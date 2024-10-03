3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле сыграет против «Браги». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Брага», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: «Олимпиакос» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает последнюю 32-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места).

Команда в стартовом поединке европейского турнира потерпела поражение, уступив на выезде французскому «Лиону» (0:2).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках шестого тура греческого первенства «Олимпиакос» дома обыграл «Атромитос» (2:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам шести поединков находится на второй позиции, отставая на один балл от лидера АЕКа и опережая третий ПАОК по дополнительным показателям.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Олимпиакос» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

С такой формой пирейцам будет непросто не как выиграть, так и даже сыграть вничью, особенно против довольно непростого соперника.

Команда не забивала в Лиге Европы нового сезона.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» после первого тура основного раунда Лиги Европы занимает 13-ю позицию в зоне плей-офф.

Команда в стартовом поединке континентального турнира одержала победу, обыграв на своем поле «Маккаби» Тель-Авив (2:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках португальского первенства «Брага» на своем поле разгромил «Риу Аве» со счетом 4:0.

Коллектив в своем национальном первенстве занимает пятую строчку, на один балл уступая зоне еврокубков, которая начинается с четвертой позиции.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Брага» выиграла и проиграла лишь раз в 16-ти последних поединках при 10-ти победах.

Такая форма позволяет «Канонирам» рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть, что соперник выглядит неубедительно.

Брума — лучший бомбардир команды в Лиге Европы нового сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Браги» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Браги» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.55, победа «Браги» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.88.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Между тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.98.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88