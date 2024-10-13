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    Голевой обмен после перерыва?

    ЦСКА — «Пари НН». Ставка (к. 3.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Пари НН»
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    Игорь Дивеев
    13 октября в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Пари НН». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» явно поборются за медали в нынешнем чемпионате. Вот только нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом ЦСКА в 11 поединках чемпионата настрелял 21 мяч. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла непростую викторию. «Армейцы» одолели земляков динамовцев (2:1).

    До того в Кубке уверенно москвичи уверенно расправились с «Пари НН» (2:0). Да и «Ахмат» был обыгран весьма легко (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех своих последних матчах «армейцы» победили. Да и настрой на контрольный поединок наверняка будет надлежащим.

    Главной ценностью ЦСКА являются надежные тылы. Да и опытнейший голкипер Игорь Акинфеев все еще надежен!

    Очевидно, что москвичи будут действовать с позиции силы. Даже без нескольких игроков основы «армейцы» явно будут максимально активны у ворот соперника.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: «Пари НН» в чемпионате явно не блещет. По итогам первых 11 туров чемпионата команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Пари НН» весьма скромно действует в плане реализации. В 11 матчах игроки команды настреляли 11 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. Нижегородцы подписали мировую с «Акроном» (2:2).

    До того команда по всем статьям уступила ЦСКА (0:2). Зато поединок с «Оренбургом» завершился важной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл одну победу. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: стабильности нижегородцам явно недостает. Да и оборона команды дала сбой уже 21 раз в РПЛ.

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    При этом «Пари НН» явно способен прибавить во всех игровых компонентах. Да и приход на тренерский мостик Виктора Гончаренко станет хорошим подспорьем.

    Настрой на матч с одним из грандов российского футбола наверняка будет надлежащим. Да и Гончаренко мотивирован дать бой своему бывшему клубу.

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и приход нового наставника станет прекрасной мотивацией проявить себя.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА в среднем пропускает реже гола за матч

    • Нижегородцы в среднем забивают аккурат гол за матч

    • Москвичи выиграли в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.03, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.59.

    Прогноз: «Армейцы» имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут активно атаковать.

    Нижегородцы нестабильны, однако фактор Гончаренко может сильно помочь команде в этом матче.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.26

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    ЦСКА — «Пари НН»: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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