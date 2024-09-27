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    Оренбург — Пари НН: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.97. 27.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Пари НН»
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    Матиас Перес — защитник «Оренбурга»
    27 сентября в 10-м туре чемпионата по футболу сыграют «Оренбург» и «Пари НН». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Сентября 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 16:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
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    «Оренбург»

    Турнирное положение: после девяти матчей команда Давида Деограсии идет на 13-м месте с 7 очками в таблице РПЛ.

    Последние матчи: в 9-м туре «Оренбург» сыграл в гостях с «Химками» (0:0). С 25-й минуте соперник остался в меньшинстве, но смог выстоять и взять такое сложное очко. Хотя и «Оренбург» выглядел не очень активно, как подобает клубу, который имеет численное преимущество на поле.

    Оренбург — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в Кубке России от «Ростова» (1:3) и дома в РПЛ от «Локомотива» (2:4).

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    • Не сыграют: по-прежнему травмированы Сысуев и Флорентин.

    Состояние команды: в последнее время «Оренбург» никак не может одержать победу, хотя возможности были, в том числе и в последнем туре с «Химками». Справедливости ради сказать, попадались ему соперники на ходу, такие как «Динамо» и «Локомотив», а также разъяренный «Ростов».

    «Пари НН»

    Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 7 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 9-м туре на своем поле нижегородцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3. После первого тайма была ничья 1:1, но затем соперник увеличил скорости и легко забил два мяча. Единственный гол забил Хуан Боселли.

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    До этого было поражение в Кубке России от «Ахмата» (1:2) и ничья в чемпионате с «Факелом» (0:0).

    Не сыграют: травмированы Тихий, Майга, Марадишвили и Жигулев. Первые трое игроки основы.

    Состояние команды: хотя «Пари НН» и соседствует с «Оренбургом» в турнирной таблице РПЛ по качеству игры и взаимодействию на поле намного уступает.

    Саше Иличу никак не удается выстроить игру на второй сезон по своим лекалам, хотя все пожелания по трансферам его были удовлетворены. Уже после этого тура он может быть уволен в случае поражения.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Оренбург» выиграл на своем поле со счетом 3:1

    • Матч в первом круге завершился домашней победой «Пари НН» (3:1)

    • В позапрошлом сезоне оба матча остались за «Оренбургом» (2:0, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбурга» дают 1,67, а на «Пари НН» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

    Прогноз: «Пари НН» выглядит абсолютно разобранным и несбалансированным в этом сезоне, главный тренер Саша Илич опять висит на волоске от увольнения, а руководство уже активно ищет кандидатов ему на замену. Вряд ли на своем поле «Оренбург» упустит такой шанс разжиться тремя очками.

    Ставка: победа «Оренбурга» с тотал меньше 4,5 за 1,97.

    Прогноз: особо рисковые могут попробовать такой вариант.

    Ставка: победа «Оренбурга» с тотал меньше 2,5 за 4,20.

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    «Оренбург» — «Пари НН»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева должны наказать соперника
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