    В чемпионате Англии-2024/25 «Эвертон» одержал одну победу. Также у команды две ничьи и четыре поражения.

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    • Последние матчи: В октябре «Эвертон» встречался с «Ньюкаслом». Матч закончился вничью 0:0.

    До этого в сентябре «Эвертон» из трех встреч проиграл одну. «Ириски» в гостях уступили «Астон Вилле» (2:3).

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    Состояние команды: «Эвертону» нужно срочно прибавлять. Сейчас игра команды оставляет желать лучшего.

    В семи встречах АПЛ «Эвертон» победил только раз. 28 сентября дома удалось одолеть «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

    Последний матч команды провели в далеком 2002 году. Тогда «Эвертон» дома уступил «Ипсвичу» со счетом 1:2.

    Статистика для ставок

    • В октябре «Ипсвич» уступил «Вест Хэму» со счетом 1:4

    • В семи матчах чемпионата Англии-2024/25 «Эвертон» победил только раз

    • Последнюю встречу команды провели в 2002 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ипсвича» — 2.48, победа «Эвертона» — 2.95, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: У «Ипсвича» отличная возможность наконец-то завоевать три очка. Команде по силам выиграть в домашнем матче.

    Ставка: победа «Ипсвича» за 2.48.

    Прогноз: еще одна ставка, что в предстоящем матче одна из команд уйдет с поля без забитого гола.

    Ставка: обе команды не забьют за 2.30.

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    «Ипсвич» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева добьются первой победы?
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