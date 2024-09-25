25 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Будё-Глимт» и «Порту». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Порту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» начал еврокубковый сезон с выступлений в Лиге чемпионов, где прошел второй и третий раунд квалификации.

Команда в итоге остановилась в шаге от основного круга главного континентального турнира, уступив в раунде плей-офф «Црвене Звезде» с общим счетом 2:3.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» на выезде потерпел разгром от «Бранна» (1:2).

В своем национальном первенстве коллектив по итогам 23-х туров занимает первую позицию с отрывом в семь очков от того же «Бранна», так что вышеуказанное поражение несколько усилило интригу.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти предыдущих матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» проиграл лишь дважды при 10-ти победах и двумя ничьими.

С такой формой коллектив способен если не победить, то по крайней мере отобрать очки у фаворита грядущей дуэли, особенно если учесть фактор своего поля.

Каспер Хог — лучший бомбардир команды в чемпионате Норвегии с 10-ю голами.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» не сумел попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но завоевание Кубка Португалии позволило ему сыграть в Лиге Европы.

Команда тем самым получила возможность начинать борьбу в второго по престижности еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках португальского первенства «Драконы» на чужом поле разгромили «Виторию Гимарайнш» со счетом 3:0.

Этот успех стал для коллектива вторым кряду в поединках, которые пришлись как раз на национальное первенство (Примейра) нового сезона.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 21-м последнем матче в разных турнирах «Порту» проиграл лишь раз при 18-ти победах и двух ничьих.

Галено — лучший бомбардир команды в Примейре нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Будё-Глимт» забивала только одна команда

в 12-ти из 14-ти последних матчей «Будё-Глимт» не проиграл

в пяти из восьми последних матчей «Порту» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 4.00, победа «Будё-Глимт» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в 16-ти из 17-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в 10-ти из 11-ти их последних выездных поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяева проиграли

Ставка: «Порту» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, а соперники забьют больше 1,5 голов, ведь так было в 13-ти из 14-ти последних их матчей.

Ставка: «Порту» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.15