13 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Бурунди и Буркина-Фасо. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурунди — Буркина-Фасо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бурунди

Турнирное положение: Бурундийцы пока и близко не демонстрируют всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Бурунди в двух стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Причем в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: минувший тур квалификации бурундийцы провалили. Команда по всем статьям уступила сборной Буркина-Фасо (1:4).

При этом чуть ранее бурундийцы минимально уступили Сенегалу. А вот до того команда нанесла поражение Малави (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Бурунди выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Бурундийцы крайне неудачно обороняются. Да и в двух своих последних матчах команда проиграла.

Со сборной Буркина-Фасо Бурунди пересекалась всего лишь три раза. При этом все три поединка завершились победами соперника.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Бурундийцы явно намерены выбраться на вторую строчку в группе.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Буркина-Фасо в 3 поединках квалификации разжилась 7 баллами. При этом команда забила 8 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Буркина-Фасо смела с газона сборную Бурунди (4:1).

До того команда уверенно расправилась с Малави (3:1). Да и ничья с сильным Сенегалом вполне сойдет за позитив (1:1).

Вообще же, Буркина-Фасо в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда преуспевает в плане результатов. При этом Буркина-Фасо выиграла в 2 своих последних поединках.

При этом Буркина-Фасо способна обыграть любого соперника. Да и в плане реализации у команды нынче полный ажур.

Имея довольно квалифицированный по именам состав, команда явно намерена удержать 1 место в своем квартете. Буркина-Фасо нужно отрываться от сенегальцев.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и сборную Бурунди команда доселе всегда обыгрывала.

Статистика для ставок

Буркина-Фасо выиграла в 2 своих последних поединках

Буркина-Фасо в среднем пропускает гол за матч

Бурундийцы проиграли сборной Буркина-Фасо во всех 3 очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.11.

Прогноз: Буркина-Фасо явно сильнее соперника, и уж точно проведет матч в активных атаках.

Номинальные гости нынче на коне, к тому же всеми силами пытаются сохранить за собой первую строчку в группе.

Ставка: Победа Буркина-Фасо за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.44