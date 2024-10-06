6 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» в нынешнем сезоне явно поборются за попадание в топ-5. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брайтон» в 6 матчах настрелял 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. «Чайки» уступили «Челси» (2:4).

А вот после того «Брайтон» расписал мировую с «Ноттингем Форест» (2:2). Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Джеймс Милнер — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» пока не демонстрируют стабильность результатов. Да и оборона команды в последних матчах не блещет надежностью.

Поединки против «шпор» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Брайтон» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

Очевидно, что «чайки» намерены разжиться очками. Да и в родных стенах команда смотрится весьма монолитно.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» намереваются побороться за самые высокие места. Вот только ныне команда осела на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» в 6 стартовых турах АПЛ набрал 10 очков. При этом «шпоры» в среднем забивают 2 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Тоттенхэм» в Лиге Европы переиграл «Ференцварош» (2:1).

До того команда учинила разгром «Манчестер Юнайтед» (3:0). Да и «Карабах» был обыгран с таким же счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Вилсон Одоберт, Ришарлисон, Сон Хын Мин, Дестини Удогие — травмированы.

Состояние команды: Лондонцы проводят весьма качественный отрезок. И это несмотря на переполненный лазарет!

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках забивал не менее 2 мячей. Да и оборона надежна: всего 5 пропущенных мячей в 6 турах АПЛ.

В отсутствие Сон Хын Мина роль забивалы взял на себя Бреннан Джонсон. Да и Доминик Соланке явно способен прибавить!

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Лондонцы твердо намерены подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» выиграл в 5 своих последних поединках

«Шпоры» в среднем пропускают менее гола за матч

«Брайтон» не побеждал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.38 и 2.80.

Прогноз: «Шпоры» явно постараются продлить свой впечатляющий победный сериал.

«Тоттенхэм» нынче выглядит весьма прилично, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.85