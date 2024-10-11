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    Нидерланды победят без проблем?

    Венгрия — Нидерланды: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 11.10.2024

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Нидерланды
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    Коди Гакпо (сборная Нидерландов)
    11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Венгрия и Нидерланды. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Нидерланды, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 11 Октября 2024 года

    Венгрия

  • Будапешт
    •  Венгрия 21:45 Нидерланды

    Нидерланды

  • Амстердам
    •

    Венгрия

    Турнирное положение: главная команда Венгрии не столь удачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций.

    Венгры смогли набрать только одно очко и замыкают турнирную таблицу группы.

    Венгрия — Нидерланды: коэффициенты букмекеров

    Венгерская «националка» ни забила ни одного мяча, а пропустила целых пять.

    Последние матчи: в прошлых матчах Венгрия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и проиграла Германии (0:5).

    До этого сборная Венгрии на Евро-2024 уступила Швейцарии (1:3) и Германии (0:2), но победила Шотландию (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «триколоров» нет.

    Состояние команды: подопечные Марко Росси вряд ли будут бороться за первое место в этой групп.

    Главными соперниками «мадьяров» являются боснийцы, с которыми они будут вести борьбу за то, чтобы не стать последними и не покинуть дивизион А.

    Нидерланды

    Турнирное положение: старт голландцев на турнире можно оценить положительно.

    Главная команда Нидерландов набрала четыре балла и идет на втором месте в турнирной таблице.

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    • У Нидерландов семь забитых мячей и четыре пропущенных.

    Последние матчи:в прошлых турах сборная Нидерландов победила Боснию и Герцеговину (5:2) и сыграла вничью с Германией (2:2)

    До этого «оранжевые» выступали на Евро, прошли групповую стадию, а затем в плей-офф победили Румынию (3:0) и Турцию (2:1). После этого нидерландская команда уступила Англии (1:2).

    Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: «летучие голландцы» готовы к тому, чтобы бороться за победу в группе с немцами. Состав у команды добротный, игра тоже неплохая, поэтому все для этого есть.

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    Подопечным Рональда Кумана очень важно не терять очки с аутсайдерами группы, чтобы все решилось в очных встречах с немцами.

    Статистика для ставок

    • Венгрия выиграла только 1 из последних 5 матчей

    • Нидерланды проиграли только 1 из последних 5 матчей

    • в последней очной игре в 2013 году Нидерланды разгромили Венгрию со счетом 8:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.67. Ничья — в 4.15, успех Венгрии — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: Нидерландам нужно побеждать в этой игре, они сильнее, поэтому должны это сделать.

    Ставка: победа Нидерландов с форой-1 за 2.10

    Прогноз: также предположим, что будет результативный матч, ведь голландцы любят много забивать и много пропускать.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60

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    Венгрия — Нидерланды: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Нидерланды победят без проблем?
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