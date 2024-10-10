10 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Алжир и Того. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алжир — Того, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алжир

Турнирное положение: «Лисы пустыни» стартовали в квалификации весьма уверенно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Алжир в двух стартовых турах квалификации разжилась 6 очками. Да и в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: минувший тур квалификации алжирцы провели продуктивно. Команда сумела переиграть Либерию (3:0).

А вот до того алжирцы по всем статьям переиграли Экваториальную Гвинею (2:0). Плюс чуть раньше была обыграна сборная Уганды (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Алжир выиграл 3 раза. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Алжирцы мотивированы сохранить лидирующую позицию в квартете. При этом в среднем команда забивает 2 гола за матч.

Матчи с тоголезцами для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Алжир выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Алжирцы заметно превосходят соперника в классе.

Того

Турнирное положение: Эта команда пока не особо блещет в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Того в 2 поединках квалификации набрала 2 очка. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Тоголезцы подписали мировую с Экваториальной Гвинеей (2:2).

До того команда сыграла вничью с Либерией (1:1). А вот поединок с ДП Конго завершился минимальным поражением.

Вообще же, Того в 5 своих последних матчах 4 раза сыграла вничью. Забила в них команда 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом Того не побеждает еще с марта.

При этом сборная Того не побеждает уже в 5 матчах кряду. Да и оборона команды слишком часто совершает результативные ошибки.

Наверняка номинальные гости постараются зацепиться за очки. Вот только сборную Алжир тоголезцы не могут обыграть уже 11 лет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Тоголезцы постараются максимально использовать контратаки.

Статистика для ставок

Алжир выиграл в 3 своих последних поединках

Того не побеждала в 5 своих последних поединках

Тоголезцы уже 11 лет не могут обыграть алжирцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.15, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.02 и 1.76.

Прогноз: Алжир нынче выглядит весьма выгодно, и уж точно будет максимально активен у ворот соперника.

Номинальные гости имеют проблемы с надежностью тылов, да и вообще, значительно уступают сопернику в классе.

Ставка: Фора Алжира -2.5 за 3.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02