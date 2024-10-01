Ньюкасл
Уимблдон
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» все мечтают о победах на внутренних фронтах. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Ньюкасл» в 6 матчах настрелял лишь 8 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раз.
Ньюкасл — Уимблдон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Встреча с «Манчестер Сити» завершилась достойной мировой (1:1).
А вот до того «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» (1:3). А вот встреча с «Вулверхэмптоном» завершилась победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «сороки» отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» явно намерены побороться за трофей. Да и последняя ничья с чемпионом явно прибавила настроения.
Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. Так что встреча со скромным соперником — прекрасный шанс улучшить показатели в этом аспекте.
Очевидно, что «сороки» будут активно атаковать. Даже не в самом оптимальном составе «Ньюкасл» просто обязан проходить оппонента такого уровня.
«Уимблдон»
Турнирное положение: «Донс» ныне представляют четвертый по рангу английский дивизион. Там команда сражается за самые высокие места.
Причем «Уимблдон» ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч: 4 мяча в 6 поединках.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Уимблдон» подписал мировую с «Брэдфорд Сити» (0:0).
До того команда сумела одолеть «МК Донс» (3:0). Да и «Флитвуд» был обыгран, пусть и лишь с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Уимблдон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Донс» нынче несутся! Команда не проигрывает уже в 6 матчах кряду.
При этом «Уимблдон» в 5 последних матчах забивает менее 2 мячей за матч. В составе команды нет известных игроков, но мотивация дать бой полпреду АПЛ огромная.
Нет сомнений, гости постараются не ударить в грязь лицом перед «сороками». «Донс» не пропускали в трех своих последних поединках.
Очевидно, что номинальные гости планируют действовать вторым номером. Да и в контратаках свой шанс «Уимблдон» постарается отыскать.
Статистика для ставок
- «Донс» не пропускали в 3 своих последних матчах
- «Ньюкасл» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Уимблдон» не проигрывал в 6 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.30.
- 2.30Вильярреал — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.44Ротор — Алания: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Барселона — Янг Бойз: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Сороки» превосходят соперника в классе, xто явно продемонстрируют на деле.
«Уимблдон» нынче выглядит весьма прилично, однако против столь сильного соперника гостям придется непросто.
Ставка: Фора «Ньюкасла» -2.5 за 2.73.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить получится у обоих оппонентов.
Ставка: Обе забьют за 2.00