ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино — президент ФИФАКлубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего Ренато МойканоМойкано удосрочил Сен-Дени, Имавов одолел Аллена. Обзор карда UFC Paris «Сибирь»«Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова
  • 13:12
    • Хачанов уступил Алькарасу в 1/4 финала турнира в Пекине
    Все новости спорта

    «Сороки» учинят разгром «Уимблдону»

    «Ньюкасл» — «Уимблдон». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 1 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Ньюкасл
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Уимблдон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Гордон
    1 октября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Уимблдон». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Уимблдон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Октября 2024 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 21:45 Уимблдон

    Уимблдон

  • Англия. Кубок Лиги
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» все мечтают о победах на внутренних фронтах. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» в 6 матчах настрелял лишь 8 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 7 раз.

    Ньюкасл — Уимблдон: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.218.2217.23Фрибет€5
    •

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. Встреча с «Манчестер Сити» завершилась достойной мировой (1:1).

    А вот до того «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» (1:3). А вот встреча с «Вулверхэмптоном» завершилась победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «сороки» отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сороки» явно намерены побороться за трофей. Да и последняя ничья с чемпионом явно прибавила настроения.

    Вот только проблемы с реализацией никуда не делись. Так что встреча со скромным соперником — прекрасный шанс улучшить показатели в этом аспекте.

    Очевидно, что «сороки» будут активно атаковать. Даже не в самом оптимальном составе «Ньюкасл» просто обязан проходить оппонента такого уровня.

    «Уимблдон»

    Турнирное положение: «Донс» ныне представляют четвертый по рангу английский дивизион. Там команда сражается за самые высокие места.

    Причем «Уимблдон» ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч: 4 мяча в 6 поединках.

  • Клубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего
  • Кажется, всё идет к тому, что запланированный на 2025 год клубный чемпионат мира придется отменить
  • 28/09/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Уимблдон» подписал мировую с «Брэдфорд Сити» (0:0).

    До того команда сумела одолеть «МК Донс» (3:0). Да и «Флитвуд» был обыгран, пусть и лишь с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уимблдон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Донс» нынче несутся! Команда не проигрывает уже в 6 матчах кряду.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Уимблдон» в 5 последних матчах забивает менее 2 мячей за матч. В составе команды нет известных игроков, но мотивация дать бой полпреду АПЛ огромная.

    Нет сомнений, гости постараются не ударить в грязь лицом перед «сороками». «Донс» не пропускали в трех своих последних поединках.

    Очевидно, что номинальные гости планируют действовать вторым номером. Да и в контратаках свой шанс «Уимблдон» постарается отыскать.

    Статистика для ставок

    • «Донс» не пропускали в 3 своих последних матчах

    • «Ньюкасл» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Уимблдон» не проигрывал в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.55 и 2.30.

    Прогноз: «Сороки» превосходят соперника в классе, xто явно продемонстрируют на деле.

    «Уимблдон» нынче выглядит весьма прилично, однако против столь сильного соперника гостям придется непросто.

    Ставка: Фора «Ньюкасла» -2.5 за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Персеполис — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гетеборг — ГАИС
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Райян
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Расинг Сантандер — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парма — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюкасл» — «Уимблдон»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. «Сороки» учинят разгром «Уимблдону»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры