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    Одержит ли «Олимпиакос» первую победу в Лиге Европы?

    «Олимпиакос» — «Брага». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Брума
    3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле сыграет против «Браги». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Олимпиакос

  • Пирей
    •  Олимпиакос 19:45 Брага

    Брага

  • Брага
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    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: «Олимпиакос» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает последнюю 32-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

    Команда в стартовом поединке европейского турнира потерпела поражение, уступив на выезде французскому «Лиону» (0:2).

    Олимпиакос — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шестого тура греческого первенства «Олимпиакос» дома обыграл «Атромитос» (2:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам шести поединков находится на второй позиции, отставая на один балл от лидера АЕКа и опережая третий ПАОК по дополнительным показателям.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Олимпиакос» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    С такой формой пирейцам будет непросто не как выиграть, так и даже сыграть вничью, особенно против довольно непростого соперника.

    Команда не забивала в Лиге Европы нового сезона.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 13-ю позицию в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке континентального турнира одержала победу, обыграв на своем поле «Маккаби» Тель-Авив (2:1).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках португальского первенства «Брага» на своем поле разгромил «Риу Аве» со счетом 4:0.

    Коллектив в своем национальном первенстве занимает пятую строчку, на один балл уступая зоне еврокубков, которая начинается с четвертой позиции.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Брага» выиграла и проиграла лишь раз в 16-ти последних поединках при 10-ти победах.

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    Такая форма позволяет «Канонирам» рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть, что соперник выглядит неубедительно.

    Брума — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Браги» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Браги» забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.55, победа «Браги» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.98.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88

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    «Олимпиакос» — «Брага»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Олимпиакос» первую победу в Лиге Европы?
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