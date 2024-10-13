Бурунди
Буркина-Фасо
Бурунди
Турнирное положение: Бурундийцы пока и близко не демонстрируют всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом Бурунди в двух стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Причем в свои ворота команда пропустила 7 мячей.
Бурунди — Буркина-Фасо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации бурундийцы провалили. Команда по всем статьям уступила сборной Буркина-Фасо (1:4).
При этом чуть ранее бурундийцы минимально уступили Сенегалу. А вот до того команда нанесла поражение Малави (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Бурунди выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Бурундийцы крайне неудачно обороняются. Да и в двух своих последних матчах команда проиграла.
Со сборной Буркина-Фасо Бурунди пересекалась всего лишь три раза. При этом все три поединка завершились победами соперника.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Бурундийцы явно намерены выбраться на вторую строчку в группе.
Буркина-Фасо
Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем Буркина-Фасо в 3 поединках квалификации разжилась 7 баллами. При этом команда забила 8 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Буркина-Фасо смела с газона сборную Бурунди (4:1).
До того команда уверенно расправилась с Малави (3:1). Да и ничья с сильным Сенегалом вполне сойдет за позитив (1:1).
Вообще же, Буркина-Фасо в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда преуспевает в плане результатов. При этом Буркина-Фасо выиграла в 2 своих последних поединках.
При этом Буркина-Фасо способна обыграть любого соперника. Да и в плане реализации у команды нынче полный ажур.
Имея довольно квалифицированный по именам состав, команда явно намерена удержать 1 место в своем квартете. Буркина-Фасо нужно отрываться от сенегальцев.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и сборную Бурунди команда доселе всегда обыгрывала.
Статистика для ставок
- Буркина-Фасо выиграла в 2 своих последних поединках
- Буркина-Фасо в среднем пропускает гол за матч
- Бурундийцы проиграли сборной Буркина-Фасо во всех 3 очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.11.
- 2.00Испания — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Польша — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.15Сербия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Буркина-Фасо явно сильнее соперника, и уж точно проведет матч в активных атаках.
Номинальные гости нынче на коне, к тому же всеми силами пытаются сохранить за собой первую строчку в группе.
Ставка: Победа Буркина-Фасо за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.44