Атлетико Минейро
Гремио
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» окопался в группе середняков лиги. Ныне команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико Минейро» в среднем пропускает более гола за матч. А вот забить команде удалось 38 раз в 27 поединках чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Виторией» завершился паритетом (2:2).
При этом «Атлетико Минейро» до того переиграл «Васко да Гаму» (2:1). А вот поединок с «Палмейрасом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Бернард, Гильерме Арана, Матиас Зарачо — травмированы. Хуниор Алонсо — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Атлетико Минейроу» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Поединки с «Гремио» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атлетико Минейро» победил 3 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться продолжить свой успешный забивной сериал. В двух своих последних матчах команда забивала по 2 мяча.
«Гремио»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Гремио» в чемпионате разжился лишь 35 очками. Да и средняя результативность едва превышает гол за матч: 32 мяча в 28 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Гремио» уверенно переиграл «Форталезу» (3:1).
Чуть раньше команда расписала паритет с «Ботафого» (0:0). А вот поединок с «Крисиумой» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гремио» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Андре, Кристиан Павон, Родриго Эли — травмированы.
Состояние команды: «Гремио» достаточно крепок, вот только стабильности команде явно недостает. При этом команда способна подняться на несколько строчек вверх.
Оборона команды ныне действует относительно надежно. В 28 поединках в ее воротах побывали 35 мячей.
При этом «Гремио» в двух последних очных поединках проиграл «Атлетико Минейро». Зато отлично вписался в команду Мартин Брэйтуэйт, отличившийся уже 5 голами в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться разжиться очками. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.
Статистика для ставок
- «Гремио» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- Обе команды не проигрывали в 2 своих последних поединках
- «Гремио» в двух последних очных поединках уступил «Атлетико Минейро»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.65.
- 1.95Италия — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.35Австрия — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.10Израиль — Франция: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: Обе команды имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей.
И те, и другие явно способны подняться на несколько строчек вверх, так что ждем от них высокой атакующей активности.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче победу одержит «Гремио».
Ставка: Победа «Гремио» за 4.17