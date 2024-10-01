Johor Darul Ta'zim FC
Шанхай Шэньхуа
«Джохор Дарул Такзим»
Турнирное положение: «Джохор Дарул Такзим» прекрасно выступает в чемпионате Малайзии. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Джохор Дарул Такзим» на 6 очка опережает ближайшего преследователя. Причем в 11 турах команде удалось набрать 31 очко.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Джохор Дарул Такзим» провел удачно. Команда переиграла «Кучинг Сити» (2:1).
А вот до того «Джохор Дарул Такзим» уверенно одолел «Келантан» (6:1). Вот только в первом туре Азиатской Лиги чемпионов малайцы расписали мировую с «Шанхай Портом» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 21 мяч при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: малайцы нынче на приличном ходу. В двух своих последних матчах команда добыла победы.
А вот не проигрывает «Джохор Дарул Такзим» уже без малого год. Да и китайцев команда уж точно не боится!
Очевидно, что номинальные хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и с атакой у команды полный порядок.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» проводит довольно успешный сезон. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы чемпионата Китая.
Причем «Шанхай Шеньхуа» отстает от лидера чемпионата на 2 очка. Да и забивает команда в среднем более 2 голов за матч — 67 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла тяжелую викторию. «Шанхай Шеньхуа» минимально одолел «Циндао Хайниу».
До того команда драматично уступила «Шанхай Порту» (2:3). А вот «Тяньцзинь Тайгер» был обыгран со счетом 2:1.
Вообще же, «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 13 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда демонстрирует достаточно стабильные результаты. При этом «Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает реже гола за матч.
При этом команда Леонида Слуцкого постарается продолжить свою победную поступь в турнире. «Шанхай Шеньхуа» способен прибавить во всех игровых компонентах.
Причем «Шанхай Шеньхуа» в 2 своих последних выездных матчах добыли победы. Да и сейчас китайцы постараются проявить свои лучшие качества.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Шанхайцы намерены максимально успешно выступить в Азиатской Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- Малайцы выиграли в 2 своих последних поединках
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Джохор Дарул Такзим» в 11 турах своего чемпионата настрелял 41 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: Китайцы прилично атакуют, и наверняка будут действовать максимально активно.
«Шанхай Шеньхуа» способен прибавить в плане реализации, к тому же намерен продолжить свой победный путь в турнире.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.60