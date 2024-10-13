13 октября в 33-м туре американской МЛС по футболу сыграют «Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн». Начало встречи — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: после 32 матчей «Коламбус Крю» идет на втором месте в Восточной конференции с 60 очками и уже гарантировал себе участие в плей-офф.

Последние матчи: в предыдущем туре на своем поле подопечные Уилфрида Нанси победили на своем поле крепкую «Филадельфию» со счетом 3:2. На протяжении всей встречи «Коламбус Крю» выигрывал и по делу взял три очка. Главным героем стал колумбийский форвард Кучо Эрнандес, оформивший дубль.

Ранее было поражение от «Интера Майами» (2:3) и ничья с «Ди Си Юнайтед» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Завадски и Буш, дисквалификация у защитника Камачо.

Состояние команды: в этом сезоне «Коламбус Крю» смотрится очень здорово, игра у команды сбалансирована, она много забивает, но и пропускает тоже немало. В ее составе есть одна очень яркая звезда — Кучо Эрнандес. Колумбиец был на хорошем счету в Европе, не растерял свое мастерство и в МЛС, забив 19 мячей в 25 играх.

«Нью-Инглэнд Революшн»

Турнирное положение: подопечные Калеба Портера неудачно провели сезон и не попали в плей-офф. Сейчас у них 31 очко и только 14-е место на «Востоке».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 32-м туре «Нью-Инглэнд Революшн» уступил на своем поле «Ди Си Юнайтед» со счетом 1:2. Уже к 8-й минуте соперник вел с разницей в два мяча, после чего закрылся и спокойно довел матч до победы.

До этого было поражение в гостях от «Хьюстона» (1:2) и победа дома у «Нэшвилла» (0:1).

Не сыграют: травмирован полузащитник Сандс.

Состояние команды: несмотря на довольно приличный для МЛС состав «Нью-Инглэнд Революшн» неудачно сыграл в этом чемпионате. Капитан испанец Карлес Хиль сильно сдал и его замучали травмы, а молодой аргентинец Лука Лангони пока не оправдывает надежды, который были при его переходе. Другие опытные игроки тоже выглядели не лучшим образом. Скорее всего, в межсезонье команду ждет перестройка.

Статистика для ставок

В июне «Коламбус Крю» одержал разгромную победу в гостях со счетом 5:1

Матч в прошлом сезоне на поле «Нью-Ингленда» закончился поражением хозяев (1:2)

В Коламбусе был зафиксирован ничейный исход — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Коламбуса» дают 1,39, а на «Нью-Ингленд» — 6,90, ничью букмекеры оценивают в 5,50.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,76, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,06.

Прогноз: для обеих команд матч не имеет никакого турнирного значения, поэтому команды могут позволить себе сыграть в свое удовольствие, не оглядываясь на свои ворота. В составе обоих соперников полно неплохих атакующих футболистов, которые способны сыграть ярко и результативно.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2,06.

Прогноз: хозяева вполне могут дать поиграть резервистам, а основе дать отдохнуть перед стартом плей-офф, поэтому можно заиграть более рисковый вариант.

Ставка: «Нью-Ингленд Революшн» не проиграет за 3,0.