15 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на Кубок африканских наций 2025 года по футболу сыграют Судан и Гана. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Судан — Гана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Судан

Турнирное положение: Судан после трех туров группового раунда квалификации на континентальный форум набрал четыре балла.

Судан занимает вторую, проходную в финальную часть позицию в группе, на пять очков отставая от лидера группы Анголы, а также на два балла опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда отбора на Кубок африканских наций сборная дома разошлась миром как раз с Ганой (0:0).

Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив на чужом поле потерпел поражение от Анголы с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые были официальными в рамках отбора на континентальное первенство, Судан не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, то, что перед этим они выиграли три матча кряду все же позволяет им рассчитывать хотя бы на один балл.

Два гола команды в отборе на Кубок африканских наций забивали разные игроки.

Гана

Турнирное положение: Гана после трех стартовых туров в своей группе квалификации на континентальное первенство набрала два очка.

Гана занимает третью позицию, на два балла отставая от зоны выхода в финальную часть турнира, а заодно и нынешнего соперника, с отрывом в один пункт от Нигера.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда квалификации на Кубок африканских наций сборная дома разошлась миром с Суданом (0:0).

Перед этим коллектив в рамках второго тура отбора в финальную часть первенства также сыграл вничью — на чужом поле с Нигером (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках квалификации на КАН, Гана не выиграла при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма не сулит хороших шансов гостям на победу, тем не менее, две мировые в трех последних матчах все же позволяют им рассчитывать на ничью.

Алиду Сейду — автор пока что единственного гола команды в отборе на турнире.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Судана хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Судан не проиграл

в восьми из 10-ти последних матчей Ганы забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гана — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.78. Ничья — в 3.35, успех Судана — в 5.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.70 и 1.45.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева не проиграли. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом гости не выграли в трех своих последних матчах.

Ставка: Судан не проиграет за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в восьми из 10-ти последних матчей Ганы.

Ставка: обе команды забьют за 2.80