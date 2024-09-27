27 сентября в рамках 6-го тура итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Лечче». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: Команда не очень удачно стартовала в нынешнем сезоне. «Милан» занимает 7-е место в таблице Серии А с 8-ю очками в активе после 5-и туров.

«Россонери» отстают от 1-й позиции лишь на 3 балла. К тому же, «Милан» уже успел потерять очки на своем поле, занимая 7-ю строчку в лиге по результатам домашних встреч.

Последние матчи: В прошедшем туре «россонери» неожиданно одолели «Интер» на чужом поле со счетом 2:1, забив победный гол на 89-й минуте. До этого матча команда проиграла «Ливерпулю» (1:3) в рамках Лиги чемпионов.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Милан» по 2 раза победил и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов и 8 раз пропустила.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Исмаэль Беннасер, Давид Калабриа, Алессандро Флоренци, Марко Спортьелло и Малик Тиау (у всех — травмы).

Состояние команды: «Милан» стабильно набирает очки на старте сезона, но для того, чтобы претендовать на лидерство в Серии А необходимо чаще побеждать, а у «россонери» не всегда это получается.

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич отлично стартовал в нынешнем сезоне. Форвард забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Лечче»

Турнирное положение: Команда занимает 17-е место в таблице Серии А с 5-ю очками в активе после 5-и туров. «Лечче» опережает зону вылета лишь на 1 балл.

Команда также занимает 17-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч, набрав на чужом поле всего 1 балл и не забив ни одного гола.

Последние матчи: В прошлой встрече «Лечче» проиграл «Сассуоло» (0:2) в рамках Кубка России, а до этого команда сыграла вничью с «Пармой» (2:2), упустив преимущество в концовке встречи.

В последних 5-и матчах «Лечче» выиграл только у «Кальяри» (1:0), а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 3 гола при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Фредерик Гильбер (красная карточка) и Мохамед Каба (травма).

Состояние команды: У «Лечче» не так много шансов обыграть «Милан» в предстоящем матче, ведь команда далеко не лучшим образом выступает в гостях.

Последний раз «Лечче» зацепился за очки в матче против «Милана» в ноябре 2023-го года. В той встрече команды сыграли вничью (2:2). «Лечче» совершил камбэк с 0:2.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах в Серии А «Милан» ни разу не проиграл (2 победы и 1 ничья)

За последние 3 матча в чемпионате Италии «Лечче» пропустил 2 гола

В последних 5-и очных встречах «Милан» трижды обыгрывал «Лечче»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.30, а победа «Лечче» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что у «Лечче» не получится забить гол в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Лечче» 0.5 меньше за 2.05.

Прогноз: «Милан» выступил очень мощно в последнем матче с «Интером». Прогнозируем убедительную победу «россонери».

Ставка: Победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.00.