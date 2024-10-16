ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Рафаэль НадальЛебединая песня Надаля, «Мастерс» в кармане Синнера, Соболенко близка к вершине Брэндон Ройвал и Татсуро ТаираРойвал остановил Таиру, Доусон без проблем прошел Гарсию. Обзор карда UFC Vegas 98
  • 16:57
    • В ЦСКА назвали имя лучшего футболиста в сентябре
  • 16:29
    • Защитник «Реала» Алаба может завершить карьеру футболиста
  • 14:28
    • Мирра Андреева всухую обыграла Лепченко в первом круге турнира в Нинбо
    Все новости спорта

    Уругвайцы будут торопиться

    Уругвай — Эквадор. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз и ставки на Уругвай — Эквадор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес
    16 октября в 10-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Уругвай и Эквадор. Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 16 Октября 2024 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 02:30 Эквадор

    Эквадор

  • Кито
    •

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвайцы нынешний отбор проводят не столь ярко. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

    При этом Уругвай в 9 турах квалификации разжился 15 очками. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.

    Уругвай — Эквадор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. На выезде уругвайцы минимально уступили Перу.

    А вот до того Уругвай не смог обыграть венесуэльцев (0:0). Да и чуть раньше команда не смогла справиться с Парагваем (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда 4 раза сыграла вничью. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Уругвайцы весьма неплохо обороняются. А вот не забивает команда уже в 3 матчах кряду.

    Матчи против Эквадора для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Уругвай выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация вернуться на забивной путь у команды огромная.

    Эквадор

    Турнирное положение: Эквадорцы нынешний отбор проводят не столь уверенно. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем Эквадор в 9 матчах группы набрал лишь 12 зачетных баллов. При этом команда забила 6 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 4.

  • Ямаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • Собираем сборную из лучших игроков элитных европейских лиг на данный момент сезона 2024-25
  • Вчера

    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Эквадорцы дома не уступили Парагваю (0:0).

    До того команда минимально переиграла перуанцев. А вот поединок с Бразилией завершился досадной коллизией (0:1).

    Вообще же, Эквадор в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 2 же пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают эквадорцы в среднем реже гола за матч.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом Эквадор лишь на 2 очка оторвались от 8 позиции. Да и средняя результативность команды не доходит до гола за матч.

    Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом эквадорцы способны преуспеть в контригре.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал в атаке.

    Статистика для ставок

    • Уругвай имеет одну из лучших атак в группе — 13 забитых мячей

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • Уругвай не забивал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 5.71.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.63.

    Прогноз: Уругвай явно намеревается прервать свою трехматчевую серию без забитых мячей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Эквадорцы имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, не особенно блещут в текущей квалификации.

    Ставка: Победа Уругвая в 1 тайме за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.49

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зимбабве — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Того — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Дардери — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кастильон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Уругвай — Эквадор: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. Уругвайцы будут торопиться
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры