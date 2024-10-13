13 октября в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Пари НН». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» явно поборются за медали в нынешнем чемпионате. Вот только нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом ЦСКА в 11 поединках чемпионата настрелял 21 мяч. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла непростую викторию. «Армейцы» одолели земляков динамовцев (2:1).

До того в Кубке уверенно москвичи уверенно расправились с «Пари НН» (2:0). Да и «Ахмат» был обыгран весьма легко (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех своих последних матчах «армейцы» победили. Да и настрой на контрольный поединок наверняка будет надлежащим.

Главной ценностью ЦСКА являются надежные тылы. Да и опытнейший голкипер Игорь Акинфеев все еще надежен!

Очевидно, что москвичи будут действовать с позиции силы. Даже без нескольких игроков основы «армейцы» явно будут максимально активны у ворот соперника.

«Пари НН»

Турнирное положение: «Пари НН» в чемпионате явно не блещет. По итогам первых 11 туров чемпионата команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Пари НН» весьма скромно действует в плане реализации. В 11 матчах игроки команды настреляли 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. Нижегородцы подписали мировую с «Акроном» (2:2).

До того команда по всем статьям уступила ЦСКА (0:2). Зато поединок с «Оренбургом» завершился важной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл одну победу. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: стабильности нижегородцам явно недостает. Да и оборона команды дала сбой уже 21 раз в РПЛ.

При этом «Пари НН» явно способен прибавить во всех игровых компонентах. Да и приход на тренерский мостик Виктора Гончаренко станет хорошим подспорьем.

Настрой на матч с одним из грандов российского футбола наверняка будет надлежащим. Да и Гончаренко мотивирован дать бой своему бывшему клубу.

И уж точно номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и приход нового наставника станет прекрасной мотивацией проявить себя.

Статистика для ставок

ЦСКА в среднем пропускает реже гола за матч

Нижегородцы в среднем забивают аккурат гол за матч

Москвичи выиграли в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.03, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.53 и 2.59.

Прогноз: «Армейцы» имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут активно атаковать.

Нижегородцы нестабильны, однако фактор Гончаренко может сильно помочь команде в этом матче.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.26