11 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Венгрия и Нидерланды. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Венгрия — Нидерланды, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: главная команда Венгрии не столь удачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций.

Венгры смогли набрать только одно очко и замыкают турнирную таблицу группы.

Венгерская «националка» ни забила ни одного мяча, а пропустила целых пять.

Последние матчи: в прошлых матчах Венгрия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (0:0) и проиграла Германии (0:5).

До этого сборная Венгрии на Евро-2024 уступила Швейцарии (1:3) и Германии (0:2), но победила Шотландию (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у «триколоров» нет.

Состояние команды: подопечные Марко Росси вряд ли будут бороться за первое место в этой групп.

Главными соперниками «мадьяров» являются боснийцы, с которыми они будут вести борьбу за то, чтобы не стать последними и не покинуть дивизион А.

Нидерланды

Турнирное положение: старт голландцев на турнире можно оценить положительно.

Главная команда Нидерландов набрала четыре балла и идет на втором месте в турнирной таблице.

У Нидерландов семь забитых мячей и четыре пропущенных.

Последние матчи:в прошлых турах сборная Нидерландов победила Боснию и Герцеговину (5:2) и сыграла вничью с Германией (2:2)

До этого «оранжевые» выступали на Евро, прошли групповую стадию, а затем в плей-офф победили Румынию (3:0) и Турцию (2:1). После этого нидерландская команда уступила Англии (1:2).

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: «летучие голландцы» готовы к тому, чтобы бороться за победу в группе с немцами. Состав у команды добротный, игра тоже неплохая, поэтому все для этого есть.

Подопечным Рональда Кумана очень важно не терять очки с аутсайдерами группы, чтобы все решилось в очных встречах с немцами.

Статистика для ставок

Венгрия выиграла только 1 из последних 5 матчей

Нидерланды проиграли только 1 из последних 5 матчей

в последней очной игре в 2013 году Нидерланды разгромили Венгрию со счетом 8:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.67. Ничья — в 4.15, успех Венгрии — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

Прогноз: Нидерландам нужно побеждать в этой игре, они сильнее, поэтому должны это сделать.

Ставка: победа Нидерландов с форой-1 за 2.10

Прогноз: также предположим, что будет результативный матч, ведь голландцы любят много забивать и много пропускать.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60