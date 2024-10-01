1 октября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Уимблдон». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Уимблдон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» все мечтают о победах на внутренних фронтах. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ньюкасл» в 6 матчах настрелял лишь 8 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раз.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Встреча с «Манчестер Сити» завершилась достойной мировой (1:1).

А вот до того «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» (1:3). А вот встреча с «Вулверхэмптоном» завершилась победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «сороки» отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сороки» явно намерены побороться за трофей. Да и последняя ничья с чемпионом явно прибавила настроения.

Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. Так что встреча со скромным соперником — прекрасный шанс улучшить показатели в этом аспекте.

Очевидно, что «сороки» будут активно атаковать. Даже не в самом оптимальном составе «Ньюкасл» просто обязан проходить оппонента такого уровня.

«Уимблдон»

Турнирное положение: «Донс» ныне представляют четвертый по рангу английский дивизион. Там команда сражается за самые высокие места.

Причем «Уимблдон» ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч: 4 мяча в 6 поединках.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Уимблдон» подписал мировую с «Брэдфорд Сити» (0:0).

До того команда сумела одолеть «МК Донс» (3:0). Да и «Флитвуд» был обыгран, пусть и лишь с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уимблдон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Донс» нынче несутся! Команда не проигрывает уже в 6 матчах кряду.

При этом «Уимблдон» в 5 последних матчах забивает менее 2 мячей за матч. В составе команды нет известных игроков, но мотивация дать бой полпреду АПЛ огромная.

Нет сомнений, гости постараются не ударить в грязь лицом перед «сороками». «Донс» не пропускали в трех своих последних поединках.

Очевидно, что номинальные гости планируют действовать вторым номером. Да и в контратаках свой шанс «Уимблдон» постарается отыскать.

Статистика для ставок

«Донс» не пропускали в 3 своих последних матчах

«Ньюкасл» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Уимблдон» не проигрывал в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.30.

Прогноз: «Сороки» превосходят соперника в классе, xто явно продемонстрируют на деле.

«Уимблдон» нынче выглядит весьма прилично, однако против столь сильного соперника гостям придется непросто.

Ставка: Фора «Ньюкасла» -2.5 за 2.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.00