10 октября в 6-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Гремио». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» окопался в группе середняков лиги. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Минейро» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 38 раз в 27 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Виторией» завершился паритетом (2:2).

При этом «Атлетико Минейро» до того переиграл «Васко да Гаму» (2:1). А вот поединок с «Палмейрасом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бернард, Гильерме Арана, Матиас Зарачо — травмированы. Хуниор Алонсо — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атлетико Минейроу» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

Поединки с «Гремио» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атлетико Минейро» победил 3 раза при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться продолжить свой успешный забивной сериал. В двух своих последних матчах команда забивала по 2 мяча.

«Гремио»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Гремио» в чемпионате разжился лишь 35 очками. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч: 32 мяча в 28 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Гремио» уверенно переиграл «Форталезу» (3:1).

Чуть раньше команда расписала паритет с «Ботафого» (0:0). А вот поединок с «Крисиумой» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гремио» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Андре, Кристиан Павон, Родриго Эли — травмированы.

Состояние команды: «Гремио» достаточно крепок, вот только стабильности команде явно недостает. При этом команда способна подняться на несколько строчек вверх.

Оборона команды ныне действует относительно надежно. В 28 поединках в ее воротах побывали 35 мячей.

При этом «Гремио» в двух последних очных поединках проиграл «Атлетико Минейро». Зато отлично вписался в команду Мартин Брэйтуэйт, отличившийся уже 5 голами в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться разжиться очками. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.

Статистика для ставок

«Гремио» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Обе команды не проигрывали в 2 своих последних поединках

«Гремио» в двух последних очных поединках уступил «Атлетико Минейро»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.65.

Прогноз: Обе команды имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей.

И те, и другие явно способны подняться на несколько строчек вверх, так что ждем от них высокой атакующей активности.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче победу одержит «Гремио».

Ставка: Победа «Гремио» за 4.17