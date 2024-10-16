16 октября в 10-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Уругвай и Эквадор. Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Эквадор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвайцы нынешний отбор проводят не столь ярко. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы южноамериканской отборочной группы.

При этом Уругвай в 9 турах квалификации разжился 15 очками. А вот забила команда 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. На выезде уругвайцы минимально уступили Перу.

А вот до того Уругвай не смог обыграть венесуэльцев (0:0). Да и чуть раньше команда не смогла справиться с Парагваем (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда 4 раза сыграла вничью. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Уругвайцы весьма неплохо обороняются. А вот не забивает команда уже в 3 матчах кряду.

Матчи против Эквадора для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков Уругвай выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация вернуться на забивной путь у команды огромная.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадорцы нынешний отбор проводят не столь уверенно. На текущий момент команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Эквадор в 9 матчах группы набрал лишь 12 зачетных баллов. При этом команда забила 6 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 4.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Эквадорцы дома не уступили Парагваю (0:0).

До того команда минимально переиграла перуанцев. А вот поединок с Бразилией завершился досадной коллизией (0:1).

Вообще же, Эквадор в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 2 же пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают эквадорцы в среднем реже гола за матч.

При этом Эквадор лишь на 2 очка оторвались от 8 позиции. Да и средняя результативность команды не доходит до гола за матч.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом эквадорцы способны преуспеть в контригре.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал в атаке.

Статистика для ставок

Уругвай имеет одну из лучших атак в группе — 13 забитых мячей

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Уругвай не забивал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в скромные 5.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.49 и 1.63.

Прогноз: Уругвай явно намеревается прервать свою трехматчевую серию без забитых мячей, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Эквадорцы имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, не особенно блещут в текущей квалификации.

Ставка: Победа Уругвая в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.49