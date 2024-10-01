1 октября во 2-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Джохор Дарул Такзим» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Джохор Дарул Такзим» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Джохор Дарул Такзим»

Турнирное положение: «Джохор Дарул Такзим» прекрасно выступает в чемпионате Малайзии. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Джохор Дарул Такзим» на 6 очка опережает ближайшего преследователя. Причем в 11 турах команде удалось набрать 31 очко.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Джохор Дарул Такзим» провел удачно. Команда переиграла «Кучинг Сити» (2:1).

А вот до того «Джохор Дарул Такзим» уверенно одолел «Келантан» (6:1). Вот только в первом туре Азиатской Лиги чемпионов малайцы расписали мировую с «Шанхай Портом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 21 мяч при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: малайцы нынче на приличном ходу. В двух своих последних матчах команда добыла победы.

А вот не проигрывает «Джохор Дарул Такзим» уже без малого год. Да и китайцев команда уж точно не боится!

Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и с атакой у команды полный порядок.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» проводит довольно успешный сезон. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы чемпионата Китая.

Причем «Шанхай Шеньхуа» отстает от лидера чемпионата на 2 очка. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 67 мячей в 27 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла тяжелую викторию. «Шанхай Шеньхуа» минимально одолел «Циндао Хайниу».

До того команда драматично уступила «Шанхай Порту» (2:3). А вот «Тяньцзинь Тайгер» был обыгран со счетом 2:1.

Вообще же, «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда демонстрирует достаточно стабильные результаты. При этом «Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает реже гола за матч.

При этом команда Леонида Слуцкого постарается продолжить свою победную поступь в турнире. «Шанхай Шеньхуа» способен прибавить во всех игровых компонентах.

Причем «Шанхай Шеньхуа» в 2 своих последних выездных матчах добыли победы. Да и сейчас китайцы постараются проявить свои лучшие качества.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Шанхайцы намерены максимально успешно выступить в Азиатской Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

Малайцы выиграли в 2 своих последних поединках

«Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает реже гола за матч

«Джохор Дарул Такзим» в 11 турах своего чемпионата настрелял 41 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Китайцы прилично атакуют, и наверняка будут действовать максимально активно.

«Шанхай Шеньхуа» способен прибавить в плане реализации, к тому же намерен продолжить свой победный путь в турнире.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.60