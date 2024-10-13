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    Три очка для Буркина-Фасо?

    Бурунди — Буркина-Фасо. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 13 октября 2024 года

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    13 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Бурунди и Буркина-Фасо. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурунди — Буркина-Фасо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 13 Октября 2024 года

    Бурунди

  • Бужумбура
    •  Бурунди 19:00 Буркина-Фасо

    Буркина-Фасо

  • Уагадугу
    •

    Бурунди

    Турнирное положение: Бурундийцы пока и близко не демонстрируют всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом Бурунди в двух стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Причем в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

    Бурунди — Буркина-Фасо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации бурундийцы провалили. Команда по всем статьям уступила сборной Буркина-Фасо (1:4).

    При этом чуть ранее бурундийцы минимально уступили Сенегалу. А вот до того команда нанесла поражение Малави (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Бурунди выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Бурундийцы крайне неудачно обороняются. Да и в двух своих последних матчах команда проиграла.

    Со сборной Буркина-Фасо Бурунди пересекалась всего лишь три раза. При этом все три поединка завершились победами соперника.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Бурундийцы явно намерены выбраться на вторую строчку в группе.

    Буркина-Фасо

    Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает весьма продуктивно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Буркина-Фасо в 3 поединках квалификации разжилась 7 баллами. При этом команда забила 8 мячей в ворота соперников при 3 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Буркина-Фасо смела с газона сборную Бурунди (4:1).

    До того команда уверенно расправилась с Малави (3:1). Да и ничья с сильным Сенегалом вполне сойдет за позитив (1:1).

    Вообще же, Буркина-Фасо в 5 своих последних матчах добыла 2 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда преуспевает в плане результатов. При этом Буркина-Фасо выиграла в 2 своих последних поединках.

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    При этом Буркина-Фасо способна обыграть любого соперника. Да и в плане реализации у команды нынче полный ажур.

    Имея довольно квалифицированный по именам состав, команда явно намерена удержать 1 место в своем квартете. Буркина-Фасо нужно отрываться от сенегальцев.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и сборную Бурунди команда доселе всегда обыгрывала.

    Статистика для ставок

    • Буркина-Фасо выиграла в 2 своих последних поединках

    • Буркина-Фасо в среднем пропускает гол за матч

    • Бурундийцы проиграли сборной Буркина-Фасо во всех 3 очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.11.

    Прогноз: Буркина-Фасо явно сильнее соперника, и уж точно проведет матч в активных атаках.

    Номинальные гости нынче на коне, к тому же всеми силами пытаются сохранить за собой первую строчку в группе.

    Ставка: Победа Буркина-Фасо за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.44

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    Бурунди — Буркина-Фасо: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для Буркина-Фасо?
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