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    «Чайки» уступят «Тоттенхэму»

    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Тоттенхэм»
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    «Брайтон»
    6 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Октября 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 18:30 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» в нынешнем сезоне явно поборются за попадание в топ-5. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Брайтон» в 6 матчах настрелял 10 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. «Чайки» уступили «Челси» (2:4).

    А вот после того «Брайтон» расписал мировую с «Ноттингем Форест» (2:2). Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Джеймс Милнер — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Чайки» пока не демонстрируют стабильность результатов. Да и оборона команды в последних матчах не блещет надежностью.

    Поединки против «шпор» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Брайтон» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

    Очевидно, что «чайки» намерены разжиться очками. Да и в родных стенах команда смотрится весьма монолитно.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» намереваются побороться за самые высокие места. Вот только ныне команда осела на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Тоттенхэм» в 6 стартовых турах АПЛ набрал 10 очков. При этом «шпоры» в среднем забивают 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «Тоттенхэм» в Лиге Европы переиграл «Ференцварош» (2:1).

    До того команда учинила разгром «Манчестер Юнайтед» (3:0). Да и «Карабах» был обыгран с таким же счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Вилсон Одоберт, Ришарлисон, Сон Хын Мин, Дестини Удогие — травмированы.

    Состояние команды: Лондонцы проводят весьма качественный отрезок. И это несмотря на переполненный лазарет!

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    При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках забивал не менее 2 мячей. Да и оборона надежна: всего 5 пропущенных мячей в 6 турах АПЛ.

    В отсутствие Сон Хын Мина роль забивалы взял на себя Бреннан Джонсон. Да и Доминик Соланке явно способен прибавить!

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Лондонцы твердо намерены подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» выиграл в 5 своих последних поединках

    • «Шпоры» в среднем пропускают менее гола за матч

    • «Брайтон» не побеждал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.38 и 2.80.

    Прогноз: «Шпоры» явно постараются продлить свой впечатляющий победный сериал.

    «Тоттенхэм» нынче выглядит весьма прилично, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.85

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    «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Чайки» уступят «Тоттенхэму»
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